Сопротивление: Поражен аэродром, где англоязычные инструкторы тренировали ВСУ

Положение на Ближнем Востоке всегда будет, к сожалению, оставаться источником тревожных и крайне печальных новостей. Пока существует Израиль, его взаимодействие с соседями останется сложным и в ряде случаев кровопролитным.8 комментариев
Положение на Ближнем Востоке всегда будет, к сожалению, оставаться источником тревожных и крайне печальных новостей. Пока существует Израиль, его взаимодействие с соседями останется сложным и в ряде случаев кровопролитным.8 комментариев
Не затем мы осваивали самую большую в мире страну, чтобы потом всем собраться в столице. Поручение президента о переезде головных структур госкорпораций из Москвы «на места» вызывает как надежды, так и вопросы. Первые ответы мы получим уже осенью.10 комментариев
Мы – живые свидетели того, как не слишком глубокая, но захватившая Запад философия постгуманизма, одерживает победу за победой, торжествует и пытается навязать нам всем картину мира, поселить нас в будущем, в котором мы не хотим жить.14 комментариев
Эти истребители якобы использовались в качестве средств противовоздушной обороны, сообщают украинские СМИ со ссылкой на Telegraph.
Об этом изданию сообщил неназванный представитель воздушных сил Украины, он «не отрицал» эту информацию.
Ранее в среду США подтвердили, что Украина сможет начать использовать F-16 к концу лета.
Около 3.20 в городе Белая Церковь в Киевской области зафиксирован прилет в стороне железнодорожных складов, сказал Лебедев ТАСС.
В 3.22 мск в городе Бровары в той же области также произошел прилет, вероятнее всего, поражено место дислокации военнослужащих ВСУ.
В ночь на 31 июля в Киеве и Киевской области также раздавались взрывы.
Правозащитник Хелали: Поставка истребителей F-16 Киеву является безрассудством
«Передача Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО истребителей F-16 Украине является опасным и безрассудным шагом на пути к ядерной конфронтации с Российской Федерацией», – приводит ТАСС слова Хелали.
Он напомнил, что Россия неоднократно давала понять, что поставки истребителей F-16 на Украину являются для нее «красной чертой». Хелали подчеркнул, что в Вашингтоне и НАТО должны понимать, что разработанные и производимые в США истребители F-16 еще больше закрепляют вовлеченность в войну на Украине.
Правозащитник назвал провокационным и безрассудным поставку, что значительно приближает к конфронтации между США, НАТО и Российской Федерацией, что обернется катастрофой.
Ранее СМИ сообщили, что Украина уже успела применить F-16, их якобы использовали для задач ПВО. В Киеве заявили, что украинской стороне выгоден «туман войны» в вопросе поставок этих истребителей.
ВС России поразили железнодорожные эшелоны с личным составом ВСУ и боеприпасами
Средствами ПВО за сутки сбиты американская оперативно-тактическая ракета ATACMS, 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и 61 беспилотник, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Всего с начала спецоперации уничтожены 631 самолет, 278 вертолетов, 28795 беспилотников, 559 ЗРК, 16 734 танка и других бронемашин, 1395 боевых машин РСЗО, 12 666 орудий полевой артиллерии и минометов, 24250 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
Ранее в четверг представитель пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщал, что в Киевской области поражены железнодорожные склады и место дислокации украинских военных.
Экс-депутат Госдумы Пономарев завил о прилетевшем дроне в его дом на Украине
Бывший депутат назвал прилет дрона попыткой покушения, он также опубликовал фото с «окровавленным лицом», передает RT.
По данным украинских СМИ, речь идет об «атаке» беспилотника на дом Пономарева (признан в России иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов) в Киевской области.
«Страна.ua» пишет, что и политик, и его жена получили раненения.
Ранее ФСБ возбудила против Пономарева дело о госизмене в форме перехода на сторону противника и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и деятельности, направленной против безопасности России.
Пономарева внесли в реестр физлиц-иноагентов в октябре 2022 года. Перед этим его объявили в розыск по уголовному делу за фейки о Вооруженных силах России.
Депутат Рады Дубинский: Зеленский делает полярные высказывания о переговорах с Россией
Депутат предположил, что существует «два Зеленских», один из которых говорит о невозможности прекращения огня и переговоров, а второй обещает план завершения боевых действий в ноябре и допускает возможность договориться с Москвой, передает канал «360».
Ранее Зеленский анонсировал обсуждение территориальной целостности Украины с союзниками.
