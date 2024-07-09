Физически мы все раньше взрослеем, а социально нас всячески старательно оставляют детьми. Тут даже без помощи профессиональных психологов понятно, что клинч этот разрушительно действует на человека.21 комментарий
Новый нацпроект по химии обсудили на координационном совете по промышленности
Объединенное заседание координационного совета по промышленности и координационного совета по импортозамещению химической и нефтегазохимической продукции при правкомиссии по импортозамещению впервые прошло на полях международной промышленной выставки «Иннопром».
Совещание на тему «Национальный проект технологического суверенитета «Развитие производства новых материалов и химической продукции» состоялось под руководством министра промышленности и торговли России Антона Алиханова, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Национальный проект «Новые материалы и химия» – это знаковое событие для химического комплекса страны, для суверенитета, для достижения национального лидерства», – сказала председатель экспертного совета по развитию химической промышленности, депутат Госдумы Мария Василькова.
Парламентарий подчеркнула, что развитие территорий является неотъемлемой частью стратегии, направленной на укрепление конкурентоспособности регионов. Она отметила необходимость проработки механизма, гарантированного закрепления мощностей за площадкой, где будут реализованы проекты технологического суверенитета на период предпроектных и изыскательских работ.
«Мы ставим перед собой амбициозные цели, достижение которых возможно лишь через согласованные действия всех участников процесса – федеральных министерств, власти на местах, представителей науки, образования и бизнес-сообщества. Это ключевой аспект для обеспечения технологического суверенитета России», - подытожила Василькова.