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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Почему «англичанка гадит»

    Ненависть и презрение – плохие учителя. За последние сто лет самая мощная империя в мире сдулась до небольшой страны, войско которой теперь уместится на лондонском стадионе «Уэмбли». Англичанин интриговал, но все чаще сам остается в дураках.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немецкие политики воруют у немцев под фанфары «зеленого перехода»

    Мировые финансовые центры порешали свои задачки на каком-то этапе при помощи налога на СО2, который в сознании активистов – чистое зло, а для зеленой природы – чистое добро. Но долго такое глобальное мошенничество не могло работать без сбоев. И не потому, что люди поумнели. Просто люди поняли, что у вора тоже можно подрезать портмоне.

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    8 июля 2024, 10:45 • Новости дня

    В Кривом Роге раздались взрывы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины прозвучали взрывы после сигнала воздушной тревоги, сообщает украинская пресса в понедельник утром.

    В Кривом Роге прозвучали звуки взрывов, за несколько часов до этого в городе также раздавались взрывы, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    В начале июля опубликовали видео удара «Искандер-М» по самолетам ВСУ в Кривом Роге.

    7 июля 2024, 12:56 • Новости дня
    В Раде обвинили генералов ВСУ в «утилизации» самолетов и систем ПВО

    В Раде обвинили украинских генералов в «утилизации» самолетов и систем ПВО

    В Раде обвинили генералов ВСУ в «утилизации» самолетов и систем ПВО
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нардеп Марьяна Безуглая раскритиковала командование Воздушных сил ВСУ (ВС ВСУ) и призвала его уйти в отставку. Комментируя недавние удары ВС России по аэродрому в Миргороде, она заявила, что украинский генералитет своими действиями «утилизирует» самолеты и системы ПВО.

    Как отметила Безуглая, только за 5 июля на Полтавщине спокойно летали российские разведывательные дроны, а украинские системы ПВО и авиация были уничтожены прямой наводкой, как в компьютерной игре, передает «Страна».

    Безуглая добавила, что первая из уничтоженных систем ЗРК Patriot была приведена в негодность, потому что ее «вообще не перемещали». Второй ЗРК Patriot уничтожили, потому что его перемещали редко и не маскировали. Кроме того, по ее словам, «способов противодействия российским дронам, которые сейчас залетают почти на сто километров, не разработано вообще и никто этим не занимается.

    Безуглая также обвинила командующего ВС ВСУ Николая Олещука в «накручивании» потерь со стороны ВС России. Еще одно обвинение – коррупция в ВС ВСУ. По ее словам, «превалирование россиян в воздухе нарастает, это новейшие подходы, с дронами, разведкой, которые они развили в придачу к своим классическим ресурсам с самолетами, ПВО и спутниками».

    «За определенную доплату можно пристроиться в подразделения ПВО, доплатить еще деньги, чтобы тебя вписывали в наряд, а на самом деле там и не появляться. В то же время реальных, не «мазаных» специалистов массово переводят в пехоту, что не только приводит к бессмысленным смертям», – сообщила нардеп. Безуглая призывает руководство ВС ВСУ уйти в отставку.

    Ранее в США назвали потерю пяти Су-27 в Миргороде недопустимой для ВСУ.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, уничтожение пяти украинских Су-27 и повреждение еще двух аналогичных машин на аэродроме в Миргороде стало самой серьезной потерей для украинских воздушных сил за весь период спецоперации.

    Групповой ракетный удар был нанесен комплексами «Искандер». В экспертной среде говорят о возросших возможностях российской разведки. Также этот удар стал предупреждением Киеву и Западу перед размещением на Украине истребителей F-16.

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    7 июля 2024, 14:20 • Новости дня
    Лавров ответил пословицей на изменение риторики Киева по переговорам
    Лавров ответил пословицей на изменение риторики Киева по переговорам
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москва будет оценивать только конкретные дела украинского руководства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Он также упомянул пословицу «Мели Емеля, твоя неделя» в контексте позиции Киева по переговорам.

    Комментируя изменившуюся тональность заявлений Киева, министр отметил: киевский режим может с таким же успехом завтра сказать что-нибудь прямо противоположное. Поэтому Россия будет рассчитывать на конкретные дела и их оценивать, передает ТАСС.

