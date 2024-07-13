Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».29 комментариев
Переговоры о прекращении огня в Газе приостановлены
Reuters сообщило о приостановке переговоров о прекращении огня в секторе Газа
Источники в Египте возложили на Израиль ответственность за приостановку переговоров о прекращении огня в секторе Газа, сообщило Reuters.
Как заявило Reuters, «три дня интенсивных переговоров не привели к выполнимому результату». Источники заявили, что Израиль не продемонстрировал «искреннего намерения достичь соглашения» из-за «внутренних разногласий» – делегация сперва соглашалась на определенные условия, а затем возвращалась с поправками. По мнению посредников, Израиль считает переговоры формальностью для влияния на общественное мнение, передает РИА «Новости».
Напомним, президент США Джо Байден заявлял, что Израиль и палестинское движение ХАМАС одобрили «рамочный» план по прекращению огня в секторе Газа.