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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что Россия получает от участия в ШОС

    ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.

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    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Зачем Европа пугает людей Россией

    Западная пропаганда только кажется нелепой. На деле же градус нервозности повышается не самими чрезвычайными происшествиями, а механизмом управляемой истерии, в который давно превратились ранее уважаемые западные СМИ.

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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Как заваривался котел ненависти

    У нас слишком долго внушали обществу, что патриотизм – последнее прибежище негодяев. По сути, это было отправной точкой, с которой начинался любой разговор. Следующая догма состояла в том, что счастье – получить доступ в цивилизованный мир.

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    4 июля 2024, 13:15 • Новости дня

    Лукашенко заявил о неспособности Запада выстраивать глобальную безопасность

    Tекст: Александра Юдина

    Инициативу в выстраивании подлинной безопасности должны взять на себя «страны глобального большинства», Запад на такое не способен, заявил в ходе выступления на заседании Совета глав государств – членов ШОС президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    По его словам, инициативу по выстраиванию подлинной и неделимой глобальной безопасности должны взять на себя страны глобального большинства, передает агентство БелТА.

    «Самовлюбленный, эгоистичный Запад на такое оказался не способен», – отметил Лукашенко.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы Союзное государство единым фронтом участвовало во всех международных процессах.

    2 июля 2024, 20:01 • Новости дня
    Белоруссия перекрыла на западе и юге границы и вывела ракетные системы на позиции
    Белоруссия перекрыла на западе и юге границы и вывела ракетные системы на позиции
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белоруссия перекрыла южную и западную границы, заблокировав направления вероятного движения противника, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

    Пограничники перешли на усиленный режим охраны госграницы, развернуты силы специальных операций, на позиции выведены ракетные системы «Полонез», сообщил Лукашенко, передает ТАСС.

    По его словам, Москва и Минск координируют действия в сфере воздушной обороны. При этом Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не намерена вступать в боевые действия. «Мы знаем, откуда они пойдут (НАТО в случае попыток эскалации ситуации). Мы предусмотрели все. Мы перекрыли как южную границу, так и западную», – пояснил он.

    Ранее начальник Генштаба ВС Белоруссии – первый замглавы Минобороны генерал-майор Павел Муравейко заявил о непростой обстановке на границе с Украиной. В Кремле назвали проблемой России концентрацию войск Украины у границ Белоруссии.

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    3 июля 2024, 12:58 • Новости дня
    В Совфеде ответили на угрозы США об увеличении дальности ударов по России

    Сенатор Долгов: Вашингтон поднимает градус конфликта на Украине перед выборами в США

    В Совфеде ответили на угрозы США об увеличении дальности ударов по России
    @ U.S. federal government

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вашингтон терпит фиаско на украинском треке. И в преддверии американских выборов Штатам надо вновь поднять градус, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в Госдепе пригрозили разрешить Украине увеличить дальность ударов по России.

    «Вашингтон продолжает свою линию на разжигание и эскалацию конфликта вокруг Украины. Заявления о расширении зоны применения американского оружия ВСУ – не что иное как провокация, направленная на затягивание противостояния», – считает сенатор Константин Долгов.

    Парламентарий указывает – противник намерен нанести России как можно более заметный ущерб. «И в первую очередь они нацелились на гражданское население. Это реакция на наши успехи на поле боя», – говорит он.

    Кроме того, свою роль в американской риторике играют и грядущие выборы президента США, добавляет собеседник. «Вашингтон терпит фиаско на украинском треке, поэтому Штатам надо любыми силами поднять градус», – акцентирует Долгов.

    Он при этом напоминает: вне зависимости от официальных заявлений, Белый дом давно разрешил Украине наносить удары по российским территориям. «Владимир Путин уже обращал внимание на то, что корректировка ударов, развединформация – все это дело рук Запада», – напомнил сенатор. В заключении Долгов указал, что в России принимаются необходимые меры по нейтрализации угроз.

    Ранее стало известно, что США могут разрешить Украине увеличить дальность ударов по России. Как заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О’Брайен, это возможно при расширении фронта.

    Он пояснил, что ранее это была территория, где Россия проводила наступление под Харьковом, но теперь, как сказал на прошлой неделе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, если Россия расширит этот фронт, Украине разрешат достигать целей на большем расстоянии

    Между тем, конгрессмен-республиканец Джо Уилсон в рамках слушаний в комитете Палаты представителей по международным отношениям заявил: «Россия рассчитала все так, чтобы Украина не смогла нанести ответный удар. Хотя некоторые ограничения на украинские контратаки уже сняты, этого явно недостаточно».

    В свою очередь республиканец Томас Кин напомнил, что дальность ракет ATACMS составляет 300 км. Он также поднял вопрос о том, какие российские военные объекты могут попасть под удары в случае разрешения от США увеличить глубину ударов ВСУ.

