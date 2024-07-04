ШОС: ООН нуждается во всеобъемлющей реформе

В Совфеде ответили на угрозы США об увеличении дальности ударов по России

Сенатор Долгов: Вашингтон поднимает градус конфликта на Украине перед выборами в США

Tекст: Анастасия Куликова

«Вашингтон продолжает свою линию на разжигание и эскалацию конфликта вокруг Украины. Заявления о расширении зоны применения американского оружия ВСУ – не что иное как провокация, направленная на затягивание противостояния», – считает сенатор Константин Долгов.

Парламентарий указывает – противник намерен нанести России как можно более заметный ущерб. «И в первую очередь они нацелились на гражданское население. Это реакция на наши успехи на поле боя», – говорит он.

Кроме того, свою роль в американской риторике играют и грядущие выборы президента США, добавляет собеседник. «Вашингтон терпит фиаско на украинском треке, поэтому Штатам надо любыми силами поднять градус», – акцентирует Долгов.

Он при этом напоминает: вне зависимости от официальных заявлений, Белый дом давно разрешил Украине наносить удары по российским территориям. «Владимир Путин уже обращал внимание на то, что корректировка ударов, развединформация – все это дело рук Запада», – напомнил сенатор. В заключении Долгов указал, что в России принимаются необходимые меры по нейтрализации угроз.

Ранее стало известно, что США могут разрешить Украине увеличить дальность ударов по России. Как заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О’Брайен, это возможно при расширении фронта.

Он пояснил, что ранее это была территория, где Россия проводила наступление под Харьковом, но теперь, как сказал на прошлой неделе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, если Россия расширит этот фронт, Украине разрешат достигать целей на большем расстоянии

Между тем, конгрессмен-республиканец Джо Уилсон в рамках слушаний в комитете Палаты представителей по международным отношениям заявил: «Россия рассчитала все так, чтобы Украина не смогла нанести ответный удар. Хотя некоторые ограничения на украинские контратаки уже сняты, этого явно недостаточно».

В свою очередь республиканец Томас Кин напомнил, что дальность ракет ATACMS составляет 300 км. Он также поднял вопрос о том, какие российские военные объекты могут попасть под удары в случае разрешения от США увеличить глубину ударов ВСУ.

На этом фоне пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил: власти США считают допустимым нанесение ударов по Крыму американским вооружением. По его словам, «дальнобойные вооружения должны применяться в пределах суверенной территории» Украины, а Крым, по мнению США, «это часть Украины».

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет высказал уверенность в том, что таким разрешением власти США стремятся развязать на Украине полномасштабную войну.

Напомним, в мае ряд западных стран во главе с США разрешили Украине использовать иностранное оружие для нанесения ударов по российской территории. При этом позиция Вашингтона относительно «запрета на применение» оперативно-тактических ракет ATACMS и других «средств дальнего поражения» оставалась прежней, когда речь идет об ударах по территории, которую США не считают украинской.