Позже Зеленский допустил проведение на Украине референдума об условиях завершения конфликта, так как считает, что «вопрос территориальной целостности» страны не может решаться только главой государства.
По его словам, к появлению коррозии привела некачественная сварка, передает ТАСС. Подобные работы необходимо проводить по разработанной специалистами института технологии, однако к ним никто не обращался.
«Теперь существует угроза, что сварочные швы могут быть повреждены коррозией. <…> Недавно мы обследовали монумент дронами и увидели, что там уже есть коррозия», – сказал он.
В прошлом году в Киеве сильным ветром разорвало пополам самый большой флаг Украины
Минобороны: ВСУ потеряли за июль более 60 тыс. военных
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, с 1 по 5 июля потери ВСУ составили до 9875 военных в зоне СВО, с 6 по 12 июля – до 14 070 человек, с 13 по 19 июля – 13 075, с 20 по 31 июля – до 23 610 человек.
Таким образом, в среднем ежедневно ВСУ теряют около 2 тыс. человек, всего за месяц – более 60 тыс. человек, передает ТАСС.
Ранее замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что с начала года безвозвратные потери ВСУ, вероятно, превысили 700 тыс. человек.
Там также добавили, что истребители, хоть и являются важной помощью для ВСУ, «вряд ли смогут переломить ход» конфликта, передает Ura.ru.
Ранее СМИ сообщили, что Украина уже успела применить F-16, их якобы использовали для задач ПВО. В Киеве заявили, что украинской стороне выгоден «туман войны» в вопросе поставок этих истребителей.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, истребители F-16 будут планомерно уничтожаться и не повлияют на ход конфликта значительным образом, если они будут поставлены Киеву.
Отражены две контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты. Потери ВСУ составили до 280 военнослужащих, американская 155-мм гаубица М777 и 122-мм гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям 14-й, 63-й, 115-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 107-й бригады теробороны и националистам 12-й бригады «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) под Купянском, Синьковкой Харьковской области, Надией, Макеевкой Луганской народной республики (ЛНР), Красным Лиманом Донецкой народной республики (ДНР) и у Серебрянского лесничества.
За последние сутки отражены две контратаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны.
Противник потерял до 535 военнослужащих, танк, американскую бронемашину HMMWV.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО «Град», американская 155-мм гаубица М198, 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм гаубица Д-30 и британское 105-мм орудие L-119. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы «Хортица-М», «Буковель-AD» и два полевых склада боеприпасов, перечислили в Минобороны.
Захарова: Россия готова сотрудничать со всеми, кто стремится к урегулированию на Украине
Захарова, комментируя недавний визит госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина на Украину, отметила, что Россия относится к его заявлениям со всей серьезностью, его высказывания рассматриваются, как официальная позиция Святого Престола, передает РИА «Новости».
По ее словам, Россия готова взаимодействовать во всеми, кто стремится к мирному решению украинского кризиса с учетом российских интересов и существующих реалий. Также Захарова заявила, что пока официальных запросов по поводу визита Паролина в Россию не поступало, контакты с Ватиканом поддерживаются.
Напомним, Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролина заявил, что осознает необходимость как можно скорее завершить конфликт между Киевом и Москвой.
«Произошедшее логично. Ржавчина, которая покрыла украинскую государственность и власть с их торжеством неонацизма, материализовалась в этом трезубце. Это коррозия целой страны, памяти, истории», – пояснил украинский политолог Владимир Скачко.
«Они хотели преподнести установку трезубца как перепрошивку мозгов, дерусификацию и десоветизацию. А на самом деле их действия оказались ложью и фарсом», – подчеркнул собеседник.
«Если же говорить о технической стороне, то, судя по всему, они украли часть бюджета, сэкономив на качестве материала и на проведении необходимых работ. Раньше, например, гербы СССР оформляли настолько качественно, что они стояли десятилетиями и не было ни крупинки ржавчины», – указал он.
«Воровать на изготовлении государственного герба для главного памятника столицы – это, конечно, яркая характеристика нынешней украинской власти, ее коррупционности и мелочности. Они так относятся и к стране в целом: «Сейчас наворуем, а дальше хоть трава не расти». Это вороватые временщики. А ржавый герб – это и есть их настоящий герб», – резюмировал эксперт.
Ранее директор Института электросварки им. Патона Игорь Кривцун сообщил, что менее чем через год после замены герба СССР на украинский трезубец на монументе «Родина-мать» в Киеве на новом изображении появилась ржавчина.
