ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область с помощью 27 беспилотников

Tекст: Кристина Цыцура

В результате этих атак пострадали два мужчины. В Шебекинском городском округе было выпущено 22 боеприпаса в ходе 4 обстрелов и 6 БПЛА, из которых 4 были сбиты, говорится в Telegram-канале главы региона.

Один из мужчин получил осколочные ранения шеи, плеча и предплечья, другой – ушиб кисти и ссадины лица. После оказания медицинской помощи первый был отпущен домой на амбулаторное лечение.

По словам Гладкова, в результате атак на Шебекинский городской округ были повреждены различные объекты, включая жилые дома, автомобили, социальные и инфраструктурные объекты.

В других районах также были атаки и обстрелы, повлекшие разрушения и повреждения. В Белгородском районе и рядом селений было выпущено пять боеприпасов и совершены атаки с использованием девяти БПЛА, из которых пять были сбиты. В Борисовском и Краснояружском районах обошлось без повреждений, но в Грайворонском городском округе были повреждены частные дома, автомобили и линии электропередачи в результате атак и обстрелов.