    Лавров напомнил о существовании пословицы про Емелю и отметил, что внешняя политика России будет строиться на основе действий, а не слов украинского руководства, и будет соответствовать задачам, поставленным в рамках СВО.

    Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев не пойдет на компромиссы с Россией по вопросу завершения вооруженного конфликта, а также в вопросе изменения границ страны.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, почему президент Украины Владимир Зеленский меняет свою позицию по поводу переговоров с Россией.

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    7 июля 2024, 11:38 • Новости дня
    В Киеве пожаловались на неверие солдат с Западной Украины в «путинскую угрозу»
    В Киеве пожаловались на неверие солдат с Западной Украины в «путинскую угрозу»
    @ Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киевский журналист Артем Ильин, месяц назад ушедший служить в армию, рассказал о настроениях среди своих сослуживцев. По его словам, солдат с Западной Украины больше беспокоят коррупционные скандалы, нежели разговоры о «путинской угрозе».

    Ильин отметил, что его окружают преимущественно деревенские жители с западной части Украины. Большинство из них открыто задаются вопросом, почему они должны быть патриотами, если государство за всю жизнь не дало им ничего, кроме автомата, пишет украинское издание «Страна».

    Люди верят в то, что на должности назначают тех, кто заплатил за это, отмечает он. Также в среде украинских солдат «очень быстро распространяются слухи типа «Бугатти» у первой леди».

    «Я откровенно растерялся и не знаю, что им ответить. Аргументы про Путина и московскую власть не работают», – подчеркнул журналист.

    Ильин также сообщил, что солдаты «уже сейчас понимают, что кормильцы разделены с семьями, и неизвестно, когда они вернутся, если вернутся вообще». «Их фактически принуждением, а иногда и обманом, забрали в армию. Как жить таким семьям – нет ответа», – добавил он.

    Вместе с тем в стране происходят все новые коррупционные скандалы, «несмотря на десятки антикоррупционных органов, мощные речи, яркие форумы и авторитетных спикеров». «И народ понимает, что это ерунда на постном масле, которую втирают уже 10+ лет на фоне разговоров о «путинской угрозе». И это очень влияет на мотивацию», – добавил военный.

    Ранее Украина придумала законную взятку за отказ воевать с Россией.

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    8 июля 2024, 08:16 • Новости дня
    ФСБ не дала Украине угнать Ту-22М3 и раскрыла для поражения аэродром ВСУ
    ФСБ не дала Украине угнать Ту-22М3 и раскрыла для поражения аэродром ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская разведка при помощи НАТО попыталась угнать российский ракетоносец Ту-22М3, эту попытку пресекли. Российские силы ввели в заблуждение украинскую сторону и нанесли удар по украинскому военному аэродрому, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Украинская разведка попыталась завербовать российского военного летчика, ему обещали не менее 2 млн долларов за угон и итальянское гражданство, указало ведомство, передает ТАСС.

    Самолет планировалось переправить на территорию Украины. К попытке вербовки также причастны спецслужбы натовских стран.

    ФСБ провела «оперативную игру», прием, позволяющий ввести противника в заблуждение, благодаря чему российским военным удалось нанести удар по аэродрому ВСУ Озерное.

    В ролике, предоставленном ведомством, есть фрагменты переписки вербовщиков с летчиком. Они попытались угрожать ему: «Иначе будет как я обещал. Начну передавать приветы через девочек. Думаешь, так будет лучше?».

    Также в переписке упоминается «Укроборонпром» – украинский военный государственный концерн. Писавшие российскому военные указали, что концерн якобы готов дать ему 1 млн долларов, всего же военнослужащий за предательство должен был получить 3 млн долларов.

    Летчик в ролике рассказал, что неизвестный писал ему в мессенджере Telegram, он начал беседу с угроз близким и родственникам. Он требовал поджечь авиатехнику, а также требовал сдать ему бортовые номера, данные о техническом состоянии, график регламентов. При этом собеседник даже не скрывал, что работает на украинские спецслужбы.

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    8 июля 2024, 08:58 • Новости дня
    Нидерланды разочаровала реакция России на отправку F-16 Украине
    Нидерланды разочаровала реакция России на отправку F-16 Украине
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Реакция российского посла в Гааге Владимира Тарабрина на решение Нидерландов по отправке 24 истребителей F-16 киевскому режиму «разочаровывает», заявил нидерландский министр иностранных дел Каспар Велдкамп.

