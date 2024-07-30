Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».5 комментариев
Приговоренный к смертной казни в Белоруссии немец попросил о помиловании
Приговоренный к смертной казни в Белоруссии немец Кригер попросил Лукашенко о помиловании
Гражданин Германии Рико Кригер, приговоренный в Белоруссии к смертной казни через расстрел, подал прошение о помиловании.
Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого». По его информации, дело Кригера обсудили в кабинете у президента Белоруссии Александра Лукашенко.
«Президент пригласил людей, погруженных в процесс, услышать подробности, мнения, «посоветоваться», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Кригер не стал обжаловать приговор, решение суда вступило в законную силу.