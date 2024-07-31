Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.9 комментариев
СБ ООН объявил экстренное заседание в связи с убийством главы ХАМАС
СБ ООН объявил экстренное заседание в связи с убийством главы политбюро ХАМАС
Совет Безопасности (СБ) ООН в среду проведет экстренное заседание в связи с убийством в Иране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.
Он уточнил, что заседание пройдет по запросу Ирана, поддержанному Китаем, Алжиром и Россией. Заседание запланировано на 16.00 по Нью-Йорку (23.00 по Москве) 31 июля, передает ТАСС.
Ранее иранская сторона запросила проведение экстренного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с убийством Израилем главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.