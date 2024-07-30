Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».5 комментариев
Песков: И демократы, и республиканцы в США эксплуатируют факторы России и Путина
Представитель Кремля Песков: И демократы, и республиканцы в США эксплуатируют факторы России и Путина
И республиканцы, и демократы в ходе политической борьбы эксплуатируют факторы о России и президенте Владимире Путине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Россия и глава Российского государства лично являются существенными факторами, которые эксплуатируют и республиканцы, и демократы в ходе своей политической борьбы, особенно в предвыборной кампании», – передает ТАСС его слова.
Песков отметил, что Москва решительно отвергает обвинения со стороны США в попытке влиять на выборы, и подчеркнул их «абсурдность».
Кроме того, Песков добавил, что обвинения во вмешательстве в выборы США наносят новый вред отношениям с Россией.
Ранее помощник президента Николай Патрушев заявил, что России все равно, кто победит на президентских выборах в США, Дональд Трамп или Камала Харрис, поскольку в лучшую сторону для РФ пока ничего не меняется.