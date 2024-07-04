ITF подтвердила участие семи российских теннисистов в Олимпиаде

Tекст: Александра Юдина

Известно, что в состав мужской сборной вошли Даниил Медведев (пятое место в рейтинге ATP), Роман Сафиуллин (43 место) и Павел Котов (51 место). В женской сборной сыграют Екатерина Александрова (50 место), Мирра Андреева (140 место) и Диана Шнайдер (200 место), передает РИА «Новости»

В парном разряде у мужчин выступят Даниил Медведев и Роман Сафиуллин, у женщин – Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Также в заявке на парный разряд у женщин есть дуэт Екатерины Александровой и Елены Весниной, но участие последней пока не подтверждено Международным олимпийским комитетом (МОК).

Ранее в МОК заявили, что российские гребцы, стрелки и пятиборцы не допущены до Олимпиады–2024. Позднее в ООН заступились за российских спортсменов перед Олимпиадой.

