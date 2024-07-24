Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.2 комментария
Путин: Нужно ускорить достижение целей доктрины продбезопасности России по фруктам
Путин: Нужно ускорить достижение целей доктрины продбезопасности России по фруктам и ягодам
Президент Владимир Путин поручил представить предложения по ускорению достижения предусмотренного доктриной продбезопасности порогового значения показателя в отношении фруктов и ягод до 15 августа.
«Правительству России: представить предложения о мерах, позволяющих ускорить достижение порогового значения показателя в отношении фруктов и ягод, предусмотренного доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации. Срок – 15 августа», – указано в документе на сайте Кремля.
Ранее Путин дал поручения по развитию кораблестроения в целях обороны.