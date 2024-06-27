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    Вся риторика украинских руководителей о готовности к переговорам с Россией – информационная дымовая завеса. На самом деле на Украине готовятся к новому наступлению, так как Белому дому нужна хоть какая-то победа в преддверии выборов президента.

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    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Болгарскую церковь возглавит дружественный России патриарх

    Болгарская церковь подвергается таким яростным атакам извне, каких она не знала с конца XIX столетия. Кроме того, ведется работа по разложению церкви изнутри. Однако здоровых сил в ней все-таки больше.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер У немцев нашлось пять причин, чтобы одуматься

    Почему многие немцы сейчас отдают свои голоса партиям, настроенным на мирное сосуществование с Россией и требующим прекращения поставок оружия украинскому режиму? Страх перед русским оружием, да и русским характером – это первая причина. Но не единственная.

    27 комментариев
    27 июня 2024, 21:36 • Новости дня

    Российских гребцов, стрелков и пятиборцев не допустили до Олимпиады в Париже

    МОК: Российские гребцы, стрелки и пятиборцы не допущены до Олимпиады–2024

    Российских гребцов, стрелков и пятиборцев не допустили до Олимпиады в Париже
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил российских спортсменов до участия в Олимпийских играх во Франции в нейтральном статусе по пяти дисциплинам.

    Речь идет об академической гребле, тхэквондо, стрельбе, гиревом спорте и пятиборье, следует из пресс-релиза МОК, передает «Коммерсант».

    До Игр в нейтральном статусе допущен ряд российских теннисистов: Андрей Рублев, Даниил Медведев, Карен Качанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.

    В состязаниях по велоспорту примут участие Тамара Дронова, Алена Иванченко и Андрей Сырица, в прыжках на батуте – Анжела Бладцева. Девять борцов из России также получили разрешение на участие: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова.

    В МОК отметили, что этот список не окончательный, он будет дополняться.

    Ранее Украина потребовала не пускать российских борцов на Олимпиаду в Париже.

    26 июня 2024, 14:12 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение семи бригадам ВСУ под Харьковом
    Группировка «Север» нанесла поражение семи бригадам ВСУ под Харьковом
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за сутки поразили живую силу и технику семи бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Поражение нанесено 3-й штурмовой, 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригадам ВСУ, 36-й бригаде морской пехоты, 13-й бригаде нацгвардии и 127-й бригаде теробороны в районах Терновой, Глубокого, Ветеринарного, Тихого, Веселого, Нескучного, Питомника, Волчанска и Липцев, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, американскую боевую машину Bradley, орудие M119 американского производства, два орудия Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, РЛС AN/TPQ-50 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

    Западная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 14-й, 30-й, 66-й механизированных бригад ВСУ, 107-й, 112-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах Синьковки, Петропавловки, Табаевки Харьковской области, Платоновки ДНР, Макеевки и Червоной Дибровы ЛНР.

    Также силы России отразили две контратаки украинских штурмовиков 3-й механизированной бригады.

    Потери украинской стороны составили до 400 военнослужащих, танк, пять пикапов, установка М109 Paladin производства США, два РСЗО БМ-21 «Град» и два полевых склада боеприпасов.

    Ранее ВС России уничтожили два склада военно-технического имущества ВСУ.

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    26 июня 2024, 11:02 • Новости дня
    В Совфеде дали Пентагону рецепт от волнения

    Сенатор Долгов посоветовал Пентагону внимательно слушать Путина, чтобы не волноваться

    В Совфеде дали Пентагону рецепт от волнения
    @ Ron Sachs/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Разговоров об отправке северокорейских военных в зону СВО никогда не шло, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Так он прокомментировал слова представителя Пентагона Патрика Райдера о намерении ведомства следить за якобы возможным появлением солдат КНДР на Украине. На этом фоне парламентарий посоветовал американским чиновникам внимательнее изучать заявления Владимира Путина.

    «Заявление представителя Пентагона – это фантазм», – считает сенатор Константин Долгов. Он напомнил, что после визита в КНДР Владимир Путин четко дал понять: нет никакой необходимости использовать северокорейских солдат в конфликте на Украине, поскольку наши военнослужащие полностью справляются с выполнением задач СВО.

