На маркетплейсе обнаружены запрещенные к продаже товары с нацистской символикой

Лента.ру: На Wildberries обнаружены запрещенные к продаже товары с нацистской символикой

Tекст: Александра Юдина

Так, речь идет о символе «черное солнце», который использовался оккультистами Третьего рейха и в наши дни ассоциируется с неонацистскими движениями, передает «Лента.ру».

При этом после обращения журналистов часть товаров с этим символом была удалена, однако некоторые содержащие схожие изображения позиции остались.

По мнению экспертов, подобные нарушения законодательства свидетельствуют о недостаточной эффективности системы модерации на Wildberries.

В частности, продавцы могут вновь разместить их на площадке, слегка изменив название или описание, что создает условия для бесконечной игры «в кошки-мышки» между нарушающими закон модераторами и продавцами.

Ранее в Петербурге вынесли первый в истории города приговор за пропаганду нацизма.