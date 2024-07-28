  • Новость часаПатрушев прокомментировал заявления Киева о переговорах
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    Мнения
    Василий Стоякин Василий Стоякин Украинское общество склоняется к уступкам

    Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Русофобию надо сначала искоренить в России

    Русофобия перестала маскироваться под борьбу с режимом, а нормально воплотилась в тотальную отмену по расовому и национальному признаку. Русскому признаку. И получилось, что в России любое действие против представителей этнических диаспор – это разжигание национальной розни, геноцид и холокост… Кроме тех случаев, когда это направлено против русских.

    49 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Эксперимент с безусловным доходом доказал правоту марксистов

    Участников разделили на две группы – «получатели дохода» и «контрольная». Получателям давали тысячу долларов в месяц в течение трех лет. Контрольная группа жила своей жизнью. И смотрели за разницей в социальном поведении и адаптации.

    17 комментариев
    28 июля 2024, 13:40 • Новости дня

    На фестивале «Таврида.АРТ» презентовали кинопроекты о спецоперации

    Tекст: Дарья Григоренко

    На фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму состоялся масштабный питчинг кинопроектов, посвященных событиям на Украине. В общей сложности 42 автора и команды представили свои идеи, вдохновленные реальными историями участников специальной военной операции.

    В числе участников питчинга были как маститые режиссеры и продюсеры, так и молодые авторы, прошедшие образовательную программу «#СВОеКИНО». Каждый проект отражал уникальный взгляд на происходящие события, от историй о стойкости и мужестве российских военных до драматических повествований о жизни мирных жителей.

    Так, Гарик Сукачев предложил идею фильма «Родники», повествующего о дружбе и взрослении детей на фоне военных событий. Юрий Сапронов и Виктор Бут представили проект биографической драмы о самом Викторе Буте, который был приговорен в США к 25 годам тюрьмы за торговлю оружием, но свою вину не признал и спустя 12 лет был обменян на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Андрей Симонов и Андрей Кретов предложили зрителям комедию о комбате, вернувшемся в родную деревню.

    Молодые авторы, вдохновленные реальными историями участников спецоперации, представили проекты о донецких и луганских музыкантах, ушедших на фронт, о судьбах молодых людей, возвращающихся с войны.

    По словам Александра Журавского, заместителя начальника Управления Президента РФ по общественным проектам, уровень представленных проектов значительно вырос по сравнению с прошлым годом. «Чувствуется, как изменилась глубина осмысления темы специальной военной операции. Это связано в том числе и с тем, что референс, который использовался при проработке идей, был задан самими ее участниками», – добавил он.

    «На «Тавриде» была проведена серьезная работа совместно с людьми, которые имеют боевой опыт, воевали и воюют до сих пор, защищая наше Отечество. Они делились правдой жизни, описывали боевые ситуации, создавали сюжетную канву и выступали в качестве экспертов. 4 проекта прошлого года уже реализуются продакшенами. Наблюдая за обсуждением экспертов, принимающих сегодня участие в голосовании, полагаю, что в этом году будет поддержано еще большее количество проектов, что не может не радовать», – уточнил Журавский.

    Роман Карманов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив, подчеркнул важность создания институтов поддержки для молодых авторов. «В результате мы видим появление новых имен в кино, музыке и других сферах искусства. Все это – результат большой системной работы по разным направлениям», – сказал он.

    27 июля 2024, 17:53 • Новости дня
    Тарасова сочла «очень красивой» церемонию открытия Олимпиады в Париже

    Тренер Татьяна Тарасова назвала «очень красивой» церемонию открытия Олимпиады в Париже

    Тарасова сочла «очень красивой» церемонию открытия Олимпиады в Париже
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Церемония открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже прошла «очень красочно и оригинально», с учетом исторических и национальных особенностей города и страны, заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

    По ее словам, это была «очень красивая» церемония открытия Олимпийских игр в очень красочном месте с учетом исторических особенностей Парижа и Франции. Тарасова отметила, что еще никогда никто из делегаций на параде спортсменов на открытии ОИ не проплывал по реке, передает РИА «Новости».

