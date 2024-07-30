Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».28 комментариев
Мали и Мавритания начали расследование подготовки боевиков украинцами
Senenews сообщил о расследовании Мали и Мавританией подготовки боевиков украинскими инструкторами
Власти Мали и Мавритании проводят расследование в связи с подготовкой боевиков украинскими инструкторами, сообщил Senenews.
В ходе расследования, связанного с «участием украинских инструкторов» в конфликте, власти Мали установили, что обучение боевиков велось в Мавритании. Руководство Мали связалось с Мавританией по дипломатическим каналам. Мавритания заверила, что не вовлечена боевые действия на территории Мали и не оказывает поддержку повстанцам-туарегам из «Координации движений Азавада» (CMA). Мавритания начала собственное расследование. Senenews пишет, что «обнаружение участия Украины усложняет ситуацию», передает ТАСС.
Напомним, украинская военная разведка заявляет, что она причастна к операции туарегов и исламистов из CMA, проведенной против отряда ЧВК «Вагнер» в Мали. В африканской зоне действительно могут действовать какие-то украинские одиночки или мелкие группы, аффилированные в основном с MI6. Однако Киев, скорее, пытается взять на себя ответственность, чтобы получить повод заявить хоть о каких-то успехах.