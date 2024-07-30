The Economist: Шольц должен активнее работать над проблемами ЕС

Tекст: Александра Юдина

Издание подчеркивает, что ряд актуальных вопросов в Германии может остаться в подвешенном состоянии без активного участия германского правительства, передает РИА «Новости».

Также авторы публикации отмечают, что вместо решения общеевропейских проблем немецкие парламентские партии могут увлечься внутриполитической борьбой.

Кроме того, издание указывает на то, что политический кризис во Франции накладывает дополнительные обязательства на Шольца.

Ранее политолог Иван Кузьмин, оценивая шансы Шольца на переизбрание в 2025 году, отметил, что немногие граждане Германии готовы положительно оценить деятельность Шольца на посту канцлера.