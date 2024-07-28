Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем Крещения Руси

Эксперты: Выборы губернаторов становятся маркером политической устойчивости России

Эксперты ЭИСИ объяснили высокие рейтинги кандидатов в губернаторы

Tекст: Олег Исайченко

«Намеченные на сентябрь выборы отражают электоральное послесловие президентской кампании. У нас сохраняются консолидация вокруг президента и флага. И мы впервые видим столь длительный процесс мобилизации общества», – пояснил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

Об этом он заявил в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Выборы 2024: губернаторские кампании в условиях феномена супербольшинства». По словам Чеснакова, новый избирательный цикл демонстрирует стабильность политической системы, а фавориты кампаний в регионах – устойчивость.

«Консенсус, связанный с внешнеполитическими рамками, развивается и во внутриполитическую плоскость», – добавил он. Еще одной особенностью ЕДГ является то, что «президент фактически делегирует свою легитимность кандидатам в главы регионов, поэтому вопросов о легитимности быть не должно», согласился модератор дискуссии, политолог Павел Данилин.

«У каждого губернатора своя «фишка»

Сама же кампания проходит в спокойном темпе. Это обусловлено тем, что многие главы регионов, идущие на второй срок, относятся к призыву «губернаторов новой волны» и «губернаторов надежды», а сейчас они «заматерели», считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

«Например, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, глава Ставрополья Владимир Владимиров, губернатор Мурманской области Андрей Чибис – все они являются руководителями профильных комиссий Госсовета, а это тоже показатель статусности», – перечислил эксперт.

Кроме того, каждый из губернаторов имеет свою «фишку». Например, глава Липецкой области Игорь Артамонов отлично выстроил работу по помощи семьям военнослужащих. У Лимаренко «очевидны лидерские практики по работе с цифровизацией», а у Текслера – «масштабные промышленные проекты и множество практик, связанных с урбанизмом, с развитием городской инфраструктуры».

«В развитии туристической инфраструктуры можно выделить Владимирова и, опять же, Лимаренко. Особый статус тяжеловеса занимает губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который озвучивает многие важнейшие федеральные инициативы», – продолжил Минченко. По его мнению, все действующие главы регионов в комфортном формате идут на выборы, поэтому вероятность того, что все 13 кандидатов переизберутся в первом туре, близка к 100%.

«Избиратели сохранили интерес к выборам»

Если посмотреть на ход кампании глазами социологов, то эксперты отмечают «высокий уровень интереса к выборам со стороны избирателей и высокий уровень декларируемой явки». При этом в фокусе внимания жителей регионов остается развитие их территорий и ответ на вопрос «Что будет завтра?»

На примере отдельных регионов ситуация выглядит следующим образом. «В Республике Алтай у Андрея Турчака уровень известности 66%. Ключевые темы для региона: образование, здравоохранение, инфраструктура, снижение дистанции власти и населения и характерная для Алтая проблема контроля за использованием земельных ресурсов», – рассказал Михаил Мамонов, руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ.

«В Калининградской области у Алексея Беспрозванных известность 65%. К ключевым темам тут добавляются экономика, промышленность и туризм. В Вологодской области у Георгия Филимонова почти абсолютная известность – 88%. Среди самых важных тем – общественный транспорт, спорт и обустройство территорий», – сообщил социолог.

«В Самарской области 46% опрошенных заявили, что врио губернатора Вячеслав Федорищев вызывает положительное впечатление. Намерены участвовать в выборах 79%. Допускают голосование за Федорищева 73%», – продолжила Лариса Паутова, управляющий директор проектов фонда «Общественное мнение».

«В Хабаровском крае Дмитрий Демешин производит положительное впечатление у 47% опрошенных. Намерены участвовать в выборах 79%. Допускают голосование за Демешина – 83%. И Самарская область, и Хабаровский край демонстрируют очень высокий электоральный потенциал. Могу предположить только позитивные тренды», – добавила аналитик.

В Кемеровской области 76% опрошенных допускают голосование за врио губернатора Илью Середюка, сказал Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР). «Главные запросы к Середюку: дорожное строительство, возведение моста, улучшение экологии и здравоохранения», – сказал политолог.

«В Курской области 71% опрошенных знают врио Алексея Смирнова. 79% жителей декларируют участие в выборах. 38% оценивают работу врио на «хорошо». Это очень показательная цифра. Ключевые запросы курян находятся в повестке большинства регионов: ремонт и строительство дорог, развитие здравоохранения», – добавил он.

«Кандидаты показывают преемственность»

Этот избирательный цикл также характерен мудрым подбором врио в каждом регионе, полагает политконсультант Мария Сергеева: «В Курской, Кемеровской и Тульской областях прежние губернаторы пошли на повышение в федеральный центр, а посты врио заняли их заместители – это показывает преемственность».

«Врио главы Самарской области Вячеслав Федорищев сосредоточился на подъеме промышленности и на кадровом потенциале. Также он возглавил профильную комиссию Госсовета. Особое внимание к Беспрозванных, поскольку Калининградская область окружена странами НАТО», – заметила она.

«Отдельно по стилю выделяется врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. Важно, что он такой «местный парень» из Череповца, который сделал умопомрачительную карьеру, знает четыре языка, писал книги, мастер спорта по боевым искусствам. Он выбрал немного экспрессивную избирательную кампанию, его главная цель – расшевелить тягучесть Вологодского региона», – пояснила эксперт.

«Сложная задача стоит и перед врио губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным. В регионе одновременно с губернаторской кампанией также проходят выборы в Законодательное собрание края и выборы в гордумы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Тем не менее Демешин очень «заходит» избирателю», – заключила она.