Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.4 комментария
ВСУ потеряли более 700 человек и танк Leopard в зоне Южной группировки
Подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике 24-й, 32-й, 54-й механизированных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ около Часова Яра, Верхнекаменского, Северска и Катериновки Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, они отразили контратаку штурмовой группы ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Противник потерял до 710 военнослужащих, немецкий танк Leopard, американский бронетранспортер М113, три 155-мм гаубицы М777 производства США, британскую 155-мм гаубицу FH-70, два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании, 152-мм гаубицу Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, две станции РЭБ «Анклав-Н».
За сутки были уничтожены три склада боеприпасов, отчитались в Минобороны.
Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение в западном направлении, нанеся поражение формированиям 31-й, 32-й, 47-й, 53-й механизированных, 151-й мотопехотной бригад ВСУ и 111-й бригады теробороны под Дзержинском, Желанным, Новгородским, Гродовкой и Воздвиженкой ДНР. Были отражены три контратаки штурмовых групп противника.
ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, танк, бронетранспортер, 152-мм гаубицу «Мста-Б», пять 122-мм гаубиц Д-30, американское 105-мм орудие М119, 100-мм пушку «Рапира», подытожили в оборонном ведомстве.