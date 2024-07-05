Эрдоган обсудил с Путиным идею зернового коридора через Турцию

Tекст: Дарья Григоренко

«Вы знаете, мы сделали очень хороший старт, особенно в черноморском зерновом коридоре. Как вы знаете, по этому коридору мы перевезли 30 млн тонн зерна. Я спросил их (российскую сторону), как они относятся к идее начать новый процесс, отказавшись от поставок зерна на Запад, на чем они настаивают, и создав коридор через Турцию в Африку и другие регионы, нуждающиеся в продовольственной безопасности. Господин Путин ответил: «Я поддерживаю цель стамбульской зерновой инициативы в этом отношении. Это полезно развивать», – рассказал Эрдоган в самолете по возвращении из Астаны, передает РИА «Новости».

Кроме того, Эрдоган выразил надежду на то, что черноморский зерновой коридор вновь станет действующим. «Пока что мы будем работать над российским участком коридора: какое расстояние мы можем пройти, какую поддержку они нам окажут? Я верю, что мы сделаем черноморский зерновой коридор снова действующим благодаря результатам, которые мы получим в этом направлении», – добавил он.

Ранее Эрдоган заявил, что рассматривает возможность приглашения президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада для обсуждения вопросов нормализации отношений между Анкарой и Дамаском, а также сирийского урегулирования в целом.