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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Картиночки и мемчики сглаживают извилинки

    То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».

    9 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Верховной раде пора в утиль

    Как минимум украинская власть незаконна с февраля 2014 года – с момента государственного переворота. Когда Верховная рада, не говоря уже о центральной исполнительной власти, стала принимать абсолютно неправомочные решения.

    9 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как происходящее в США отразится на майданной Украине

    А если президентом станет Трамп? Для ЗЕ-команды это очень плохая новость. Из-за Зеленского против Трампа в 2019 году начали процедуру импичмента. А серый кардинал Андрей Ермак отказался помочь команде Трампа «утопить» семейство Байденов по делу компании Burisma.

    4 комментария
    22 июля 2024, 13:37 • Новости дня

    Песков описал будущие отношения США и Украины

    Песков: Кремль уверен в продолжении поддержки США Украины

    Tекст: Вера Басилая

    США продолжат поддерживать Украину, но все более «нагружая» Европу, что не повлияет на результат СВО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Конечно же, США так или иначе будут продолжать эту помощь, это очевидно, пытаясь, конечно, побольше финансово нагрузить своих европейских подчиненных, эта тенденция тоже хорошо прослеживается», – цитирует ТАСС Пескова.

    По его словам, действия Вашингтона ведут к затягиванию конфликта, а не к его урегулированию, что никаким образом не повлияет на исход СВО.

    Ранее Песков заявил, что высказывания Владимира Зеленского о возможных переговорах с Россией лучше, чем отказ от них.

    21 июля 2024, 16:10 • Новости дня
    Захарова посоветовала Джонсону не мечтать об отводе российских войск к границам 2022 года

    Мария Захарова: Пусть Джонсон даже не мечтает об уходе России из новых регионов

    Захарова посоветовала Джонсону не мечтать об отводе российских войск к границам 2022 года
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия не собирается уходить с освобожденных в ходе СВО территорий, вопреки русофобским ожиданиям в Лондоне, сказала газете ВЗГЛЯД представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее экс-премьер Британии Борис Джонсон призвал Дональда Трампа «укрепить Украину» и заставить «Путина отступить».

    «Джонсон – провокатор-русофоб. Именно он подстрекал киевский режим к отказу от ранее им же запрошенных переговоров с Россией. До границ 2022 года Россия войска не выведет. Пусть даже не мечтают», – сказала Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

    Ранее бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон в своей статье для Daily Mail заявил, что в случае достижения целей в СВО Россия, а точнее – президент РФ Владимир Путин «пойдет на Грузию и на все российское «ближнее зарубежье», а также на Прибалтику, чтобы «восстановить СССР».

    Поэтому Джонсон хочет, чтобы Дональд Трамп, в случае победы на выборах, разрешил ВСУ бить ракетами ATACMS по российским аэродромам и в целом «укрепил Украину». В итоге, по замыслу Джонсона, «Путину придется отступить» как минимум до границ, существовавших до начала СВО, а Украина запустит процесс вступления в ЕС и НАТО.

    При этом в реальности, вопреки чаяниям Джонсона, ВС РФ продвигаются все дальше в зоне СВО. Так, в воскресенье российские войска освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Также газета ВЗГЛЯД писала, что ВС РФ применили новый козырь в зоне спецоперации – авиабомбу ФАБ-3000, а сама Украина провалила тест на патриотизм.

    Стоит напомнить, что в ноябре 2023 года лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что военные действия на Украине могли завершить еще весной 2022 года, но их продолжили после призыва Джонсона ничего не подписывать с Москвой.

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    21 июля 2024, 17:15 • Новости дня
    Зеленский допустил переговоры с Путиным
    Зеленский допустил переговоры с Путиным
    @ Jeff Overs/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью, что киевский режим может провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Такие переговоры возможны в рамках второго «саммита мира», заявил Зеленский в интервью Би-би-си, передает ТАСС.

    Переговоры могут пройти при условии, что Россия будет готова «проговаривать» украинский план урегулирования.

    «И то ли это будет Путин, то ли это будет не Путин – какая разница», – сказал Зеленский.

    По его словам, для окончания боевых действий необходимо вести переговоры с тем, «кто в России все решает».

    Ранее российский МИД заявлял, что высказывания киевского режима о готовности разрешить конфликт с помощью дипломатии являются пустыми словами, поскольку на Украине действует указ о запрете переговоров с Россией.

