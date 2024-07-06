Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».9 комментариев
Голосование на президентских выборах завершилось в Иране
Голосование в рамках второго тура внеочередных президентских выборов завершилось в Иране
В Иране закрылись избирательные участки, голосование в рамках второго тура внеочередных президентских выборов завершено, сообщил Наблюдательный совет страны (высшая палата парламента, осуществляющая надзор за проведением выборов).
Участки должны были закрыться в 18.00 (17.30 мск), но время голосования трижды продлевалось, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mehr.
Представитель иранского избирательного штаба Мохсен Эслами сообщил, что явка во втором туре превысила 40%, то есть оказалась выше, чем в первом туре, когда был зафиксирован самый низкий показатель за 45 лет исламской республики (40%), передает ТАСС.
Напомним, во второй тур прошли реформист Масуд Пезешкиян и консерватор Саид Джалили.