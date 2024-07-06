Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».11 комментариев
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область с помощью 27 беспилотников
За сутки ВСУ атаковали населенные пункты Белгородской области с использованием 27 беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В результате этих атак пострадали два мужчины. В Шебекинском городском округе было выпущено 22 боеприпаса в ходе 4 обстрелов и 6 БПЛА, из которых 4 были сбиты, говорится в Telegram-канале главы региона.
Один из мужчин получил осколочные ранения шеи, плеча и предплечья, другой – ушиб кисти и ссадины лица. После оказания медицинской помощи первый был отпущен домой на амбулаторное лечение.
По словам Гладкова, в результате атак на Шебекинский городской округ были повреждены различные объекты, включая жилые дома, автомобили, социальные и инфраструктурные объекты.
В других районах также были атаки и обстрелы, повлекшие разрушения и повреждения. В Белгородском районе и рядом селений было выпущено пять боеприпасов и совершены атаки с использованием девяти БПЛА, из которых пять были сбиты. В Борисовском и Краснояружском районах обошлось без повреждений, но в Грайворонском городском округе были повреждены частные дома, автомобили и линии электропередачи в результате атак и обстрелов.