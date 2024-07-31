После нападения мигрантов на прохожих в Мытищах из-за одежды возбудили дело

Дело возбудили после нападения мигрантов на прохожих в Мытищах из-за претензий к одежде

Tекст: Дмитрий Зубарев

В СК пояснили, что в соцмедиа активно обсуждается ряд противоправных действий в Мытищах группы приезжих, которые избивали прохожих из-за претензий к внешнему виду, снимали свои действия на видео, после чего выкладывали в публичное пространство, передает ТАСС.

Как сообщили в ведомстве, ГСУ СК по Московской области расследуется уголовное дело по статье «Хулиганство», фигуранты установлены, они являются гражданами и уроженцами Таджикистана. Там добавили, что с двумя из них проводятся следственные действия, в отношении третьего соучастника осуществляются оперативные мероприятия на территории России, направленные на его задержание.

Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Московской области представить доклад о комплексе следственных действий и оперативных мероприятий по привлечению к ответственности всех участников группы, а также мерах по недопущению сокрытия причастных к преступлениям лиц. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе уголовного дела о халатности в отношении должностных лиц Одинцовского городского округа Московской области после жалоб местных жителей и ветеранов боевых действий.