    «То, что флаг МОК при поднятии оказался перевернут, не смазало у меня впечатление от церемонии открытия Олимпиады», – заявила тренер.

    Ранее российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев назвал отличной церемонию открытия ОИ в Париже.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала 11 причин провала мероприятия.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев.

    Политологи и блогеры возмутились «пародией на «Тайную вечерю», которую показали на открытии Олимпийских игр 2024 года в Париже, назвали церемонию деградацией, «разгулом мракобесия» и «показательным шоу антихристианства».

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    27 июля 2024, 19:16 • Новости дня
    В Киеве заговорили о начале голода и гражданской войны на Украине

    Экс-советник Кучмы Соскин: В феврале на Украине начнется голод из-за недостатка зерна

    Tекст: Вера Басилая

    В феврале на Украине начнется голод из-за недостатка зерна, что приведет к гражданской войне, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

    По словам аналитика, уже к осени финансово-экономический организм Украины будет уничтожен, если сохранится существующий темп разрушения промышленных и хозяйственных ресурсов, передает РИА «Новости».

    Соскин отметил, что украинское зерно активно продается, на продовольствие может остаться только на пару месяцев. Он считает, что в феврале на Украине начнется голод, а «полный коллапс» экономики наступит уже осенью, что и приведет к гражданской войне.

    Газета ВЗГЛЯД писала о наступлении энергетической катастрофы на Украине.

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    27 июля 2024, 14:20 • Новости дня
    Блогеры остро отреагировали на церемонию открытия ОИ в Париже

    Политологи и блогеры отреагировали на церемонию открытия ОИ в Париже

    Блогеры остро отреагировали на церемонию открытия ОИ в Париже
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Политологи и блогеры возмутились «пародией на «Тайную вечерю», которую показали на открытии Олимпийских игр 2024 года в Париже, назвали церемонию деградацией, «разгулом мракобесия» и «показательным шоу антихристианства».

    «Церемония открытия ОИ в Париже была до предела идеологизирована. Ее использовали для навязывания идеологии гендерного «разнообразия», однополой любви, инклюзивности и издевательства над христианскими традициями. У организаторов Игр одно в голове – навязать миру новое язычество», – написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что не собиралась смотреть открытие Олимпиады в Париже, но, увидев ряд фотографий с события, которые сначала приняла за фейки и фотошоп, назвала 11 причин провала мероприятия. Она отметила среди неудач организаторов ОИ: недопуск на церемонию французских атлетов, поскольку они участвуют в соревнованиях в своих традиционных одеждах, транспортный коллапс, крысы, наводнившие улицы города, ЛГБТ-глумление (движение запрещено в России) над святым для христиан сюжетом – Тайной вечерей – последним ужином Христа.

    «Апостолов изображали трансвеститы. Видимо, в Париже решили, раз олимпийские кольца разноцветные, можно все превратить в один сплошной гей-парад», – отметила Захарова.

     «Кажется в Олимпиаду добавили соревнования по поеданию еды. Вот и первая атлетка», – пошутил шоумен и юморист Андрей Бочаров, опубликовав фото с открытия.

    «Как деградировали Игры за десять лет»: В Twitter сравнивают Сочи-2014 и Париж-2024 и немного удивились контрасту»,  – следует из комментария журналиста Дмитрия Смирнова в Telegram-канале.

    Политолог Владимир Сергиенко в своем Telegram-канале назвал церемонию открытия ОИ «разгулом мракобесия» и «показательным шоу антихристианства».

    «Евровиденье – ведь тоже самое!  А всадники апокалипсиса? Глобалисты транслируют свой «сад». И уж в любом случае это безвкусица. «И взглянул я, и вот конь бледный, и имя сидевшего на нем Смерть, и геенна следовала за ним. И дана была им власть над четвертой частью земли, чтобы убивать мечом и голодом, и со смертью, и со зверями земными», – процитировал он Библию.

    «Всадник Апокалипсиса на Олимпиаде в Париже. Сплошное мракобесие», – согласен с Сергиенко блогер Сергей Карнаухов.

