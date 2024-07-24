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    Игорь Караулов Игорь Караулов Путь Запада перестает быть путем прогресса

    Обновления базовых ценностей грозят западному миру куда более серьезными сбоями, чем тот, который был вызван обновлением программы CrowdStrike. И нам стоит порадоваться, что мы успели отказаться от этих обновлений. Это даже не вопрос национальной гордости и стремления к самобытности. Это вопрос самосохранения.

    2 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад превратился в тоталитарную секту

    Современный атлантистский Запад превратился в огромную квазирелигиозную секту, которая мечтает додавить своих внутренних несогласных, а потом подмять под себя весь мир. Беседовать с его представителями о том, что у других стран и цивилизаций могут быть свои ценности и интересы, все равно что толковать о красоте старой московской церквушки с кришнаитами или свидетелями Иеговы.

    14 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Соглашения о безопасности не дают Украине никакой безопасности

    Страны НАТО продолжают проводить линию на отказ от прямого участия в украинском конфликте, успешно отражая набеги Зеленского, который очень этого хочет. Впрочем, это не отменяет факта участия военнослужащих НАТО в боевых действиях.

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    24 июля 2024, 10:42 • Новости дня

    В МИД объяснили слова Зеленского об окончании СВО электоральными циклами в США

    Спикер МИД Захарова объяснила слова Зеленского об окончании СВО электоральными циклами в США

    Tекст: Александра Юдина

    Заявления Владимира Зеленского о скором завершении украинского кризиса связаны с электоральными циклами в Соединенных Штатах, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    «Это те сигналы, которые на фоне происходящего вокруг Белого дома и предстоящих выборов, посылает Банковая, в этом контексте это нужно рассматривать», – передает радио Sputnik ее слова.

    Также Захарова добавила, что не стоит «рассчитывать на искренность» Зеленского.

    Напомним, Зеленский на встрече с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином заявил, что осознает необходимость как можно скорее завершить конфликт между Киевом и Москвой.

    До этого Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации.

    23 июля 2024, 19:17 • Новости дня
    Зеленский заявил о необходимости скорейшего окончания конфликта с Россией
    Зеленский заявил о необходимости скорейшего окончания конфликта с Россией
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином заявил, что осознает необходимость как можно скорее завершить конфликт между Киевом и Москвой.

    «Я думаю, что все мы понимаем, что мы должны закончить войну как можно скорее, конечно», – сказал глава Украины, передает ТАСС.

    По мнению Зеленского, визит Паролина на Украину является «сильным сигналом со стороны Ватикана».

    Ранее Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации.

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    23 июля 2024, 11:35 • Новости дня
    Ударом «Искандер-М» уничтожено около 50 иностранных наемников ВСУ под Харьковом
    Ударом «Искандер-М» уничтожено около 50 иностранных наемников ВСУ под Харьковом
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    «Искандер-М» нанес ракетный удар по лагерю иностранных наемников в Харьковской области, уничтожены около 50 инструкторов западных стран, сообщили в Министерстве обороны России.

    Отмечается, что удар был нанесен по пункту временной дислокации наемников и инструкторов в Дергачах в Харьковской области, следует из сообщения Минобороны в Telegram-канале.

    Ранее полковник испанской армии в отставке Педро Баньос заявил, что в результате удара по Одессе погибло как минимум 18 членов британской Специальной воздушной службы, а также солдаты французской армии.

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    23 июля 2024, 14:37 • Новости дня
    Киевский институт озвучил данные о готовности украинцев к территориальным уступкам

    Опрос: На Украине втрое выросла доля готовых на территориальные уступки граждан

    Киевский институт озвучил данные о готовности украинцев к территориальным уступкам
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Число украинцев, которые согласны на территориальные уступки для завершения конфликта с Россией, за год выросло в три раза, следует из результатов опроса Киевского института социологических исследований.

    В период с мая 2022 года по май 2023-го уступить территорию страны были готовы 8–10% украинцев, а 82–87% были против каких-либо уступок, отмечается в материале на сайте института, передает РИА «Новости».

    Однако к концу прошлого года доля граждан Украины, готовых к территориальным уступкам, выросла до 19%, в феврале этого года – до 26%, а в мае – до 32%, свидетельствуют результаты исследования.

