Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.4 комментария
После нападения мигрантов на прохожих в Мытищах из-за одежды возбудили дело
Дело возбудили после нападения мигрантов на прохожих в Мытищах из-за претензий к одежде
Следователи возбудили уголовное дело после ряда нападений мигрантов на прохожих в подмосковных Мытищах. Как сообщили в пресс-службе СК, глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела.
В СК пояснили, что в соцмедиа активно обсуждается ряд противоправных действий в Мытищах группы приезжих, которые избивали прохожих из-за претензий к внешнему виду, снимали свои действия на видео, после чего выкладывали в публичное пространство, передает ТАСС.
Как сообщили в ведомстве, ГСУ СК по Московской области расследуется уголовное дело по статье «Хулиганство», фигуранты установлены, они являются гражданами и уроженцами Таджикистана. Там добавили, что с двумя из них проводятся следственные действия, в отношении третьего соучастника осуществляются оперативные мероприятия на территории России, направленные на его задержание.
Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Московской области представить доклад о комплексе следственных действий и оперативных мероприятий по привлечению к ответственности всех участников группы, а также мерах по недопущению сокрытия причастных к преступлениям лиц. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе уголовного дела о халатности в отношении должностных лиц Одинцовского городского округа Московской области после жалоб местных жителей и ветеранов боевых действий.