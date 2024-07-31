Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.9 комментариев
Триатлонист перестал мыть руки после туалета перед заплывом в Сене
Триатлонист из США Сет Райдер перестал мыть руки после туалета перед заплывом в Сене на Олимпийских играх – 2024.
По словам Райдера, он хотел выработать иммунитет к кишечной палочке, передает Lenta.Ru.
Ранее министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера на фоне заявлений об антисанитарных условиях для проведения соревнований в Сене искупалась в реке в преддверии Олимпийских игр, чтобы подтвердить ее чистоту.