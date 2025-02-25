Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.5 комментариев
Депутат Рады заявил об убыточности 80% госпредприятий Украины
Депутат Рады сообщил об убыточности 80% госпредприятий и угрозе их ликвидации на Украине
Украинский депутат Тарас Тарасенко сообщил, что подавляющее большинство государственных предприятий Украины, а именно 80%, являются убыточными и находятся на стадии банкротства или ликвидации.
Депутат Верховной рады Украины Тарас Тарасенко заявил, что около 80% государственных предприятий Украины убыточны и находятся в процессе банкротства или ликвидации, сообщает ТАСС. Он отметил, что в стране самое большое количество государственных предприятий в Европе – три тысячи, большинство из которых не приносят прибыли.
По словам Тарасенко, только «Укрпочта» и «Укржелдорога» эффективно управляются, в то время как остальные предприятия нуждаются в улучшении управления. Он подчеркнул, что для повышения эффективности государственных компаний необходимо нанимать профессиональных менеджеров, которые смогут улучшить их конкурентоспособность на фоне частного сектора.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев согласился на новые условия сделки с США по редкоземельным металлам после того, как Вашингтон отказался требовать компенсацию в 500 млрд долларов.