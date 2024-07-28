Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.0 комментариев
Российская морская авиация в ходе СВО уничтожила более 400 целей ВСУ
Морская авиация Военно-морского флота (ВМФ) РФ в ходе специальной военной операции нанесла значительный урон силам противника, уничтожив более 400 целей, включая 50 летательных аппаратов, сообщил диктор на Главном военно-морском параде в Петербурге.
Во время парада командующий рассказал о масштабном участии морской авиации в боевых действиях. Летчики выполнили более 11 тыс. боевых вылетов и продолжают эффективно противостоять украинским беспилотным катерам, передает ТАСС.
Параллельно с этим, корабли российского флота, вооруженные высокоточными крылатыми ракетами «Калибр», нанесли удары по более чем 200 ключевым объектам военной инфраструктуры Украины. Фрегаты, малые ракетные корабли и подводные лодки успешно поразили критически важные цели противника, что существенно ослабило его боевой потенциал, добавил диктор.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит наращивать обеспечение сил Военно-морского флота. В воскресенье российский лидер прибыл на парад ВМФ России в Петербурге, глава государства находится в Петропавловской крепости.