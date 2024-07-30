Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.7 комментариев
The Economist: Шольц должен активнее работать над проблемами ЕС
Канцлер Германии Олаф Шольц обязан прилагать больше усилий для того, чтобы разрешить проблемы Евросоюза, пишет The Economist.
Издание подчеркивает, что ряд актуальных вопросов в Германии может остаться в подвешенном состоянии без активного участия германского правительства, передает РИА «Новости».
Также авторы публикации отмечают, что вместо решения общеевропейских проблем немецкие парламентские партии могут увлечься внутриполитической борьбой.
Кроме того, издание указывает на то, что политический кризис во Франции накладывает дополнительные обязательства на Шольца.
Ранее политолог Иван Кузьмин, оценивая шансы Шольца на переизбрание в 2025 году, отметил, что немногие граждане Германии готовы положительно оценить деятельность Шольца на посту канцлера.