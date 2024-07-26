Теперь за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.3 комментария
В МВД Украины назвали следующую жертву, намеченную убийцей Фарион
Глава МВД Украины Клименко: Стрелявший в Фарион планировал нападение на депутата Рады
Житель города Днепр (Днепропетровск), стрелявший в украинскую националистку Ирину Фарион, планировал нападение на депутата Верховной рады Максима Бужанского, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.
Как указал Клименко, украинское ведомство продемонстрировало историю поиска в интернете обвиняемого. По его словам, одно из имен, которое искал мужчина, было Макс Бужанский. Имена остальных глава МВД раскрывать отказался, передает ТАСС.
Клименко уточнил, что в поиске в интернете были запросы о «пророссийских депутатах Украины». Он подчеркнул, что в настоящее время идут поиски пистолета, из которого был произведен выстрел в Фарион. Министр добавил, что фигурант дела дает показания.
Бужанский входит в правящую партию «Слуга народа», но выступает с критическими заявлениями в адрес власти. Он также выступал в защиту русского языка и советских памятников.
Ранее прокуратура Украины предъявила обвинение в умышленном убийстве украинской националистки Ирины Фарион жителю города Днепр, задержанному 25 июля.
Газета ВЗГЛЯД писала, кто на самом деле мог стоять за этим преступлением.