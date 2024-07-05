Минск пообещал реагировать на попытки провокаций на украинской границе

Политолог оценил значимость присоединения Белоруссии к ШОС

Политолог Асафов: Присоединение Белоруссии к ШОС сулит пользу всем участникам объединения

Tекст: Анастасия Куликова

«Вступление Белоруссии в ШОС – важное событие, поскольку Минск является одним из ключевых союзников России», – считает политолог Александр Асафов. Он также отмечает: ШОС подразумевает многолетнее сотрудничество по многим направлениям.

Одно из таковых – создание единого контура безопасности, добавил политолог. «Это важно не только для Белоруссии внутри организации, но и для объединения, членом которого стал Минск. Поэтому в данном случае речь идет о долгосрочной и разнонаправленной пользе для всех участников объединения», – пояснил собеседник.

Асафов обратил внимание, как в западной прессе отреагировали на расширение Шанхайской организации сотрудничества. По его словам, накануне некоторые иностранные издания окрестили ШОС «антиамериканским альянсом», который пополнился еще одним сильнейшим сторонником России. При этом еще недавно представители западных стран озвучивали скептицизм относительно этого объединения, напомнил он.

«Сейчас же мы видим, с какой серьезностью на Западе относятся к объединениям, подобным ШОС», – подчеркнул политолог, упомянув БРИКС. «Ключевым является то, что в Шанхайской организации сотрудничества обсуждаются вызовы и угрозы коллективной безопасности, а также меры противодействия им», – заключил Асафов.

Напомним, Белоруссия стала членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Документы о приеме страны в международную организацию были подписаны в четверг на саммите в Астане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Белоруссия «за короткий период времени выполнила все необходимые процедуры на пути к членству в ШОС». Он официально объявил о приеме Белоруссии в ШОС и поздравил белорусского президента Александра Лукашенко с этим событием.



Таким образом, число членов ШОС выросло до десяти. В организацию уже входят Россия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Иран, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан. Еще две страны – Афганистан и Монголия – имеют статус наблюдателя.

Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о важности присоединения Белоруссии к ШОС, отметил заинтересованность России в том, чтобы Союзное государство единым фронтом участвовало во всех международных процессах. «Здесь все развивается в правильном направлении», – подчеркнул Лавров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь назвал вступление Белоруссии в ШОС большим приобретением для организации. Он при этом обратил внимание на то, что процесс расширения ШОС – поэтапный, и на вступление в организацию требуется время.