    Ранее пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев.

    Напомним, СМИ сообщают, что на церемонии открытия Олимпиады «режиссеры трансляции показали группу вызывающе одетых людей, усевшихся как на росписи «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи». Французская метал-группа Gojira «поразила перформансом» с отсылкой к казненной королеве Франции Марии-Антуанетте – «в какой-то момент в кадре запела девушка, держащая в руках свою отрубленную голову». Кроме того, на церемонии выступил «то ли мужчина в женской одежде, то ли женщина с накладной бородой».

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    27 июля 2024, 19:49 • Новости дня
    Жители испанского острова без разрешения властей помогли российским морякам

    Оставшийся без воды российский фрегат получил помощь от жителей острова в Испании

    Жители испанского острова без разрешения властей помогли российским морякам
    @ Иван Секретарев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Экипаж российского учебного парусника «Штандарт», который не пустили в порты Испании, получил помощь от жителей испанского острова Иль-Аруса, сообщил капитан судна Владимир Мартусь.

    Мартусь рассказал, что жители города на испанском острове Иль-Аруса предложили привозить воду на своих рыбацких лодках-платформах. Фрегат встал на якорь в бухте, его экипаж смог спуститься на берег, чтобы постирать одежду в прачечной и купить еды, пишет РБК.

    Капитан пояснил, что морские власти Испании собираются прибыть на борт для обсуждения создавшейся ситуации.

    Ранее власти Франции запретили пришвартоваться в порту Бреста российскому фрегату «Штандарт», на борту которого закончилась питьевая вода.

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    27 июля 2024, 15:24 • Новости дня
    Французская журналистка отказалась освещать Олимпиаду в Париже

    Французская журналистка отказалась освещать Олимпиаду в Париже после скандальной церемонии открытия Игр

    Французская журналистка отказалась освещать Олимпиаду в Париже
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудница французского издания L'Incorrect Жюльетт Бриен приняла решение не работать на Олимпийских играх после вызвавшей международное возмущение церемонии открытия.

    Бриен заявил, что отказывается от участия в «этом фрик-шоу», как  «искренне патриотичная француженка». Она также принесла извинения «всему миру», пишет «Царьград».

    Ранее итальянский журналист Анджело Джулиано обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в России, выразив резкое несогласие с концепцией и ходом церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев.

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    27 июля 2024, 14:27 • Новости дня
    Итальянский журналист попросил убежища в России после открытия Олимпиады
    Итальянский журналист попросил убежища в России после открытия Олимпиады
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Итальянский журналист Анджело Джулиано обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в России, выразив резкое несогласие с концепцией и ходом церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

    В частности, он назвал мероприятие «сатанинским ЛГБТ-проектом», передает РИА «Новости».

    Джулиано публично заявил о своем нежелании быть причастным к такому мероприятию в соцсети Х (бывший Twitter, запрещен в России), где он также выразил возмущение пародией на «Тайную вечерю» с участием представителей ЛГБТ-сообщества, назвав это «проявлением вопиющего неуважения к христианам».

    Кроме того, журналист раскритиковал поднятие флага МОК в перевернутом виде и ошибку диктора, представившего сборную Южной Кореи как команду КНДР.

    «Я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу», – отметил Джулиано.

    Помимо прочего, итальянский журналист подчеркнул важность защиты детей от подобного контента и призвал международное сообщество осудить произошедшее в Париже.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова назвала 11 пунктов масштабного провала Олимпиады.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев.

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    28 июля 2024, 07:04 • Новости дня
    ВС РФ начали перехватывать картинку с дронов ВСУ
    ВС РФ начали перехватывать картинку с дронов ВСУ
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российские военные начали перехватывать видеосигналы с дронов ВСУ, что позволяет им выявлять маршруты противника и местоположение операторов беспилотников.

    Об этом сообщил бывший командир подразделения связи в зоне спецоперации с позывным Калина, который сейчас занимается конструированием дронов, передает ТАСС.