    «Разговоров об отправке иностранных военнослужащих в зону боевых действий никогда не шло. Нет их и сейчас», – подчеркнул парламентарий. На этом фоне собеседник дал несколько советов чиновникам Минобороны США. «Первое: им необходимо научиться слушать, что именно говорит наш президент», – указал Долгов.

    «Уверен, если они начнут более внимательно изучать его точку зрения на проблемы международной политики, многие вопросы исчезнут сами собой. Второе: Вашингтону стоит перестать поставлять оружие и оказывать финансовую помощь Украине. Как только это произойдет, у представителей Пентагона исчезнет большая часть оснований для беспокойства», – заключил сенатор.

    Ранее в Пентагоне выразили озабоченность возможностью отправки на Украину северокорейских военных. По словам пресс-секретаря военного ведомства США Патрика Райдера, за этим «определенно стоит последить», особенно после встречи Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, состоявшейся на прошлой неделе.

    При этом представитель Пентагона оговорился, что если бы он был на месте северокорейского военачальника, то не принял бы решения об отправке личного состава на Украину. Тем не менее российский лидер уже заявлял об отсутствии необходимости привлечения солдат КНДР в зону конфликта, писал «Интерфакс».

    Однако сближение Москвы и Пхеньяна вызывало панику в западных СМИ. Так, американские и европейские издания писали, что укрепление военного сотрудничества двух государств может значительно изменить геополитические реалии азиатского региона.

    Напомним, во время визита Владимира Путина в Северную Корею был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Стороны установили, что в случае атаки, предпринятой противником на одного из участников соглашения, союзник обязуется немедленно оказать ему военную и иную помощь.

    Газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия сотрудничества двух государств в сфере безопасности для АТР. Взаимодействие Москвы и Пхеньяна также наращивается в сферах космических исследований и мирного атома.

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    26 июня 2024, 12:18 • Новости дня
    Политолог объяснил решение приостановить расширение БРИКС

    Политолог Лукьянов: Вечно открытые двери превратят БРИКС в аморфное сообщество

    Политолог объяснил решение приостановить расширение БРИКС
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Во вступлении в БРИКС заинтересованы многие страны, тем не менее четких принципов присоединения к организации до сих пор нет. Приостановка процесса принятия новых членов необходима для разработки критериев их дальнейшего вступления, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о паузе в присоединении новых государств к БРИКС.

    «Расширение БРИКС должно являться не столько количественным, сколько качественным изменением. Организация долгое время представляла собой объединение пяти крупных и независимых региональных центров. Однако желающих присоединиться к блоку становится все больше и больше. По этой причине критерии членства рискуют значительно размыться», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «БРИКС не может открывать двери для всех стран, поскольку это превратит организацию в аморфное сообщество. Для предотвращения подобного исхода необходимо составить четкие принципы вступления. Полагаю, что именно этим и будут заниматься все действующие участники объединения в период председательства России и, возможно, Бразилии», – отмечает собеседник.

    «Примеров успешного функционирования «дорожных карт» для вхождения в международные блоки достаточно много. Например, для присоединения к Европейскому союзу страна должна сначала получить статус кандидата, потом идут долгие переговоры, во время которых проверяется соответствие государства необходимым критериям», – подчеркивает он.

    «Процесс вступления в БРИКС может быть схожим с описанной процедурой, однако вряд ли он будет регламентирован столь же жесткими требованиями, как в случае с ЕС, в котором страны-участники передают часть своего суверенитета наднациональным органам. Тем не менее введения таких ступеней, как кандидат и наблюдатель, все-таки стоит ожидать», – акцентирует эксперт.

    «При этом у БРИКС нет центральных структур. Процесс адаптации новых членов происходит следующим способом: чиновники различных стран, отвечающие за определенные направления, встречаются и обсуждают дальнейшую совместную работу. Нельзя исключать, что институциональные органы все-таки будут созданы – это станет новым шагом в интеграции. Однако это никогда не было характерным для объединения», – резюмировал Лукьянов.