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    21 июля 2024, 15:24 • Новости дня
    На западе Украины майор ВСУ застрелил пограничника

    Tекст: Ольга Иванова

    Майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) выстрелил в военнослужащего Госпогранслужбы в городе Тернополе на западе Украины, сообщила представитель спецпрокуратуры Западного региона Юлия Шевченко.

    Военнослужащий погранслужбы умер от полученных ранений. По данным Шевченко, конфликт произошел на почве ревности в одной из гостиниц города. Майор задержан, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что украинские пограничники в Закарпатской области со стрельбой задержали четырех мужчин, которые пытались бежать в Венгрию от мобилизации.

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    21 июля 2024, 15:21 • Новости дня
    Украина запросила у четырех стран ЕС крупные поставки электроэнергии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона запросила поставки электроэнергии у четырех европейских стран, сообщило министерство энергетики Украины в воскресенье.

    В течение суток планируется импорт электроэнергии из Румынии, Словакии, Польши и Венгрии, его общий объем – 25 682 МВт·ч, сообщило министерство, передает ТАСС.

    New York Times ранее сообщала, что на большей части украинской территории возможен коллапс энергосистемы из-за слишком высокой температуры воздуха.

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    22 июля 2024, 04:55 • Новости дня
    МВД Украины объявило в розыск предполагаемого убийцу Фарион

    Tекст: Антон Антонов

    Украинское МВД опубликовало фотографии мужчины, который подозревается в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, он объявлен в розыск.

    «Полиция опубликовала ориентировку на вероятного убийцу Ирины Фарион и его видео на месте преступления», – приводит РИА «Новости» текст сообщения украинских СМИ.


    Речь идет о мужчине худощавого телосложения, возраст – около 20 лет, рост – 170-180 см. Сообщается, что в момент нападения на нем были панама и красные перчатки. МВД Украины попросило жителей страны помочь установить его личность и местонахождение, если они владеют соответствующей информацией, передает ТАСС.

    В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что заслушал «доклад министра внутренних дел по расследованию убийства Ирины Фарион». «Тяжелый процесс», – сказал Зеленский, отметив, что выясняется «больше данных об исполнителе».

    В пятницу Фарион ранили из огнестрельного оружия во Львове. Она умерла в больнице.


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    22 июля 2024, 00:09 • Новости дня
    Обама не стал поддерживать Харрис в борьбе за место Байдена на выборах в США

    NBC сообщил об отказе Обамы поддерживать Харрис в борьбе за место кандидата в президенты США от Демократической партии

    Обама не стал поддерживать Харрис в борьбе за место Байдена на выборах в США
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-глава американского государства Барак Обама не стал поддерживать действующего вице-президента Камалу Харрис в ее борьбе за место кандидата в президенты США от Демократической партии.

    Как заявил NBC со ссылкой на источники, Обама намерен выступить в роли объединяющего фактора между демократами, поэтому не стал выражать поддержку Харрис, передает ТАСС.

    В своем заявлении Обама назвал президента США Джо Байдена «патриотом высшей категории» за отказ от участия в выборах. Обама заявил, что достижения Байдена на посту главы государства «давали ему все права на переизбрание». Он подчеркнул, что «Джо никогда не отказывался от схватки». Обама полагает, что решение отказаться от попытки переизбрания оказалось для Байдена «одним из самых сложных в жизни».

    В заявлении Обама выразил уверенность, что Демократическая партия сможет определить «выдающегося кандидата». Свое отношение к Харрис он никак не обозначил.

    Напомним, Байден после объявления о выходе из президентской гонки заявил, что полностью поддерживает кандидатуру Харрис. Харрис подтвердила намерение добиваться выдвижения кандидатом в президенты США от Демократической партии.

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    Снятие Джо Байдена с выборов в США — это:



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    Как сообщали СМИ, Обама говорил своему окружению, что Байден отдаляется от победы на выборах и что действующему президенту следует задуматься о том, насколько его кандидатура будет конкурентоспособна.

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    21 июля 2024, 21:24 • Новости дня
    Захарова: Байден не уточнил, «куда именно» вышел из президентской гонки

    Tекст: Ольга Иванова

    Действующий президент США Джо Байден заявил о выходе из президентской гонки, но не добавил, «куда именно» он выходит, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она указал, что «Джозеф Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Но не добавил, куда именно».

    Также она добавила, что расследование сговора СМИ и политиков США, которые скрывали правду о ментальном состоянии президента Соединенных Штатов Джо Байдена, должно стать следующим шагом после его отказа участвовать в президентской гонке.

