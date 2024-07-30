Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».3 комментария
На маркетплейсе обнаружены запрещенные к продаже товары с нацистской символикой
Лента.ру: На Wildberries обнаружены запрещенные к продаже товары с нацистской символикой
На российской торговой площадке Wildberries обнаружены изделия с нацистской символикой и товары для шпионажа, запрещенные российским законодательством и внутренними правилами маркетплейса, пишут СМИ.
Так, речь идет о символе «черное солнце», который использовался оккультистами Третьего рейха и в наши дни ассоциируется с неонацистскими движениями, передает «Лента.ру».
При этом после обращения журналистов часть товаров с этим символом была удалена, однако некоторые содержащие схожие изображения позиции остались.
По мнению экспертов, подобные нарушения законодательства свидетельствуют о недостаточной эффективности системы модерации на Wildberries.
В частности, продавцы могут вновь разместить их на площадке, слегка изменив название или описание, что создает условия для бесконечной игры «в кошки-мышки» между нарушающими закон модераторами и продавцами.
Ранее в Петербурге вынесли первый в истории города приговор за пропаганду нацизма.