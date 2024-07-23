Современный атлантистский Запад превратился в огромную квазирелигиозную секту, которая мечтает додавить своих внутренних несогласных, а потом подмять под себя весь мир. Беседовать с его представителями о том, что у других стран и цивилизаций могут быть свои ценности и интересы – все равно, что толковать о красоте старой московской церквушки с кришнаитами или свидетелями Иеговы.0 комментариев
Ударом «Искандер-М» уничтожено около 50 иностранных наемников ВСУ под Харьковом
«Искандер-М» нанес ракетный удар по лагерю иностранных наемников в Харьковской области, уничтожены около 50 инструкторов западных стран, сообщили в министерстве обороны.
Отмечается, что удар был нанесен по пункту временной дислокации наемников и инструкторов в Дергачах в Харьковской области, передает ТАСС.
Ранее полковник испанской армии в отставке Педро Баньос заявил, что в результате удара по Одессе погибло как минимум 18 членов британской Специальной воздушной службы, а также солдаты французской армии.