    Опрос проводился с 16 по 22 мая и с 20 по 25 июня 2024 года методом телефонных интервью. В нем приняли участие более 3 тыс. респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность заявлена на уровне не более 5%.

    Ранее в ВСУ согласились с необходимостью уступки территорий для окончания конфликта.

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    23 июля 2024, 12:06 • Новости дня
    В Совфеде оценили данные турецких СМИ о планах США открыть «южный фронт» против России в Армении

    Сенатор Долгов: Турции не нужно появление США в Армении

    В Совфеде оценили данные турецких СМИ о планах США открыть «южный фронт» против России в Армении
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    План Вашингтона заключается в том, чтобы «оторвать» Ереван от России и превратить Армению в инструмент давления на Москву. При этом турецкая пресса, сообщающая о намерениях США, больше переживает об интересах Анкары в регионе, нежели о Москве, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее турецкие СМИ сообщили об идее США открыть «южный фронт» против России через Армению.

    «Опасения Турции небезосновательны. Дело в том, что нынешнее армянское руководство предприняло уже целый ряд шагов по направлению в сторону Запада», – отметил сенатор Константин Долгов. В первую очередь речь идет о риторике официального Еревана. Собеседник напомнил, что в Армении в последнее время часто поднимается вопрос о возможном выходе страны из ОДКБ, но пока это ограничивается только заявлениями.  

    «Кроме того, проводятся совместные учения армянских и американских военных, а также обсуждается вопрос о размещении представителя Пентагона в Министерстве обороны Армении», – добавил парламентарий. По его мнению, все это звенья одной цепи, которые обернутся негативными последствиями для Закавказья в целом. «Проникновение США и НАТО, их усиление не несет ничего хорошего для долгосрочной безопасности региона», – подчеркнул Долгов.

    В том числе поэтому турки и бьют тревогу, считает собеседник. «Они даже не столько беспокоятся о «южном фронте» против России, сколько о своих интересах. Турция традиционно рассматривает Закавказье как сферу своего влияния. При этом во взаимоотношениях с Ереваном у них исторически происходят непростые процессы. На этом фоне лишние игроки в регионе – тем более такие крупные, как США, – Анкаре не нужны», – пояснил сенатор.

    Вместе с тем «коварный план США» обернется негативными последствиями и для самой Армении, добавил он. «План Вашингтона заключается в том, чтобы оторвать закавказскую республику от России и сделать из нее инструмент давления на Москву. На эту роль американские чиновники сначала рассматривали Грузию. Теперь же они фактически «душат» Тбилиси, вводя санкции за то, что страна принимает решения, которые идут вразрез с интересами США», – напомнил парламентарий.

    По его мнению, заигрывания Еревана с Западом не имеют ничего общего с заботой о безопасности и процветании страны. «Армянскому правительству стоит вспомнить историю и тот факт, что самым надежным гарантом безопасности Армении является Россия. Москва оставляет открытыми каналы общения, мы продолжаем работу на самых разных уровнях. Хочется надеяться, что багаж исторической дружбы и союзничества между нашими странами перевесит в этом случае. Но подчеркну: ущерба своим интересам, интересам безопасности нашей страны мы не потерпим», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно о планах США открыть «южный фронт» против России. Как сообщает турецкое издание Cumhuriyet, Вашингтон использует для этого Ереван. Газета напоминает, что США уже предпринимали попытки дестабилизировать ситуацию в Закавказье через Грузию, но им никак не удавалось сделать это. «Теперь США намерены разыграть карту Армении», – говорится в материале.

    В качестве доказательства издание приводит приглашение главы армянского МИД Арарата Мирзояна на мероприятия саммита НАТО в Вашингтоне, а также обсуждение вопроса о размещении представителя армии США в Министерстве обороны Армении. Автор статьи считает, что этим ходом США пытаются достичь двойной цели: открыть «южный фронт» против России и вклиниться в «астанинский треугольник» (Турция – Россия – Иран).

    В середине июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении выйти из ОДКБ. Позже он объяснил эти планы позицией президента Белоруссии Александра Лукашенко по войне в Нагорном Карабахе, допустив изменение мнения в случае, если белорусский лидер принесет извинения.

