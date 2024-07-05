Видя, что союз России и Китая (а теперь и КНДР) создает реальную альтернативу американскому миру, Глобальный Юг начинает движение «перпендикулярно» вашингтонскому вектору, ищет свое место в заново складывающейся конфигурации мира, где у него будут и новые степени свободы, и новые возможности.2 комментария
Ушаков: Орбан не передавал Путину посланий от Зеленского
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, недавно посетивший Киев, не передавал президенту России Владимиру Путину посланий от Владимира Зеленского, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Отвечая на вопрос журналистов, передал ли Орбан президенту России во время их переговоров в Москве в пятницу какое-либо послание от Зеленского, Ушаков сказал: «Нет, не передавал», передает РИА «Новости».
Ранее Орбан после открытой части встречи с Путиным заявил, что ради мира «надо действовать».