    «Это показывает, что Россия не готова найти решение конфликта, она просто угрожает, и мы это не одобряем», – заявил министр в эфире телеканала NOS, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что реакция посольства была «разочаровывающей».

    Напомним, Тарабрин заявил, что Россия рассматривает решение Нидерландов по отправке F-16 Украине как сознательное решение по наращиванию эскалации конфликта и дестабилизации обстановки. Истребители F-16 и аэродромы, с которых они взлетают, будут считаться законными целями в ходе СВО.

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    7 июля 2024, 14:59 • Новости дня
    Стало известно о бегстве с Украины бизнес-партнера Коломойского

    «Страна»: Бизнес-партнер Коломойского Боголюбов мог нелегально выехать с Украины

    Стало известно о бегстве с Украины бизнес-партнера Коломойского
    @ кадр из видео,EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экс-партнер украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) и бывший акционер «Приватбанка» Геннадий Боголюбов мог незаконно выехать с Украины, сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

    Как сообщил источник издания, Боголюбов не пересекал границу официально, то есть либо он мог выехать не через официальные пункты пропуска, либо использовать паспорт на другое имя, передает ТАСС.

    Ранее Минюст США подал два иска в окружной суд Южной Флориды в связи с приобретением украинским предпринимателем Игорем Коломойским и его деловым партнером Геннадием Боголюбовым недвижимости в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (Техас).

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    7 июля 2024, 17:00 • Новости дня
    ПВО сбила над Мелитополем пять ракет HIMARS
    ПВО сбила над Мелитополем пять ракет HIMARS
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Система ПВО России сбила над Мелитополем пять ракет HIMARS, сообщает городская администрация.

    При этом отмечается, что осколки четырех ракет упали на севере города. В местах падения случилось возгорание сухой травы, передает РИА «Новости».

    Ранее ракетный комплекс С-350 «Витязь» в зоне спецоперации одновременно уничтожил 12 ракет РСЗО HIMARS.

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    8 июля 2024, 10:04 • Новости дня
    Орбан назвал центры силы, от которых зависит урегулирование на Украине

    Орбан: США, ЕС и Китай должны сыграть роль в урегулировании конфликта на Украине

    Орбан назвал центры силы, от которых зависит урегулирование на Украине
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Урегулирование конфликта на Украине зависит не только от противоборствующих сторон, но и от таких мировых центров силы, как США, Евросоюз и Китай, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

    По его словам, вопрос о том, когда закончится украинский конфликт, помимо России и Украины, зависит от решения США, Евросоюза и Китая, поэтому после встреч с Москвой и Киевом он приехал в Пекин, передает ТАСС.

    Ранее Орбан высоко оценил инициативу Китая по урегулированию на Украине.

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    8 июля 2024, 08:37 • Новости дня
    Военкор: Поехавшего на «сафари на русских» наемника ликвидировали в зоне СВО

    Военкор Котенок: Поехавшего на «сафари на русских» бразильского наемника ликвидировали в зоне СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бразильский наемный боевик, известный по позывному Sierra, воевавший на стороне украинских военных, ликвидирован в зоне специальной военной операции. Боевик заявлял ранее, что отправился на «сафари на русских».

    О ликвидации наемника сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что Sierra вел на YouTube свой канал, а на «сафари» он отправился в том числе для производства контента. «Обратно уехал в цинке», – заключил военкор.

    Ранее в Польше нашли могилу местного актера, который воевал в качестве наемника за ВСУ.

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    7 июля 2024, 15:46 • Новости дня
    В Киеве допустили полное падение энергетики на Украине зимой

    Tекст: Ольга Иванова

    Уже этой зимой энергосистема Украины может не выдержать и полностью рухнет, такое предположение сделал эксперт Института энергетических стратегий страны Юрий Корольчук.

    По мнению эксперта, существует ряд сценариев на предстоящую зиму. Главное ожидание заключается в том, что специалистам удастся восстановить 3 ГВт генерации и обеспечить стабильную работу 8 или 9 блоков АЭС, а погода зимой будет без сильных холодов. При таком раскладе отключение электроэнергии может длиться до 12 часов в сутки, передает РИА «Новости».

