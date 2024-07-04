В МИД прокомментировали слухи о возможной смене посла России в США

Энтомолог рассказал, как удалить осиное гнездо и не пострадать от укусов

Энтомолог Гниненко дал инструкцию по правильному удалению осиных гнезд

Tекст: Татьяна Косолапова

«Если вы где-то обнаружили осиное гнездо, то самое хорошее – это к нему не лезть, даже если оно на балконе. Если ос не тревожить, то они сами не нападут. Но человеческое любопытство они могут расценить как агрессию, а свое жилище осы тщательно охраняют. Поэтому гнездо лучше удалить, особенно если есть вероятность, что к нему из интереса полезет ребенок», – говорит Гниненко.



Для того чтобы избавиться от гнезда, энтомолог рекомендует вызвать специалистов. Во-первых, его удаление без специальной защиты, особенно если гнездо жилое, небезопасно. Во-вторых, действия непрофессионала могут только разозлить насекомых и спровоцировать нападение роя ос.

«Никаких мер борьбы в виде приманок, каких-то ловушек в виде бутылок с пивом и так далее не нужно применять – все это неэффективно против целого роя. Самое действенное – снять гнездо и вывезти его куда-нибудь подальше. Это простому человеку сделать непросто, поэтому и нужно обратиться к специалистам», – считает энтомолог.

Он предупреждает, что опрыскивать гнезда пестицидами тоже бесполезно. Дело в том, что отрава попадает лишь на верхний слой улья, а это не убьет, а только рассердит ос. Также собеседник отмечает, что иногда люди пытаются поджечь гнездо, но в домашних условиях это опасно, поэтому делать так не следует.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что борьбу с осами внутри и снаружи помещения можно разделить на две группы: уничтожение гнезд и всех ос, находящихся в них, и контроль численности ос-фуражиров.