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    23 июля 2024, 14:10 • Новости дня
    Эксперты объяснили призыв Залужного к Западу «отказаться от ряда свобод»

    Политолог Скачко указал на претензию Залужного на перехват власти на Украине

    Эксперты объяснили призыв Залужного к Западу «отказаться от ряда свобод»
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Залужный не оставляет надежд вернуться из лондонской «ссылки» на Украину. Его выступление можно считать претензией на перехват власти в Киеве, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Лариса Шеслер и Владимир Скачко. Ранее Валерий Залужный в первом публичном выступлении в качестве посла Украины в Британии призвал западных граждан «отказаться от ряда свобод».

    «Украинское руководство заинтересовано во втягивании Европы в военный конфликт против России. Если это произойдет, то, по их версии, у Киева появится шанс выдержать противостояние. Поэтому Валерий Залужный в первом выступлении в должности посла Британии фактически говорит о том, что война неизбежна. Его цель – максимально запугать жителей Запада и накалить обстановку», – считает политолог Лариса Шеслер. 

    Следующим шагом, к которому призывает Залужный, должна стать подготовка к «неизбежной» войне. «Достичь этого, по версии экс-главкома ВСУ, можно, ограничив демократические свободы, которые сегодня существуют в Европе, и мобилизовав общество», – добавила собеседница.

    При этом подавляющее большинство европейцев совершенно не готовы к тому, чтобы их страны втягивались в конфликт, отметила политолог. «На Западе и так достаточно проблем: энергетика, инфляция, миграция, рецессия – все это очень болезненно отражается на населении. На этом фоне они не хотят ввергать свою страну еще и в военные противостояния. Задача Залужного состоит в том, чтобы изменить это общественное мнение. Поэтому он и говорит, что политики должны мобилизовать население, презрев все демократические свободы, которые не позволят им этого сделать. Такова тактика украинской власти», – пояснила Шеслер.

    Вместе с тем выступление Залужного можно считать в некотором смысле программным. «Он не бравирует «переможными» настроениями, а на Западе его считают вполне адекватным политическим игроком. Залужный хочет вернуться в большую политику и именно поэтому делает такие заявления», – считает спикер. Другое дело, что смещение Владимира Зеленского невозможно без полного согласия всех акторов, которые курируют сегодня Украину.

    На политические претензии экс-главкома ВСУ указывает и украинский политолог Владимир Скачко. «Еще полгода назад Валерий Залужный считался на Украине одним из самых вероятных сменщиков Владимира Зеленского и наиболее популярным «политиком надежд». Но амбиции экс-главкома ВСУ пресекли, отправив его в почетную «ссылку» в Британию», – напомнил он.

    По его мнению, своим первым выступлением в новой должности Залужный пытался вновь заявить о себе. «При этом важно понять, была ли это его инициатива или речь идет о приказе кураторов. Как бы то ни было, речь экс-главкома вполне можно считать претензией на перехват власти на Украине», – уточнил собеседник.

    «Речь может идти о создании Залужным некоего квазиоргана, например, комитета спасения, куда войдут гражданские лица и военные. Но это довольно революционный план, реализация которого может привести к тому, что тараканы в банке начнут есть сами себя», – пояснил он.

    Пока же посол озвучил не план конкретных действий, а лишь своего рода декларацию. Причем его речь была обращена к аудитории как на Украине, так и на Западе. «Неслучайно выбрано и место выступления – конференция Британского королевского объединенного института оборонных исследований», – отметил собеседник.

    «Там звучали размышления Залужного и о военном искусстве XXI веке, и о мобилизации Запада. То есть он фактически призвал русофобов объединиться, чтобы нанести Москве максимальный вред. Ведь в той же речи он называет угрозой «само существование России». А для того, чтобы нейтрализовать эту «угрозу», по версии Залужного, западным странам следует передать Киеву больше денег и оружия», – заключил Скачко.

    Ранее Валерий Залужный впервые публично выступил в качестве посла Украины в Британии. В частности, экс-главком ВСУ во время конференции Королевского объединенного института оборонных исследований призвал «свободные и демократические государства» проснуться и подумать, как именно им предстоит защищать своих граждан и страны.