    На этом фоне пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил: власти США считают допустимым нанесение ударов по Крыму американским вооружением. По его словам, «дальнобойные вооружения должны применяться в пределах суверенной территории» Украины, а Крым, по мнению США, «это часть Украины».

    Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет высказал уверенность в том, что таким разрешением власти США стремятся развязать на Украине полномасштабную войну.

    Напомним, в мае ряд западных стран во главе с США разрешили Украине использовать иностранное оружие для нанесения ударов по российской территории. При этом позиция Вашингтона относительно «запрета на применение» оперативно-тактических ракет ATACMS и других «средств дальнего поражения» оставалась прежней, когда речь идет об ударах по территории, которую США не считают украинской.

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    2 июля 2024, 20:55 • Новости дня
    Лукашенко: Украина перебрасывает в Белоруссию центнеры взрывчатки для терактов в России
    Лукашенко: Украина перебрасывает в Белоруссию центнеры взрывчатки для терактов в России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские беспилотники перебрасывают на территорию Белоруссии «центнеры самой современной взрывчатки» для совершения терактов, в основном в России, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

    Белоруссии совместно с ФСБ и Минобороны России «удается сдерживать этот натиск», Минск будет «обороняться и защищаться от этих беспилотников», чтобы не допустить повторения событий, подобных тем, что произошли в «Крокус Сити Холле», заявил Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Белоруссии в Минске, передает РИА «Новости».

    Ранее Лукашенко сообщил, что Белоруссия перекрыла границы на западе и юге и вывела ракетные системы на позиции.

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    2 июля 2024, 13:08 • Новости дня
    Орбан назвал цель визита в Киев

    Орбан заявил, что прибыл в Киев для урегулирования конфликта на Украине

    Орбан назвал цель визита в Киев
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что прибыл в украинскую столицу, чтобы поспособствовать урегулированию украинского конфликта.

    Венгрия с 1 июля стала председателем Совета ЕС, целью венгерского председательства является содействие в решении задач Европейского союза, заявил Орбан, передает ТАСС.

    Он также опубликовал в соцсетях свою фотографию с Владимиром Зеленским.

    Пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши подчеркнул, что темой переговоров политиков стала «возможность достижения мира» на Украине.

    Напомним, во вторник премьер-министр Венгрии прибыл в Киев для переговоров с Зеленским. Орбан заявлял ранее, что завершение конфликта на Украине является одним из главных приоритетов председательства страны в Совете ЕС.

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    2 июля 2024, 11:08 • Новости дня
    Пекин обвинил НАТО во вмешательстве в дела Китая
    Пекин обвинил НАТО во вмешательстве в дела Китая
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Страны Североатлантического альянса вмешиваются во внутренние дела Китая, искажая внутреннюю и внешнюю политику государства, заявила спикер МИД Китая Мао Нин.

    По ее словам, все «ценности» НАТО состоят именно в том, чтобы использовать идеологические линии для раздувания противоречий и провоцировать конфронтации, передает РИА «Новости».

    «Китай действительно не может с этим согласиться», – заявила дипломат.

    Мао Нин отметила, что НАТО постоянно бросает вызов Китаю, чтобы вмешаться во внутренние дела государства, а также искажает и очерняет внутреннюю и внешнюю политику страны.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Пекин подстрекает к крупнейшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, чем вызвано ужесточение риторики НАТО в адрес Пекина и что это означает для России.

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    3 июля 2024, 12:42 • Новости дня
    Госдума приняла заявление о приостановке участия в работе ПА ОБСЕ
    Госдума приняла заявление о приостановке участия в работе ПА ОБСЕ
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Государственная дума в ходе заседания приняла заявление о приостановке участия делегации Федерального собрания России в работе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).

    Сенаторы Совфеда и депутаты Госдумы полагают приостановку участия делегации в ПА ОБСЕ «обоснованной и закономерной», передает ТАСС.

    На время приостановки любые действия по внесению изменений в правила процедуры ассамблеи, нацеленные на причинение ущерба делегации России, будут считаться юридически ничтожными.

    Ранее комитет Совета Федерации по международным делам рекомендовал Совфеду принять заявление о приостановке участия России в ПА ОБСЕ и выплате взносов в бюджет организации.

    До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин указывал, что Россия не намерена спонсировать ПА ОБСЕ.

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    1 июля 2024, 17:38 • Новости дня
    Эксперт сравнил приезд Канье Уэста в Москву с визитом Такера Карлсона

    Политолог Бавырин: Визит Канье Уэста в Москву пробил информационную блокаду Запада

    Эксперт сравнил приезд Канье Уэста в Москву с визитом Такера Карлсона
    @ Michael Wyke/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Если визит Такера Карлсона являлся чисто политическим, то приезд Канье Уэста в Москву – это скорее народная дипломатия. И в России, давая визу Уэсту, прекрасно осознавали эффект, который он произведет на Западе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Дмитрий Бавырин.

