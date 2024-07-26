Участникам подготовки теракта в Шереметьево вынесли приговор

Военный суд приговорил Дария и Ковылкова к 15 и 22 годам за подготовку теракта в Шереметьево

Tекст: Вера Басилая

Суд признал Дария и Ковылкова виновными в попытке вступить в террористическую организацию, а также в пропаганде терроризма, передает ТАСС.

Дарию суд назначил 22 года, из которых три года он проведет в тюрьме. Также ему предстоит выплатить штраф – 600 тыс. рублей, он будет ограничен в свободе год после отбытия наказания и ему запрещено два года администрировать сайты. Ковылков проведет три года в тюрьме, остальные 12 лет – в колонии строгого режима, ему также назначен штраф – 600 тыс. рублей.

Ранее гособвинение запросило для Дария 21 год колонии, а для Ковылкова – 28 лет.

Сообщалось, что Дарий и Ковылков должны были получить от кураторов из силовых структур Украины за взрыв в аэропорту 3 тыс. долларов.

Установлено, они планировали подрывать топливные резервуары на центральной заправочной станции в аэропорту Шереметьево с целью дестабилизации обстановки в стране, а также занимались пропагандой терроризма.