    Он также заявил о важности «честной и прозрачной коммуникации между правительством и народом». По его словам, обществу необходимо согласиться «на временный отказ от ряда свобод ради выживания». При этом характер современных войн Залужный обозначил как «тотальный», в связи с чем требуются усилия не только армии, но и всего народа.

    Экс-главком ВСУ выразил уверенность, что в текущий момент политики должны работать на благо мобилизации общества. Конфликт на Украине он назвал «войной переходного периода», указав на рост значения технологий в боевых действиях. На этом фоне Залужный указал на необходимость плотных связей Киева и стран Запада.

    По его оценке, на Украине в настоящее время создают технологии, но не могут их масштабировать. При этом США и ЕС обладают важными ресурсами, которые позволят это сделать, но не имеют «прикладного и практического поля, чтобы их испытать». Таким образом, лишь совместно эти стороны смогут максимально раскрыть наблюдающийся потенциал.

    Напомним, в начале июля Валерий Залужный приступил к работе в качестве посла Украины в Британии. Его предшественник, Вадим Пристайко, сообщал, что экс-главком ВСУ столкнется с усталостью Лондона от затяжных боевых действий.

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    23 июля 2024, 12:31 • Новости дня
    Песков: Кража активов России не останется без ответа
    Песков: Кража активов России не останется без ответа
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Похищение российских активов в Европейском союзе не останется безнаказанным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Безусловно, так или иначе ответ будет. Подобные воровские действия не могут оставаться без взаимности», – цитирует Пескова ТАСС.

    Он напомнил, что эти средства не только воруют, но и тратят на закупку оружия, а это худший из возможных путей, сказал он.

    Россия намерена прорабатывать возможность юридического, правового преследования тех, кто имеет отношение к принятию и реализации решений по изъятию ее активов. Это «прямое нарушение международного права, попрание права собственности и так далее», заключил представитель Кремля.

    Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС вскоре перечислит в Еврокомиссию первый транш в размере 1,4 млрд евро из средств, полученных от замороженных активов России.

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    23 июля 2024, 13:14 • Новости дня
    Российские войска освободили Ивано-Дарьевку в ДНР
    Российские войска освободили Ивано-Дарьевку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки подразделения «Южной» группировки в ходе активных действий освободили поселок Ивано-Дарьевка в Донецкой народной республике, сообщило министерство обороны.

    Группировка также заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 23-й, 24-й, 30-й, 53-й, 93-й механизированных, 5-й штурмовой, 10-й горно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ, 114-й и 117-й бригад теробороны, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинские формирования поражены у Калинины, Верхнекаменского, Антоновки, Красногоровки, Константиновки, Зализнянского и Часова Яра в ДНР.

    Украинская армия потеряла до 750 человек, боевую бронированную машину «Казак». При контрбатарейной борьбе поражены машина РСЗО «Град», четыре орудия Д-20, американская гаубица М198, гаубица Д-30, две американские гаубицы М119.

    Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и шесть полевых складов боеприпасов ВСУ.

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    24 июля 2024, 08:26 • Новости дня
    Москва пообещала ответить на курс Токио по размыванию безъядерного статуса

    В МИД пообещали ответить на курс Токио по размыванию безъядерного статуса

    Tекст: Александра Юдина

    Япония продолжает двигаться по направлению на размывание безъядерного статуса, Москва обязательно ответит на потенциальные угрозы, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.

    По его словам, озабоченность вызывают японские идеи по «размыванию» национального безъядерного статуса, передает ТАСС.

    Руденко отметил, что это касается деятельности Токио по совместным ядерным учениям с США, проведения учений с применением союзнической стратегической авиации, а также обсуждения возможности размещения американских ракет средней дальности на Японских островах.

    «В Токио должны отдавать себе отчет в том, что любые потенциальные угрозы дальневосточным рубежам России будут встречать адекватные ответные меры по укреплению обороноспособности», – подчеркнул замглавы МИД.

    Ранее в МИД заявили о военно-морской активности Японии и США близ границ России.