    «Уэст – это один из самых влиятельных музыкантов в мировой истории. Его уровень влияния сопоставим с The Beatles, Элвисом Пресли, Майклом Джексоном. Уэст много чем обременен, в том числе диагнозами и специфической репутацией, но он все равно кумир, звезда, богат и влиятелен. И его появление в Москве – это пробивание информационной блокады, которая была установлена Западом в отношении России», – пояснил политолог Дмитрий Бавырин.

    «Ближайшая аналогия здесь – это Такер Карлсон. Раньше про него могли не знать в России, но в США за ним следили десятки миллионов человек. То же самое с Уэстом. Но если Такер – это чистая политика, то визит Канье ближе к народной дипломатии: звезда приехала в красивый современный город, в столицу не «тоталитарного Мордора», а великой страны», – отметил он.

    «Мне кажется, в России осознавали этот информационный эффект. Ведь американцу сейчас нельзя так просто взять и приехать в Москву. Отношения между странами на нуле, визу получить очень сложно, и этим необходимо заниматься заранее. Сомневаюсь, что Канье полгода собирал справки и выписки для визита в Россию. Похоже, на его визит было дано согласие людей, которые понимали, каким может быть информационный эффект от появления в Москве звезды подобного масштаба», – предположил Бавырин.

    В воскресенье в Москву прилетел американский рэпер, 24-кратный лауреат «Грэмми» Канье Уэст. Ксения Собчак сообщила, что цель приезда Канье – отметить 40-летие своего друга и дизайнера его бренда Yeezy Гоши Рубчинского. Празднество прошло в ресторане «Белуга».

    В одном из столичных ресторанов Канье с компанией заказывали пельмени, блины, три вида икры, оливье, дальневосточный гребешок и новоивановскую страчателлу, также сообщает РИА «Новости». Во время его визита фанаты Уэста устроили шестичасовой митинг у отеля Four Seasons рядом с Охотным рядом, где остановился музыкант. В понедельник стало известно, что Уэст покинул Россию.

    По мнению политолога Дмитрия Дробницкого, визит Уэста в Москву не ограничивался личными мотивами. «Пока Демпартия США бегает за Тейлор Свифт и пытается склонить ее к поддержке Джо Байдена, Уэст визитом в Москву открыто оппонирует американскому истеблишменту. Он – бунтарь», – сказал собеседник газеты ВЗГЛЯД.

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    2 июля 2024, 15:14 • Новости дня
    Орбан назвал главный вопрос для ЕС на ближайшие полгода

    Орбан назвал установление мира на Украине приоритетом для ЕС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вопрос установления мира на украинской территории станет главным в течение шести месяцев председательства Венгрии в Совете ЕС, заявил венгерский премьер Виктор Орбан на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве.

    Самым важным для Европы в течение последующих шести месяцев венгерского председательства станет «вопрос войны и мира между Россией и Украиной», заявил Орбан, передает РИА «Новости».

    По словам венгерского политика, он также хотел бы обсудить с Зеленским ситуацию с венгерским меньшинством, проживающим на украинской территории.

    Ранее Орбан заявлял, что Будапешт предложил Киеву рассмотреть возможность прекращения огня с целью начала переговоров с Россией.

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    4 июля 2024, 04:28 • Новости дня
    Ученые призвали НАТО не принимать Украину в альянс

    Ученые призвали НАТО не принимать Украину в альянс из-за угрозы глобального кризиса

    Ученые призвали НАТО не принимать Украину в альянс
    @ REUTERS

    Tекст: Максим Попов

    Американские ученые и аналитики составили открытое письмо, в котором призывают не принимать Украину в НАТО на июльском саммите альянса в Вашингтоне, сообщила Politico.

    Как отметило издание, письмо подписали 61 человек – представители университетов, изданий и аналитических центров США. Они полагают, что вступление Украины в НАТО может привести к эскалации конфликта и затяжному противостоянию между двумя крупнейшими ядерными державами мира, передает РИА «Новости».

    Эксперты напомнили, что согласно традиционной интерпретации пятой статьи устава Североатлантического альянса, США будут обязаны вмешаться в конфликт между Украиной и Россией. Однако действия Москвы на Украине не угрожают безопасности и процветанию США и не будут представлять угрозу в будущем. Поэтому Вашингтон не должен давать никаких обещаний относительно войны с Россией из-за Украины, подчеркнули они.

    Напомним, в среду страны НАТО не смогли договориться о многолетней помощи Украине.


