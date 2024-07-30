Приговоренный к смертной казни в Белоруссии немец попросил о помиловании

Приговоренный к смертной казни в Белоруссии немец Кригер попросил Лукашенко о помиловании

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого». По его информации, дело Кригера обсудили в кабинете у президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Президент пригласил людей, погруженных в процесс, услышать подробности, мнения, «посоветоваться», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Кригер не стал обжаловать приговор, решение суда вступило в законную силу.