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    23 июля 2024, 14:25 • Новости дня
    Лавров рассказал о реакции Запада на заявления Украины о правах русскоязычных граждан
    Лавров рассказал о реакции Запада на заявления Украины о правах русскоязычных граждан
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители западных стран «уходят под корягу», если им показывают заявления украинских властей по теме прав проживающих на Украине русскоязычных граждан, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    В качестве примера Лавров привел высказывание вице-премьера Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольги Стефанишиной, которая заявила, что власти не видят необходимости в соблюдении языковых прав русскоязычного населения, передает ТАСС.

    «Там много было таких высказываний. Как только ты показываешь это западному собеседнику, в тех редких случаях, когда мы где-то в ООН сталкиваемся, они просто уходят, уходят под корягу, такое выражение у нас есть», – указал глава российского МИД.

    Ранее на Украине назвали дестабилизирующими призывы соблюдать языковые права русских.

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    23 июля 2024, 11:41 • Новости дня
    Киевское «Динамо» обиделось на «Партизан» и отказалось от рукопожатий

    Киевское «Динамо» обиделось на «Партизан» за игры в России и отказалось от рукопожатий

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Игроки украинского «Динамо» из Киева отказались от рукопожатий и других символических мероприятий с футболистами сербского «Партизана» из-за участия клуба из Белграда в товарищеском турнире в Москве, сообщил главный тренер «Динамо» Александр Шовковский.

    По его словам, «Партизан» продемонстрировал неуважение к Украине, поучаствовав в Братском кубке, проходившем в июле в Москве, в котором принимали участие московские ЦСКА и «Динамо», а также сербский ОФК, передает ТАСС.

    «Мы специально не делали никаких публичных заявлений по этому поводу, чтобы не разжигать вражду перед матчем. Но, учитывая вышеупомянутые обстоятельства, мы вынуждены отказаться от официальных мероприятий», – сказал Шовковский.

    Ранее российская шахматистка Валентина Гунина победила на чемпионате мира по блицу в Самарканде, ей отказалась жать руку украинская спортсмена Анна Музычук.

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    23 июля 2024, 20:43 • Новости дня
    СБУ задержала помогавшего украинцам избежать мобилизации экс-телеведущего

    СБУ задержала помогавшего военнообязанным избежать мобилизации в ВСУ экс-телеведущего Жана Новосельцева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба безопасности Украины (СБУ) задержала двух подозреваемых в организации противодействия мобилизации, один из задержанных, по данным украинских СМИ, бывший телеведущий Жан Новосельцев.

    Как сообщается в Telegram-канале СБУ, по данным следствия, задержанные призывали к «вооруженному сопротивлению» военкомам, помогая таким образом мужчинам призывного возраста избежать мобилизации, и распространяли в соцсетях ложную информацию о ВСУ, передает РИА «Новости».

    Им инкриминируется статья «Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований», которая предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

    Ранее сообщалось о росте на Украине спроса на нелегальное пересечение границы.

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    23 июля 2024, 12:13 • Новости дня
    Украинские власти завели дело после сноса исторической усадьбы Зеленских

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Украине возбудили уголовное дело в отношении совладельца исторической усадьбы мещан Зеленских, живших там до Октябрьской революции, ее незаконно снесли по указанию этого совладельца, сообщил офис украинского генпрокурора.

    Возведенную в 1890 году усадьбу на улице Александра Конисского в центре Киева снесли несколько дней назад, у мэрии города прошел протест, полиция завела дело по факту сноса, передает РИА «Новости».

    Украинские СМИ сообщили, что на этом месте планируется построить жилой комплекс «Тургеневъ». В городской администрации отметили, что общественные деятели подали документы для присвоения усадьбе статус достопримечательности. Также мэрия назвала снос «циничным и дерзким преступлением».

    Совладельцу усадьбы Зеленских, который приказал снести строение, предъявили подозрение, правоохранители считают, что это было умышленное уничтожение имущества, на которое наложен судебный арест, сообщили в генпрокуратуре.

    Арест запрещает пользоваться, распоряжаться и отчуждать эту собственность.

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    24 июля 2024, 08:20 • Новости дня
    Марочко: ВСУ перебрасывают на Купянское направление резервы, которые берегли

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев перебрасывает свои резервы, которые берегли на крайний случай, в районы Кондрашовки, Петропавловки и Синьковки на Купянском направлении, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, зафиксирована переброска дополнительных сил и средств ВСУ в районы Петропавловки, Кондрашовки и Синьковки, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что по тому, что украинское командование бросает в бой резервы, которые берегло на крайний случай, можно судить о тяжелом положении украинских сил на данном участке фронта.

