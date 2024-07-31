Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.4 комментария
В России удалось подавить всплеск цен на бензин АИ-95
Минэнерго: В России удалось стабилизировать цены на бензин АИ-95
Российское правительство успешно справилось с временным ростом оптовых цен на бензин марки АИ-95, приняв ряд мер, включая запрет на экспорт в сентябре и октябре, заявил первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин.
По его словам, в июле наблюдался кратковременный рост оптовых цен на бензин АИ-95, однако благодаря своевременно принятым мерам, включая временный запрет на экспорт, удалось стабилизировать ситуацию на рынке, передает ТАСС.
«Ситуация с ценами на бензины АИ-92 и дизельное топливо также находится под контролем», – подчеркнул он, заверив, что оптово-розничная маржинальность на эти виды топлива остается на достаточно высоком уровне.
Как прогнозирует Минэнерго, рост цен на бензин на АЗС останется ниже уровня инфляции.
Ранее Минэнерго объявило о бессрочном ограничении экспорта топлива из России.