    Ранее Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост президента США.

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    22 июля 2024, 06:39 • Новости дня
    ПВО поразила восемь беспилотников в районе Туапсе
    ПВО поразила восемь беспилотников в районе Туапсе
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В районе города Туапсе в Краснодарском крае силами ПВО поражены восемь беспилотников, никто не пострадал, сообщили местные власти со ссылкой на муниципальный Ситуационный центр. Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в регионе также сбит дрон-камикадзе.

    Инфраструктура и жилые дома не получили повреждений, сообщили власти Туапсинского района в Telegram.

    Анохин сообщил в Telegram, что один беспилотник уничтожен силами ПВО в Вяземском районе Смоленской области, никто не пострадал, разрушений на земле нет.

    Напомним, военный эксперт Алексей Леонков объяснял участившиеся атаки украинских БПЛА на Краснодарский край.

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    22 июля 2024, 04:19 • Новости дня
    Захарова призвала сфокусироваться на преступлениях Байдена и его команды
    Захарова призвала сфокусироваться на преступлениях Байдена и его команды
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо сфокусироваться не на проблемах президента США Джо Байдена со здоровьем, а на преступлениях, которые были совершены под эгидой его президентства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Главный фокус, который сейчас должен был быть сделан, это не на его физической кондиции, а на том кошмарном по количеству преступном периоде пребывания Байдена и его команды во власти...» – приводит слова Захаровой РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».

    Захарова отметила, что «преступные решения в масштабах всего мира» за Байдена «принимали люди, которых мы могли даже и не видеть, и не знать». Речь идет о бесконтрольных поставках оружия в Европу и его расползании по всему континенту, превращении Украины в террористическое государство, обрушении экономик стран ЕС. Кроме того, Захарова указала на «бесконтрольную миграцию», «бесконечные политические махинации» и создание «угрозы существования государств на Ближнем Востоке».

    По ее словам, «это все должно стать предметом рассмотрения», которое «не за горами». Захарова отметила, что не может сказать, принимал ли Байден решения «в состоянии ментальной отключки» или под «воздействием со стороны кого-то», но число «преступных шагов, решений и действий требует действительно серьезного разбирательства».

    Напомним, Захарова заявила, что расследование сговора СМИ и политиков США, которые скрывали правду о ментальном состоянии Байдена, должно стать следующим шагом после его отказа участвовать в президентской гонке. При этом она указала, что от имени Байдена опубликован документ, сам он не объявлял об отказе от участия в выборах.

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    21 июля 2024, 16:00 • Новости дня
    Марочко: ВСУ могут оказаться в окружении после потери Розовки и Песчаного Нижнего

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские силы смогли после освобождения Розовки в ЛНР и Песчаного Нижнего в Харьковской области пройти на участке фронта шириной более чем 30 км, формирования ВСУ могут оказаться в окружении, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    Продвижение ВС России на этом участке «поджимает» украинские силы к Оскольскому водохранилищу, что может привести к окружению украинской группировки, пояснил Марочко ТАСС.

    Марочко напомнил, что множество переправ через реку Оскол уничтожено. По его словам, командованию ВСУ придется выбирать – оставлять ли свои войска на левом берегу, либо переправлять на их на правый берег Оскольского водохранилища.

    «Если они останутся на нашей территории, то очень большая вероятность того, что эти войска будут окружены и разгромлены. Также велика вероятность того, что эти войска останутся полностью без снабжения», – пояснил эксперт.

    Марочко указал, что после этого продвижения на участке создается «много перспектив», в том числе для освобождения Купянска.

    Напомним, в последние сутки российские военные освободили два населенных пункта в ЛНР и Харьковской области – Розовку и Песчаное Нижнее.

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    22 июля 2024, 10:07 • Новости дня
    Зеленский поблагодарил Байдена за «лидерство»

    Зеленский поблагодарил Байдена за «лидерство» и назвал трудным его решение сняться с гонки

    Зеленский поблагодарил Байдена за «лидерство»
    @ Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина благодарна президенту США Джо Байдену за его непоколебимую поддержку борьбы Украины за свободу и уважает его трудное, но решительное решение, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    «За последние годы было принято много важных решений, и их запомнят как смелые шаги, предпринятые президентом Байденом в ответ на трудные времена. И мы уважаем сегодняшнее трудное, но решительное решение. Мы всегда будем благодарны президенту Байдену за лидерство. Он поддержал нашу страну в самый драматический момент истории», – написал Зеленский  в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    По словам Зеленского, Байден помог Украине в конфликте с Россией и продолжал поддерживать «на протяжении всей этой ужасной войны».