По его словам, к этому привела некачественная сварка. Подобные работы необходимо проводить по технологии, разработанной специалистами института, однако к ним никто не обращался. «Теперь существует угроза, что сварочные швы могут быть повреждены коррозией. <…> Недавно мы обследовали монумент дронами и увидели, что там уже есть коррозия», – сказал он.
Трезубец установили на памятник в августе прошлого года. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как украинские декоммунизаторы добрались до одного из самых сакральных символов Киева.
Политолог Шеслер: Окончание военных действий зависит не от мнения украинского народа, а от воли Запада
«В украинском обществе наблюдается усталость от конфликта. Очень многие граждане, в том числе и некоторые националисты, хотят, чтобы военные действия прекратились, потому что практически у каждого из них среди знакомых и близких есть погибшие. Другое дело, что инициатива Владимира Зеленского не приведет к миру», – считает политолог Лариса Шеслер.
Она убеждена: идея о проведении референдума – «очередная уловка», с помощью которой украинское руководство «попытается загнать Россию в очень невыгодные условия по заморозке конфликта».
«Очевидно, подобный опрос, организованный на территории, контролируемой Киевом, будет всегда давать тот результат, который нужен офису Зеленского. Ничего общего с позицией населения итоги референдума иметь не будут», – детализировала собеседница. Политолог напомнила: мнение жителей ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые уже высказались о том, что они являются частью России, не интересует ни Киев, ни Вашингтон, ни Брюссель.
То есть слова Зеленского – это некая иллюзия демократии. «Окончание военных действий зависит вовсе не от мнения украинского народа, как это пытаются подать в Киеве, и не от результатов референдума, а от воли западных кураторов. Напомню, что в украинском законодательстве закреплен отказ страны от переговоров с Москвой. На этом фоне они, говоря о референдуме и о возможном участии России в мирной конференции, лишь пытаются маневрировать. Все их заявления – абсолютная ложь», – заключила Шеслер.
Ранее Владимир Зеленский допустил проведение на Украине референдума об условиях завершения конфликта с Россией. В интервью французскому изданию Le Monde он допустил возможность отказа от возвращения границ государства 1991 год военным путем. Однако, по его словам, вопрос территориальной целостности не может решаться только правительством – свое мнение по данному вопросу должен выразить и народ.
При этом вариант с уступками части регионов Зеленский назвал «не самым лучшим», поскольку в этом случае конфликт фактически закончится «победой» Москвы. Тем не менее он также допустил возможность присутствия российской стороны на втором «саммите мира», так как многие лидеры других государств считают это необходимым.
До этого Зеленский заявлял, что Украина готова начать детальное обсуждение вопроса о территориальной целостности страны с союзниками. Кроме того, он подчеркивал, что в его офисе уже ведутся работы по составлению плана действий по достижению мира. По его словам, итоговый документ будет выпущен до конца ноября.
Он также считает, что к справедливому завершению конфликта может привести лишь укрепление украинской армии и международное дипломатическое давление на Россию. При этом Зеленский добавил, что ему уже поступали неофициальные предложения о заморозке боевых действий, но он не мог на них согласиться.
До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не могут принудить к диалогу с Москвой. Так он прокомментировал свой визит в Китай. «Никто не будет склонять нас к переговорам, потому что нас невозможно склонить, и мы сами будем принимать любые решения», – подчеркнул он. Сенатор Андрей Климов отмечал нелепость подобных высказываний, поскольку офис Зеленского подчиняется указам западных стран.
Вопрос о призыве мужчин старше 60 лет у Зеленского находится «на стадии решения», заявил Медведчук в интервью ТАСС.
Он добавил, что этот политик «вступил в войну не только с собственным народом, но и со здравым смыслом».
Ранее американский политолог Джон Миршаймер заявлял, что ВСУ несут огромные потери, из-за чего не могут собрать новые бригады.
Депутат ЕП Уоллес: Зеленский распродал украинскую землю западным корпорациям
Уоллес возмутился высказываниями Зеленского, что о подготовке соглашений с союзниками о «территориальной целостности Украины» и мирных договоренностях.
«Вы способствовали распродаже украинской земли западным корпорациям, способствовали прокси-войне США и НАТО. История не будет к вам благосклонна», – цитирует РИА «Новости» Уоллеса.
По его словам, именно Зеленский виноват в «разрушении Украины» и гибели сотен тысяч украинцев из рабочего класса.
Ранее Зеленский анонсировал обсуждение территориальной целостности Украины с союзниками.
Депутат Верховной рады Александр Дубинский заподозрил у Зеленского раздвоение личности из-за противоположных заявлений о переговорах с Россией.