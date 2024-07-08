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Руководитель ГКНЦ рассказал о новом покрытии субмарин пятого поколения
Руководитель ГКНЦ рассказал о новом свойстве гидроакустического покрытия субмарин
Новое гидроакустическое резиновое покрытие для российских подлодок пятого поколения будет на 20% тоньше и значительно эффективнее предыдущего, рассказал научный руководитель Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Валерий Половинкин.
«Речь идет об уменьшении толщины примерно до 10–20%, что более чем существенно. Дело не только в рецептуре самого вещества, но и в том, что в покрытии делаются специальные каналы, сверление. Оно не просто монолит, а структура, потому что наилучшим изолятором является воздух», – приводит РИА «Новости» слова Половинкина.
По его словам, для субмарин пятого поколения ученые стремятся создать полифункциональные покрытия, чтоб сделать их еще более незаметными.
Напомним, в середине июня Новейшая АПЛ «Архангельск» вышла на ходовые испытания.