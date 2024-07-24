Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.5 комментариев
Глава ФБР выразил обеспокоенность угрозой подобного атаке на «Крокус» теракта
Глава ФБР выразил обеспокоенность угрозой в США подобного атаке на «Крокус» теракта
В американских спецслужбах растет обеспокоенность возможностью совершения на территории США теракта, подобного нападению на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей.
США встревожены по поводу не просто вдохновленной из-за рубежа террористической атакой, а даже потенциалом скоординированной иностранной террористической атаки, подобной происшествию в «Крокусе», заявил Рей на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США, передает ТАСС.
Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. В результате погибли 144 человека.
Ранее пострадавшие в «Крокусе» подали коллективный иск к «Ингосстраху».