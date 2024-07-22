То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».10 комментариев
Москвичка попыталась ввезти в Россию облученный песок для изготовления косметики
У пассажирки в аэропорту «Внуково» нашли вулканический песок, его радиационное излучение в 11 раз превышает норму, она собиралась делать из него косметику, сообщили в ФТС.
Женщина прибыла из Индии транзитом через ОАЭ, песок показывал уровень излучения, в 11 раз превышающий естественный радиационный фон, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Это 42-летняя жительница Москвы, добавили в ФТС.
В привезенном ей песке обнаружился природный радионуклид – торий-232.
Москвичка пояснила, что собрала песок на берегу Индийского океана, она хотела изготавливать из него косметику. Женщина отметила, что не знала об опасности этого вещества.
В ФТС напомнили о запрете ввоза в Россию радиоактивного песка, его изъяли в специальное изолированное помещение для долговременного хранения.