    Ранее подавляющим большинством голосов стран БРИКС было решено «взять паузу» по поводу принятия новых членов, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, это необходимо, чтобы «переварить» новоприбывших, увеличивших состав организации в два раза.

    Также стало известно, что в рамках вступления в БРИКС будут введены категории или «ступени». Глава дипведомства РФ в ходе встречи с председателем Совета республики Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой подчеркнул, что в объединении планируют реализовать концепцию стран-партнеров. По его мнению, это станет важным шагом перед полным членством в организации. «Обязательно будем продвигать наших белорусских друзей, как и ряд других единомышленников», – отметил он.

    При этом интерес к БРИКС во всем мире неуклонно растет. Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что различными странами подано больше 30 заявок на вступление в организацию. В частности, он отметил, что о подобном решении сообщили Таиланд и Малайзия.

    Турция также выразила заинтересованность в присоединении к БРИКС, рассматривая эту межправительственную организацию как «хорошую альтернативу» Евросоюзу. Об этом заявил глава МИД страны Хакан Фидан во время визита в Китай. По его оценке, данный шаг поможет значительно расширить экономические возможности Анкары.

    Республика Зимбабве также готова вступить в БРИКС, сказала министр обороны государства Оппа Мучингури-Кашири. По ее словам, организация предлагает альтернативные благоприятные условия для свободной торговли с другими странами и способствует экономическому росту на основе взаимного уважения, общего прогресса и процветания.

    Кроме того, она выразила уверенность в возможности БРИКС противостоять доминированию западных держав. Она считает, что организация способна продвигать более сбалансированную глобальную повестку. Создаваемые в рамках блока механизмы сотрудничества она сочла эффективными для развития связей стран мирового большинства.

    Недавно заместитель главы МИД Сергей Рябков назвал условие для вступления в организацию. «Для нас важно, чтобы страны, которые хотят присоединиться к БРИКС и стать нашими партнерами, не участвовали в политике незаконных санкций и ограничительных мер против других членов БРИКС, особенно против России», – подчеркнул он.

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    27 июня 2024, 00:38 • Новости дня
    Нетребко объявила о разводе с тенором Эйвазовым

    Оперная певица Нетребко объявила о разводе с тенором Эйвазовым и назвала расставание с певцом «трудным решением».

    Tекст: Денис Тельманов

    Оперная певица Анна Нетребко объявила о разводе с певцом Юсифом Эйвазовым.

    «После десяти счастливых лет вместе мы приняли трудное решение расстаться. Мы остаемся близкими друзьями, объединенными общей любовью к Тьяго», – передает «Газета.RU» официальное заявление пары, которое приводится в Austria Presse-Agentur (APA).

    Причины расставания пара не раскрывает.

    Напомним, Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов поженились в 2015 году.

    Ранее сообщалось, что концерт Анны Нетребко отменен в Швейцарии. Выступление должно было состояться 1 июня в Люцерне, однако местные власти попросили отменить концерт.

    По их мнению, из-за «географической и временной близости выступления Нетребко к мирной конференции по Украине» возможна «угроза общественному порядку».

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    26 июня 2024, 11:44 • Новости дня
    Лавров заявил об «эстонизации» Евросоюза

    Лавров: В качестве будущих руководителей ЕС выбраны русофобы

    Лавров заявил об «эстонизации» Евросоюза
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Происходит «эстонизация» Евросоюза, в качестве будущих руководителей ЕС выбраны русофобы, сообщил на полях Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения» глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, печально, что уже определены наиболее ярые русофобы в качестве будущих руководителей структур Евросоюза, передает ТАСС.

    Лавров добавил, что помнит период «финляндизации Европы», которая появилась после окончания холодной войны.

    «Везде отказались от идеологии. Мы помним, как у нас работали в большинстве правительственных институтов, в Центральном Банке иностранные специалисты, как решения принимались, в том числе и о приватизации», – подчеркнул глава МИД.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как русофобы и иноагенты стали проводниками Русского мира в Прибалтике.

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    26 июня 2024, 05:17 • Новости дня
    Минфин предложил увеличить госпошлину за развод в восемь раз
    Минфин предложил увеличить госпошлину за развод в восемь раз
    @ Артем Коротаев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Минфин выступил с инициативой увеличить ряд государственных пошлин, в том числе за расторжение брака.