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    2 июля 2024, 21:46 • Новости дня
    Пентагон: Украинские пилоты завершили в США обучение управлению F-16

    Tекст: Кристина Цыцура

    Несколько украинских летчиков завершили обучение по управлению американскими истребителями F-16 в США и отправились на дальнейшую подготовку в Европу, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге.

    «В настоящее время более десятка украинских летчиков проходят обучение по управлению F-16 в Дании и США», – передает ТАСС его слова.

    Представитель Пентагона отказался сообщить точное количество украинских пилотов, проходящих обучение по управлению американскими истребителями.

    Ранее Вашингтон признал проблемы с подготовкой украинских пилотов на F-16.

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    3 июля 2024, 14:27 • Новости дня
    ЕК запретила европейским судам защищать инвестиции из России в энергопроекты в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия (ЕК) ввела запрет для судов Евросоюза (ЕС) на обеспечение защиты инвестиций из России и Белоруссии в энергетические проекты на территории ЕС, следует из заявления гендиректора ЕК по торговле.

    Эта мера коснулась проектов, попадающих под действие Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), передает ТАСС.

    В документе поясняется, что это превентивная мера, направленная на то, чтобы закрыть потенциальный путь для оспаривания санкций ЕС в судебном порядке.

    Ранее страны Евросоюза утвердили новый 14-й пакет санкций против России, в том числе против СПГ и перевозки российской нефти.

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    4 июля 2024, 09:12 • Новости дня
    Белоруссия стала полноправным членом ШОС

    Саммит ШОС начался с церемонии подписания документов о принятии Белоруссии

    Белоруссия стала полноправным членом ШОС
    @ Кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане Белоруссия официально вошла в состав объединения.

    Решение о приеме Белоруссии было принято на заседании совета глав государств – членов ШОС, которое началось с церемонии подписания соответствующих документов, передает ТАСС.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, предложивший начать саммит с подписания документов о вступлении Белоруссии, отметил, что страна «за короткий период времени выполнила все необходимые процедуры на пути к членству в ШОС».

    После подписания документов Токаев официально объявил о приеме Белоруссии в ШОС и поздравил белорусского президента Александра Лукашенко с этим событием, передает РИА «Новости».

    Напомним, президент Владимир Путин приехал во Дворец Независимости в Астане на саммит ШОС.

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    2 июля 2024, 19:44 • Новости дня
    В Китае опровергли ведение разведки с Кубы против США

    Посольство Китая назвало клеветой заявление США о ведении разведки с Кубы

    В Китае опровергли ведение разведки с Кубы против США
    @ eng.chinamil.com.cn/Photo by Wang Bin

    Tекст: Кристина Цыцура

    Заявления американской стороны о том, что Китай использует объекты на Кубе в целях разведки, являются клеветой, заявил пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

    «Эти утверждения считаются клеветой. Кубинская сторона уже дала пояснения», – передает ТАСС его слова.

    Он отметил, что именно США являются ведущей страной в области разведки и даже не щадят своих союзников. Лю Пенъюй потребовал от США прекратить очернение Китая.

    В докладе американского центра указывается, что Китай расширяет объекты на Кубе, предположительно для проведения электронной разведки в отношении США.

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    3 июля 2024, 14:53 • Новости дня
    Страны НАТО не смогли договориться о многолетней помощи Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Страны НАТО не достигли соглашения по долгосрочным обязательствам в области военной помощи Украине, сообщает агентство DPA, ссылаясь на источники в делегациях западных государств.

    По их данным, члены альянса согласовали предоставление Киеву 40 млрд евро помощи в течение 2025 года. Агентство отмечает, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг «не смог достичь успеха» в попытках обеспечить Украине долгосрочную военную поддержку, передает ТАСС.

    Ранее политолог рассказал газете ВЗГЛЯД, почему США решили «навести порядок» в помощи Украине. По его словам, это связано с тем, что часть военной помощи, переданной Западом Киеву, периодически разворовывается.

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    3 июля 2024, 11:02 • Новости дня
    Автобус с туристами из России и Белоруссии попал в ДТП в Турции

    Автобус с туристами из России и Белоруссии въехал в столб в Турции

    Автобус с туристами из России и Белоруссии попал в ДТП в Турции
    @ REUTERS/Kaan Soyturk

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В турецкой провинции Анталья автобус с российскими и белорусскими туристами врезался в столб в районе Манавгат, сообщают местные СМИ.

    Авария произошла рано утром в среду, микроавтобус, который вез туристов из России и Белоруссии из отелей города Аланья в аэропорт Антальи, въехал в бетонный столб, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IHA.

    ДТП произошло на въезде на перекресток моста Демократии кольцевой дороги Манавгата.

    В результате аварии пострадало много людей, включая водителя, их доставили в больницы.

    В мае российский турист в Турции умер в провинции Анталья.

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      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

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      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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