    Если же такой сценарий не сработает, то при негативном раскладе удастся восстановить до 2 ГВт генерации и обеспечить работу 6-7 блоков АЭС. И в случае сильного холода может произойти «падение энергосистемы».

    Ранее сообщалось, что зимой на Украине могут ввести веерные отключения электричества, из-за чего жители страны могут оставаться без света до 12 часов в сутки.

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    7 июля 2024, 18:55 • Новости дня
    Москалькова обратилась к Лубинцу для проверки сообщений об убийстве российского пленного

    Tекст: Ольга Иванова

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу с просьбой проверить информацию о зверском убийстве военными ВСУ российского военнопленного.

    Она отметил, что соответствующая информация появилась в СМИ. В своем Telegram-канале она подчеркнула, что считает эту ситуацию грубейшим нарушением норм международного права и что виновные должны понести строгое наказание.

    Ранее The New York Times сообщило, что солдаты ВСУ застрелили раненого российского пленного, который просил у них медицинской помощи.

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    7 июля 2024, 11:19 • Новости дня
    Автомобиль украинского военного сожгли в Киеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Неизвестные ночью в Киеве сожгли автомобиль украинского военного, сообщает издание «Страна».

    По сообщению издания, на Оболони в Киеве, во дворе дома ночью сожгли автомобиль военного, приехавшего на операцию в Киев, полностью сгорела передняя часть микроавтобуса Volkswagen, передает РИА «Новости».

    Ранее в Одессе подожгли машину сотрудника военкомата.

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    7 июля 2024, 21:18 • Новости дня
    Новый глава МО Британии заявил о планах поставки Киеву новой партии вооружений

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство Британии опубликовало релиз, согласно которому новый министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о планах поставки Украине нового пакета помощи.

    В релизе говорится, что в новый пакет войдут 250 тыс. боеприпасов 50-го калибра, 90 ракет Brimstone, 50 малых катеров, 40 машин для разминирования, 10 артиллерийских орудий AS-90, 61 бульдозер для строительства оборонительных позиций, передает РИА «Новости».

    Ранее глава британского правительства Кир Стармер заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре, что новые власти Великобритании сохранят приверженность оказанию поддержки Украины.

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    8 июля 2024, 05:13 • Новости дня
    Военкомы начали использовать «скорые» для отлова призывников на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Украинские военкомы используют машины скорой помощи для отлова мужчин призывного возраста, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, украинское сопротивление часто присылает фотографии карет скорой помощи с военными номерами. В них сидят сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и отлавливают людей по городам Украины, передает РИА «Новости».

    Также Сергей Лебедев отметил, что есть много фотографий, сделанных в разных городах Украины, на которых видны «скорые», стоящие рядом с военкоматами в Одессе.

    Кроме того, координатор николаевского подполья рассказал, что в Одессе сотрудники военкоматов начали приезжать на вызовы такси, а также расспрашивать о родителях маленьких детей, играющих на площадках возле дома.

    Напомним, в конце июня подпольщики сообщили о связи гуманитарных организаций с военкомами на Украине.


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    8 июля 2024, 09:08 • Новости дня
    Орбан высоко оценил инициативу Китая по урегулированию на Украине
    Орбан высоко оценил инициативу Китая по урегулированию на Украине
    @ Zoltan Fischer/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерская сторона высоко ценит китайский план мирного урегулирования украинского кризиса, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Конфликт на Украине длится уже два с половиной года, и Венгрия «живет в тени войны», заявил Орбан, передает ТАСС со ссылкой на MTI.

    «Венгры – миролюбивый народ. Поэтому мы стоим на стороне мира, а не войны», – добавил венгерский политик.

    Венгрии важно, что Китай призывает к миру во всем мире, а не к войне, а также высоко ценит мирную инициативу Китая, обратился Орбан к Си Цзиньпину.

    Орбан ранее в соцсетях отметил, что Китай – ключевая держава в создании условий мира в российско-украинском конфликте, по этой причине он приехал в Пекин на встречу с председателем КНР.

    Напомним, в понедельник премьер Венгрии прибыл в Пекин с «миссией мира». До этого он побывал в Москве и Киеве.

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