    «Они действительно перехватывают видеосигналы и используют их для своих целей: выявляют маршруты противника, отслеживают движение дронов и могут определить местоположение оператора», – рассказал он.

    Ранее сообщалось, за час над Брянской областью ВС РФ уничтожили 12 БПЛА.


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    27 июля 2024, 21:32 • Новости дня
    Пловцы из Южной Кореи покинули Олимпийскую деревню из-за плохой организации
    Пловцы из Южной Кореи покинули Олимпийскую деревню из-за плохой организации
    @ Gao Jing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пловцы из Южной Кореи решили покинуть Олимпийскую деревню в Париже из-за автобусов, в которых окна были заклеены скотчем, сообщила Korea Times.

    Пловец из Южной Кореи Хван Сун Ву пожаловался, что в автобусе очень душно, как в сауне. По его словам, их команде потребовалось более полутора часов, чтобы доехать от Олимпийской деревни до бассейна, окна в автобусе были заклеены скотчем якобы из-за угрозы теракта, пишет «Чемпионат» со ссылкой на Korea Times.

    Издание пишет, что южнокорейские пловцы решили покинуть Олимпийскую деревню и поселились в отеле в Нантере, который находится недалеко от бассейна.

    Ранее МОК извинился перед руководством Южной Кореи за то, что сборная республики на Олимпийских играх в Париже была ошибочно представлена как сборная Северной Кореи.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев.

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    27 июля 2024, 18:47 • Новости дня
    Зрители освистали Макрона на открытии ОИ

    Филиппо: Макрона на открытии Олимпиады освистала «тщательно отобранная аудитория»

    Tекст: Вера Басилая

    Пришедшие на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже посетители освистали президента Франции Эммануэля Макрона, но этот эпизод вырезали из трансляции, сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Политик написал в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), что даже тщательно отобранная аудитория освистала Макрона во время церемонии открытия. По словам Филиппо, французский президент опешил от такой реакции, передает радио Sputnik.

    Филиппо обратил внимание, что этот эпизод трансляции был вырезан из телеэфира, и прикрепил видео к своему посту.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что открытие Олимпиады в Париже стало «сатанинским балом Макрона».

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    27 июля 2024, 19:35 • Новости дня
    Украина решила запретить Хаматовой участвовать в Венецианском кинофестивале

    Украина решила запретить Хаматовой участвовать в Венецианском кинофестивале

    Tекст: Вера Басилая

    Украина выступает против участия российской актрисы Чулпан Хаматовой в Венецианском кинофестивале из-за ее «прошлых связей с президентом России Владимиром Путиным», заявило министерство иностранных дел Украины.

    В заявлении украинского внешнеполитического ведомства в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) говорится, что Хаматова «бывшая сторонница Путина», и ее прошлые связи с российским президентом вызывают вопросы, пишет «Лента.ру».

    МИД Украины считает, что те, кто помогал Путину укреплять власть, не должен появляться на фестивалях, пока идет война на Украине.

    Хаматова сыграла главную роль в фильме «Тихая жизнь» греческого режиссера Александроса Авранаса. Ленту покажут в параллельной программе «Горизонты» Венецианского кинофестиваля.

    Ранее актрису Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра.

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    27 июля 2024, 15:17 • Новости дня
    В Волгоградской области разбился Су-34, экипаж катапультировался

    При крушении Су-34 в Волгоградской области катапультировался экипаж

    В Волгоградской области разбился Су-34, экипаж катапультировался
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Истребитель Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета, экипаж катапультировался, сообщили в Министерстве обороны.

    В ведомстве отметили, что Су-34 ВКС России упал в безлюдной местности, полет выполнялся без боекомплекта, угрозы жизни летчиков нет, передает ТАСС.

    По предварительной версии, истребитель разбился из-за технической неисправности, на месте крушения работает комиссия ВКС России.

    Ранее в Московской области потерпел аварию самолет Sukhoi Superjet-100 из-за ошибки при установке датчиков угла атаки во время тяжелой формы техобслуживания.

