На фестивале «Таврида.АРТ» презентовали кинопроекты о спецоперации

Tекст: Дарья Григоренко

В числе участников питчинга были как маститые режиссеры и продюсеры, так и молодые авторы, прошедшие образовательную программу «#СВОеКИНО». Каждый проект отражал уникальный взгляд на происходящие события, от историй о стойкости и мужестве российских военных до драматических повествований о жизни мирных жителей.

Так, Гарик Сукачев предложил идею фильма «Родники», повествующего о дружбе и взрослении детей на фоне военных событий. Юрий Сапронов и Виктор Бут представили проект биографической драмы о самом Викторе Буте, который был приговорен в США к 25 годам тюрьмы за торговлю оружием, но свою вину не признал и спустя 12 лет был обменян на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Андрей Симонов и Андрей Кретов предложили зрителям комедию о комбате, вернувшемся в родную деревню.

Молодые авторы, вдохновленные реальными историями участников спецоперации, представили проекты о донецких и луганских музыкантах, ушедших на фронт, о судьбах молодых людей, возвращающихся с войны.

По словам Александра Журавского, заместителя начальника Управления Президента РФ по общественным проектам, уровень представленных проектов значительно вырос по сравнению с прошлым годом. «Чувствуется, как изменилась глубина осмысления темы специальной военной операции. Это связано в том числе и с тем, что референс, который использовался при проработке идей, был задан самими ее участниками», – добавил он.

«На «Тавриде» была проведена серьезная работа совместно с людьми, которые имеют боевой опыт, воевали и воюют до сих пор, защищая наше Отечество. Они делились правдой жизни, описывали боевые ситуации, создавали сюжетную канву и выступали в качестве экспертов. 4 проекта прошлого года уже реализуются продакшенами. Наблюдая за обсуждением экспертов, принимающих сегодня участие в голосовании, полагаю, что в этом году будет поддержано еще большее количество проектов, что не может не радовать», – уточнил Журавский.

Роман Карманов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив, подчеркнул важность создания институтов поддержки для молодых авторов. «В результате мы видим появление новых имен в кино, музыке и других сферах искусства. Все это – результат большой системной работы по разным направлениям», – сказал он.