    Он рассказал также, что ВСУ усилили обстрелы прифронтовых населенных пунктов из всех доступных средств поражения на участке Кременная – Лисичанск.

    «ВСУ усиливают обстрелы из доступных средств поражения населенных пунктов Приволье и Новодружеск. За последнее время ситуация с обстрелами начала ухудшаться», – сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, обстрелы ведутся с применением крупнокалиберной артиллерии, минометов и ударных дронов.

    Ранее Марочко рассказал, что ВС России выбили ВСУ с долговременных огневых позиций в Макеевке в ЛНР.

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    23 июля 2024, 12:36 • Новости дня
    Пескова спросили об освобождении редактора «Радио Свобода»

    Песков переадресовал вопрос по требованию США об освобождении редактора «Радио Свобода» Курмашевой в МИД

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское руководство не дает комментариев по требованиям посольства США освободить редактора «Радио Свобода» (иноагент) Алсу Курмашеву, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Я думаю, с руки, наверное, будет нашему МИД комментировать заявления посольства США в Москве», – цитирует Пескова ТАСС.

    Напомним, Курмашеву признали виновной в распространении заведомо ложных сведений о Российской армии и приговорили к шести с половиной годам общего режима.

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    24 июля 2024, 09:11 • Новости дня
    Жители «донецкого Нью-Йорка» рассказали, что ВСУ отбирали детей у родителей

    Tекст: Александра Юдина

    В подконтрольном ВСУ поселке Новгородское (до 2021 года известен как «донецкий Нью-Йорк») украинские власти в сотрудничестве с организацией «Белый ангел» забирали детей у родителей под предлогом эвакуации, сообщил эвакуированный из поселка местный житель.

    Близкие детей опасаются, что их могли отдать на органы или педофилам, передает РИА «Новости».

    «В поселке семья была, мать умерла. К детям приехали, забрали их, а позднее сообщили, что они находятся у тети в Киеве. Туда звонили, тетя подтвердила, что дети у нее, но пообщаться с ними не дали. Соседи хотели узнать их голоса, но им не позволили», – рассказал местный житель.

    По его словам, люди боялись за детей, поэтому старались их прятать.

    Ранее ВСУ совершили атаку на детскую площадку Шебекино, было ранено пятеро детей.

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    На этой неделе случится то, что уже давно ждет рынок. Банк России поднимет ключевую ставку, которая держалась с прошлого года на уровне 16%. Два крупных банка повысили ставки, даже не дожидаясь решения ЦБ. Это лишь подтверждает, что на этот раз сомнений в ужесточении политики ЦБ ни у кого нет. Вопрос лишь в том, насколько вырастет ставка. Подробности

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    У Трампа появился новый рычаг давления на Зеленского

    Выход Джо Байдена из президентской гонки поставил перед властями Украины дилемму: продолжать сотрудничество с Демпартией США или же попытаться наладить диалог с республиканцами во главе с Дональдом Трампом. По мнению экспертов, шансы на успешную реализацию второго сценария невелики, ведь в свое время Трамп чуть не лишился должности из-за Зеленского. Подробности

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    «Длинный кулак» России разносит особо важные цели противника

    В последнее время в сводках Минобороны все чаще фигурируют сообщения о поражении с помощью ОТРК «Искандер» различных целей на территории противника – от логистических узлов и скоплений живой силы до пунктов управления и эшелонов с техникой. Почему именно «Искандер» стал одним из ключевых ударных средств ВС России и при чем тут растущие возможности российской разведки? Подробности

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    Исчезновение Байдена породило в США череду самых фантастических версий

    Где прямо сейчас находится президент США Джо Байден? Почему он не выступил с телеобращением перед народом в связи со своим решением более не участвовать в предвыборной гонке? Почему его встречи и контакты отменены? С одной стороны, для всего этого озвучиваются разумные объяснения. С другой – этим объяснениям верят далеко не все. В итоге прямо сейчас США обсуждают сразу четыре версии исчезновения Байдена, одна таинственнее другой. Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

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