    С 2025 года она может вырасти почти в восемь раз – с 650 до 5000 руб., сообщает РБК со ссылкой на проект поправок к налоговому законопроекту.

    Втрое планируется увеличить пошлину за смену имени – с 1600 до 5000 рублей. Также значительно вырастут пошлины, которые бизнес уплачивает за рассмотрение ходатайств в ФАС.

    В Минфине объяснили необходимость повышения госпошлин тем, что их размеры не индексировались.

    Ранее сообщалось, что во всех регионах России с 2025 года могут ввести туристический сбор. Минэкономразвития предложило предоставить регионам право вводить сбор самостоятельно.

    Сбор будет взиматься с номеров в гостиницах и отелях, а не с проживающих в них лиц. Размер ставки будет устанавливаться регионами самостоятельно, но не сможет превышать 65 рублей за номер в сутки.

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    25 июня 2024, 12:16 • Новости дня
    Военный эксперт оценил обстановку на Харьковском направлении

    Военный эксперт Леонков: Главная цель Российской армии на Харьковском направлении – удержание уже занятых позиций

    Военный эксперт оценил обстановку на Харьковском направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Липцы и Волчанск являются наиболее горячими точками на Харьковском направлении. ВСУ пытаются атаковать, вводя в бой резервы, в то время как Российская армия удерживает свои позиции и старается нанести ущерб скоплениям живой силы и техники противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил об успехах России под Купянском.

    «Основные бои на Харьковском направлении проходят в районе населенных пунктов Липцы и Волчанск. Противник активно вводит резервы и пытается выбить наши войска с занятых территорий. Также напряженные столкновения идут под Купянском, где у России есть небольшие продвижения, но говорить о существенных изменениях линии фронта очень рано», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Таким образом, ВС РФ не предпринимают серьезных атак на Харьковском направлении. Основная их задача – удержание уже имеющихся позиций. По скоплениям живой силы и технике противника активно применяются авиабомбы ФАБ. Кроме того, российские войска бьют по военным складам, которые находятся в областном центре и его окрестностях. Однако на данный момент планов по освобождению города нет», – отмечает собеседник.

    «Противник, в свою очередь, постоянно пытается штурмовать наши позиции ротными тактическими группами с небольшим количеством бронетехники. Также украинская армия активно применяет минометы и дроны. Тем не менее сил на крупную контратаку у ВСУ нет, поэтому добиться успеха на этом участке фронта им не удастся», – резюмировал Леонков.

    Ранее ВС РФ выбили украинские силы в населенных пунктах Синьковка, Петропавловка и Стельмаховка. Об этом РИА «Новости» сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, это позволило сократить межпозиционное пространство, а также занять более выгодные рубежи и позиции.

    В понедельник министерство обороны в своем официальном Telegram-канале писало о том, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 113-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Бочково и Липцы Харьковской области.

    Кроме того, была отражена контратака штурмовых групп 71-й егерской бригады противника. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих. ВС РФ также удалось ликвидировать танк, три боевые бронированные машины и 14 автомобилей. Противник также лишился 155-мм гаубицы «Panzerhaubitze-2000» и двух станций радиоэлектронной борьбы.

    На этом фоне британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube заявил, что ВС РФ могут попытаться взять Харьков. По его мнению, на этот шаг Москву может толкнуть использование ВСУ баллистических ракет ATACMS с территории данной области для ударов вглубь России.

    Напомним, Владимир Путин сообщал, что ВС России отодвигает линию фронта на Харьковском направлении для того, чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам

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    26 июня 2024, 07:56 • Новости дня
    Самолет с освобожденными из плена российскими военными приземлился в Москве
    Самолет с освобожденными из плена российскими военными приземлился в Москве
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Самолет Ил-76 с с освобожденными из украинского плена российскими военными в ходе обмена приземлился в Москве.

    Известно, что военнослужащие будут проходить в Москве лечение и реабилитацию, освобожденным их плена также будет оказана необходимая психологическая помощь, передает РБК.

    Ранее Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 90 российских военнослужащих.