    На ваш взгляд
    Снятие Джо Байдена с выборов в США — это:



    Результаты

    Он также выразил надежду, что дальнейшее сильное лидерство Америки не позволит России победить.

    Президент США Джо Байден после объявления о выходе из президентской гонки заявил, что полностью поддерживает кандидатуру Харрис. Харрис подтвердила намерение добиваться выдвижения кандидатом в президенты США от Демократической партии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.

    Коментарии (6)
    22 июля 2024, 12:53 • Новости дня
    Кремль отреагировал на снятие Байдена с выборов в США

    Песков: Кремль не удивлен выходом Байдена из президентской гонки

    Кремль отреагировал на снятие Байдена с выборов в США
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Решение действующего президента США Джо Байдена о выходе из президентской гонки не является приоритетной темой российской повестки дня, но оно Кремль не сильно удивило, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Речь идет об избирательной кампании в США. <…> Это не наше внутреннее дело. Это не может быть приоритетной темой нашей повестки дня», – цитирует ТАСС Пескова.

    По его словам, Кремль не собирается давать оценку решению действующего президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки, эта тема должна заботить американских избирателей.

    При этом он заявил, что российско-американские отношения переживают наихудший период в истории, их будущее очень важно для России. Песков заявил, что Кремль «не ждет ничего хорошего» от нынешней администрации США в адрес России.

    Он также добавил, что в Кремле не сильно удивились выходу Байдена из президентской гонки, этому научило происходящее в США последние годы.

    На ваш взгляд
    Снятие Джо Байдена с выборов в США — это:



    Результаты


    Ранее высокопоставленный чиновник администрации США заявил, что отказ президента страны Джо Байдена от участия в выборах не связан с состоянием его здоровья.

    Президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Вместе с тем Байден пообещал исполнять свои обязанности до конца положенного срока.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.

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    22 июля 2024, 12:13 • Новости дня
    Боррель заявил об уничтожении 70% энергомощностей Украины
    Боррель заявил об уничтожении 70% энергомощностей Украины
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    70% энергомощностей Украины уничтожены, главы МИД ЕС обсудят усиление энергетической поддержки Киева и поставок средств ПВО, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров иностранных дел Евросоюза.

    По его словам, ЕС на Украине должен попытаться избежать полного уничтожения энергосистемы, при этом 70% энергетических мощностей уничтожены, а зимой все станет гораздо сложнее, передает ТАСС.

    «Я призову глав МИД предоставить больше поддержки, чтобы восстановить или заместить мощности по генерации энергии. Второе – это средства ПВО», – сказал Боррель.

    Ранее газета New York Times сообщала, что на большей части Украины температура воздуха достигает 40 градусов, из-за аномальной жары возможен коллапс энергосистемы страны.

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что в стране уничтожено около 80% мощностей тепловой электрогенерации и треть мощностей гидрогенерации.

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    21 июля 2024, 22:22 • Новости дня
    Песков заявил, что СВО для России важнее выборов в США
    Песков заявил, что СВО для России важнее выборов в США
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Для России достижение целей специальной военной операции на Украине важнее, чем результаты выборов в США, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «В приоритете для нас – достижение целей СВО, а не результаты выборов в США», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Life.

    При этом Песков отметил, что до американских выборов «еще четыре месяца». Он подчеркнул, что «это длинный срок», за который могут произойти многие изменения. Пресс-секретарь президента России посоветовал «набраться внимания и следить, что будет дальше».

    Напомним, глава американского государства Джо Байден объявил, что не будет добиваться переизбрания на пост президента США. Он заявил, что полностью поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

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    22 июля 2024, 01:57 • Новости дня
    Медведев пожелал Байдену здоровья
    Медведев пожелал Байдену здоровья
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал решение президента США Джо Байдена не участвовать в новых выборах главы американского государства.

    Как отметил Медведев в Telegram, «Байден все…». «Желаем ему здоровья», – заявил зампред Совбеза России. Он подчеркнул, что цели специальной военной операции России на Украине будут достигнуты.

    Напомним, Байден отказался от участия в выборах в США и поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис. Харрис подтвердила планы добиться номинации от Демократической партии. При этом в Республиканской партии считают, что отказ Байдена от попытки переизбрания свидетельствует о его неспособности выполнять обязанности президента и призывают к отставке.

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      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

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