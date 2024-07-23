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Небензя обвинил Израиль в игнорировании «пресловутого плана Байдена»
Небензя осудил Израиль за игнорирование всех мирных подходов к урегулированию ситуации в Газе
Израиль игнорирует все мирные подходы к урегулированию ситуации в секторе Газа, в том числе «пресловутый план Байдена, существующий только на бумаге», заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя заявил, что Израиль «при очевидном потакании» США не реагирует на резолюции Совбеза ООН. Тем временем сектор Газа «буквально лежит в руинах», разрушены дома, школы, больницы, почти вся гражданская инфраструктура, жертвами ударов стали гумперсонал ООН и различных НПО, передает РИА «Новости».
Обращаясь к западным делегациям, которые созвали заседание, Небензя подчеркнул их «избирательную «слепоту» и двойные стандарты». Он указал, что Запад отреагировал на дрон, «прилетевший по Тель-Авиву», но не на израильские удары.
«Где вы были неделю назад, когда израильские военно-воздушные силы нанесли сильнейший удар по району Аль-Маваси близ Хан-Юниса? Или позавчера по лагерям беженцев Бурейдж и Нусейрат, где погибло 13 человек, включая ребенка? Почему же вы не забили тревогу, требуя созвать срочное заседание СБ?» – заявил он.
Небензя отметил, что в районах, которые ЦАХАЛ признал как зону, где разрешено укрыться беженцам, более 100 погибших, около 300 раненых. Он поинтересовался, сколько дронов, «подобных прилетевшему по Тель-Авиву», нужно, чтобы нанести удар такой мощности. «У вас с этим не возникает проблем?» – заявил он.
Напомним, президент США Джо Байден в июле заявлял, что Израиль и палестинское движение ХАМАС одобрили «рамочный» план по прекращению огня в секторе Газа. Позднее стало известно о приостановке переговоров. Источники в Египте возложили ответственность за это на Израиль.