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    25 июня 2024, 13:14 • Новости дня
    Израильский эксперт: США придется признать Россию как лучшего переговорщика для Ближнего Востока
    Израильский эксперт: США придется признать Россию как лучшего переговорщика для Ближнего Востока
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    ХАМАС и Израиль заинтересованы в мирных переговорах, но найти посредника для доверительного диалога достаточно непросто. Однако Россия, благодаря долгой истории сотрудничества с еврейским государством и нейтральному отношению к текущему конфликту, может стать подходящим кандидатом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее в ХАМАС призвали сделать РФ гарантом прекращения огня в Газе.

    «Сегодня Израиль стал еще одной ареной борьбы между Россией и США. Стороны занимают взаимоисключающие позиции. Американцы поддержали еврейское государство, в то время как Москва придерживается нейтралитета, который, по мнению Тель-Авива, все же немного склоняется в пользу ХАМАС», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «При этом у движения нет другого выхода, кроме как использовать в качестве посредника Россию. Ранее эту роль исполнял Катар, однако за все время конфликта в Газе значимых успехов ему достигнуть не удалось. Осталось не так много государств, готовых помочь сторонам в вопросе достижения мира. Тем не менее в поисках договоренностей заинтересованы все участники противостояния. Поэтому необходимость в медиаторе присутствует», – отмечает он.

    «Другие арабские страны, которые поддерживают ХАМАС, вряд ли смогут заменить Катар. Долгое время в качестве посредника рассматривалась Турция, но между ней и Израилем существует достаточно тяжелая история взаимоотношений, поэтому вряд ли переговоры с ее участием закончились бы успешно», – подчеркивает собеседник.

    «Однако у России имеются огромные шансы на то, чтобы уладить конфликт в Газе. Между Москвой и еврейским государством существует долгая история сотрудничества, что может помочь в переговорах. Тем не менее Вашингтону не понравится назначение ее посредником. Хотя, скорее всего, США будут вынуждены согласиться с данным фактом, так как последнее слово в этом вопросе принадлежит противоборствующим сторонам», – резюмировал Ципис.

    Ранее в ХАМАС заявили, что гарантом договора о прекращении огня в секторе Газа должна стать Россия. Об этом РИА «Новости» сообщил замглавы политбюро движения Муса Абу Марзук. По его словам, Москва заняла справедливую позицию, которая приемлема для всех сторон. При этом Штаты, очевидно, полностью находятся на стороне Израиля.

    «Мы хотим поставить точку гегемонии США и их однобокому влиянию на палестинский вопрос», – сказал он. Представитель ХАМАС также отметил, что Россия планирует организовать новую встречу региональных фракций в Москве по вопросам формирования единого правительства. Марзук уточнил, что ясность по срокам проведения съезда может появиться после визита президента Палестины Махмуда Аббаса в РФ.

    Напомним, в феврале представители палестинских фракций на встрече в Москве заявили о необходимости единства, чтобы противостоять внешним силам, в первую очередь США. Кроме того, собравшиеся выступили с осуждением атаки израильских сил на окраины города Газы. Также участники договорились предпринять действия для освобождения сектора Газа и Западного берега реки Иордан от блокады Израиля.

    Фракции выразили благодарность России за поддержку дела Палестины, сообщает ТАСС. В заявлении они также отметили «позитивную и конструктивную» атмосферу, царившую на встрече в Москве, и выразили готовность продолжать диалог.

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    25 июня 2024, 14:46 • Новости дня
    Кремль: Москва не видит предпосылок к нормализации диалога с Западом
    Кремль: Москва не видит предпосылок к нормализации диалога с Западом
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва пока не видит предпосылок к нормализации диалога с Западом, несмотря на слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности контактов с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, атмосфера доверия между Россией и Западом разрушена, передает ТАСС.

    При этом Песков отметил, что кроме подобных робких заявлений нет никаких предпосылок для нормализации диалога.

    Представитель Кремля добавил, что Россию обманули во время заключения Минских соглашений, а это, в свою очередь, имеет «свои последствия».