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    27 июля 2024, 20:18 • Новости дня
    Боевики «Азова» отменили выступление в Германии из-за протеста немцев
    Боевики «Азова» отменили выступление в Германии из-за протеста немцев
    @ Sergii Kharchenko/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское националистическое объединение «Азов» (организация признана террористической в России и запрещена) отменило выступление в Берлине из-за «массового неприятия» немцев и соображений безопасности, сообщило издание Berliner Zeitung.

    Издание пишет, что несколько левых групп и организаций выступили против выступления «Азова» (организация признана террористической в России и запрещена), из-за «правоэкстремистских и фашистских традиций» организации. Отмечается, что «Азов» собирался поделиться боевым опытом и призвать вступить в ряды ВСУ, передает РИА «Новости».

    Левые объединения назвали турне украинских экстремистов «невыносимым проявлением фашизма и милитаризма» и подали заявку на акцию протеста, к которой собралась присоединиться партия «Союз Сары Вагенкнехт».

    В партии назвали невероятным скандалом тот факт, что в Берлине может состояться такое прославляющее войну мероприятие, организованное правоэкстремистской организацией, сторонниками пособника нацистов Степана Бандеры.

    Как отмечает Berliner Zeitung, мероприятия «Азова» в Гамбурге, Роттердаме, Кельне и Брюсселе тоже отменили, но в Варшаве и Вильнюсе они все-таки состоятся.

    Ранее администрация США сняла запрет на поставки вооружений неонацистской бригаде спецназначения Нацгвардии Украины «Азов».

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    27 июля 2024, 21:11 • Новости дня
    Российские штурмовики водрузили флаг на севере Красногоровки в ДНР

    Рогов: Бойцы ВС России водрузили российский флаг на севере Красногоровки в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие Вооруженных сил России установили государственный флаг на севере Красногоровки в ДНР, сообщил глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

    По его словам, русский флаг был водружен на севере Красногоровки.

    ВС России продолжили разгром ВСУ, под контролем украинских боевиков остаются небольшие территории в частном секторе Красногоровки, следует из сообщения Рогова в Telegram-канале.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Центр» освободили Лозоватское в ДНР.

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    28 июля 2024, 10:57 • Новости дня
    Видео церемонии открытия Олимпиады удалили с официальных ресурсов
    Видео церемонии открытия Олимпиады удалили с официальных ресурсов
    @ Richard Callis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Видеоподборка основных моментов церемонии открытия Олимпийских игр в Париже удалена с официального сайта и канала оргкомитета Олимпиады на платформе YouTube.

    Как сообщил источник РИА «Новости», при переходе на видео основных моментов на сайте ОИ появляется черный экран с надписью о том, что данное видео недоступно. То же самое происходит при попытке открыть видео по ссылке на платформе YouTube.

    Ранее американская компания решила отозвать рекламу с ОИ после пародии на «Тайную вечерю».

    Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что некоторые аспекты церемонии открытия Олимпийских игр в Париже были абсолютно неприемлемыми.

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    27 июля 2024, 21:00 • Новости дня
    В словах Зеленского усмотрели сигнал о готовности к мирным переговорам

    GT: Заявление Зеленского говорит о возможности скорого мирного урегулирования

    В словах Зеленского усмотрели сигнал о готовности к мирным переговорам
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Слова украинского лидера Владимира Зеленского указывают на то, что он может захотеть вернуться за стол переговоров, об этом говорит все больше и больше признаков, пишет Global Times.

    Издание напомнило о заявлениях Зеленского в недавнем интервью о том, что «конфликт нужно закончить как можно скорее». Автор статьи считает, что все больше признаков указывает на то, что стороны сядут за стол переговоров, и конфликт будет разрешен политическими средствами, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что на Западе по-прежнему придерживаются позиции «поддержки одной стороны», что усиливает конфликт. Рассчитывать на скорое прекращение огня можно будет, если Запад будет вкладывать позитивную энергию.

    Ранее Владимир Зеленский заявил японскому общественному телевидению NHK, что намерен составить план действий по достижению мира на Украине до конца ноября этого года.

    Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что не слушает заявления Зеленского о готовности к переговорам с Москвой.

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    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

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    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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