Депутат Рады сообщил об убыточности 80% госпредприятий и угрозе их ликвидации на Украине

Tекст: Денис Тельманов

Депутат Верховной рады Украины Тарас Тарасенко заявил, что около 80% государственных предприятий Украины убыточны и находятся в процессе банкротства или ликвидации, сообщает ТАСС. Он отметил, что в стране самое большое количество государственных предприятий в Европе – три тысячи, большинство из которых не приносят прибыли.

По словам Тарасенко, только «Укрпочта» и «Укржелдорога» эффективно управляются, в то время как остальные предприятия нуждаются в улучшении управления. Он подчеркнул, что для повышения эффективности государственных компаний необходимо нанимать профессиональных менеджеров, которые смогут улучшить их конкурентоспособность на фоне частного сектора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев согласился на новые условия сделки с США по редкоземельным металлам после того, как Вашингтон отказался требовать компенсацию в 500 млрд долларов.