    Напомним, Макрон в подкасте Generation Do It Yourself заявил, что продолжил бы контакты с президентом Владимиром Путиным. Он отметил, что не говорил с президентом России в последние месяцы, однако не исключает возможность разговора на ту или иную тему.

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    26 июня 2024, 18:54 • Новости дня
    Мэр Парижа обвинила Макрона в «порче праздника Олимпиады»

    Мэр Парижа Анн Идальго осудила Эммануэля Макрона за роспуск парламента перед ОИ

    Мэр Парижа обвинила Макрона в «порче праздника Олимпиады»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр Парижа Анн Идальго обвинила президента Франции Эммануэля Макрона в том, что он испортил праздник Олимпийских игр, распустив парламент, сообщило издание Ouest France.

    Идальго заявила, что очень тяжело восприняла объявление о роспуске незадолго до Игр, назвав назначение Макроном выборов «жестом насилия» над французами, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Ouest France.

    «Зачем портить этот прекрасный момент и проводить выборы, ни с кем не посоветовавшись?» – возмутилась мэр Парижа.

    Досрочные выборы в парламент Франции пройдут 30 июня и 7 июля. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля 2024 года по 11 августа 2024 года.

    Ранее бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что эпоха «макронизма» в стране подошла к концу.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что заставило Макрона пойти ва-банк.

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    25 июня 2024, 07:33 • Новости дня
    Система ПВО сбила 30 беспилотников над Белгородской и Воронежской областями

    Минобороны: Система ПВО сбила 30 беспилотников над Белгородской и Воронежской областями

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила 30 беспилотников ВСУ в небе над Белгородской и Воронежской областями, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что средства ПВО перехватили и уничтожили 29 дронов ВСУ над территорией Белгородской области и один – над территорией Воронежской области.

    Уточняется, что все беспилотники были уничтожены на подлете к российским объектам инфраструктуры. Пострадавших и разрушений нет.

    Ранее сообщалось, что шесть украинских беспилотников атаковали город Строитель в Белгородской области.

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    27 июня 2024, 07:19 • Новости дня
    Система ПВО сбила семь беспилотников над тремя российскими регионами

    Минобороны: Система ПВО сбила семь беспилотников над тремя российскими регионами

    Система ПВО сбила семь беспилотников над тремя российскими регионами
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В ночь на четверг российская система ПВО успешно сбила семь беспилотников над Московской областью, Тверской и Белгородской областями, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что были ликвидированы четыре БПЛА над Тверской областью, два – над Московской областью и еще один был уничтожен над Белгородской областью.

    Ранее ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Смоленской областью.

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    25 июня 2024, 08:00 • Новости дня
    Марочко заявил о ежедневных подрывах жителей Харьковской области на минах ВСУ

    Марочко заявил о ежедневных подрывах мирных жителей Харьковской области на минах ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Жители Харьковской области продолжают гибнуть из-за хаотичного минирования украинскими военными территории региона, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, практически ежедневно в местные лечебные заведения доставляют людей с различными минно-взрывными травмами, более 90% из которых получены на относительном удалении от линии боевого соприкосновения, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что ВСУ минируют не только приграничные территории, но и дороги, жилые кварталы, поля и леса, не заботясь о безопасности мирных жителей.

    Более того, военный отметил, что Киев стремится выдать эти взрывы за обстрелы со стороны Российской армии.

    Ранее группировка «Север» ВС России нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов в Харьковской области.

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    26 июня 2024, 12:29 • Новости дня
    Конституционный суд заявил о незыблемости моратория на смертную казнь в России

    Tекст: Александра Юдина

    Мораторий на смертную казнь в России является «пределом» для изменений правовой системы страны, заявил на полях Петербургского международного юридического форума председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

    По его словам, возобновление применения смертной казни в рамках действующей Конституции недопустимо, это – один из «пределов подвижности» мер по противодействию угрозам, передает ТАСС.

    Зорькин добавил, что Конституция в любом случае не допускает установления доминирующей идеологии в стране, то есть единственной обеспечивающей общность нации идеологией является сама Конституция.

    Ранее кандидат в председатели Верховного суда Ирина Подносова заявила, что для снятия моратория на смертную казнь потребуется внести изменения в Конституцию.

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