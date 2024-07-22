То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».9 комментариев
Песков описал будущие отношения США и Украины
Песков: Кремль уверен в продолжении поддержки США Украины
США продолжат поддерживать Украину, но все более «нагружая» Европу, что не повлияет на результат СВО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Конечно же, США так или иначе будут продолжать эту помощь, это очевидно, пытаясь, конечно, побольше финансово нагрузить своих европейских подчиненных, эта тенденция тоже хорошо прослеживается», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, действия Вашингтона ведут к затягиванию конфликта, а не к его урегулированию, что никаким образом не повлияет на исход СВО.
Ранее Песков заявил, что высказывания Владимира Зеленского о возможных переговорах с Россией лучше, чем отказ от них.