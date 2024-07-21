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    21 июля 2024, 17:37 • Новости дня

    Рейтинг одобрения Трампа дошел до максимума за четыре года

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Максимальной отметки за четыре года достиг рейтинг одобрения кандидата в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональда Трампа, такие данные показал опрос компании Ipsos в совместном с телеканалом ABC исследовании.

    После покушения на Трампа рейтинг одобрения политика вырос до 40%, это его максимум с августа 2020 года, когда его деятельность одобряли 42% жителей страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса Ipsos.

    При этом рейтинг одобрения его конкурента Джозефа Байдена оказался на 8% ниже – 32%. С неодобрением к действующему президенту Байдену относятся 55% американцев, деятельность Трампа же не одобряют 51% граждан страны.

    При этом 60% желают, чтобы Байден вышел из президентской гонки.

    Опрос проводился с 19 по 20 июля в онлайн-формате, в нем участвовал 1141 американец, статистическая погрешность не превышает 3,1%.

    Ранее Трамп заявил, что «получил пулю за демократию».

    20 июля 2024, 21:15 • Новости дня
    Байден и фон дер Ляйен обсудили меры по «призыву России к ответу»
    Байден и фон дер Ляйен обсудили меры по «призыву России к ответу»
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден обсудил по телефону с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен помощь Украине и усилия по призыву России к ответу, сообщили в Белом доме.

    Байден поздравил фон дер Ляйен с переизбранием на пост главы ЕК, оба подтвердили приверженность по совместному решению крупнейших мировых проблем, а также обсудили поддержку Украины и меры по противостоянию России, передает ТАСС.

    Ранее фон дер Ляйен была избрана на пост председателя Еврокомиссии на второй срок.

    Она пообещала превратить ЕС в оборонный союз.

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    21 июля 2024, 12:14 • Новости дня
    Борис Джонсон: Трамп добьется победы Украины
    Борис Джонсон: Трамп добьется победы Украины
    @ IMAGO/Roberto Casimiro/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дональд Трамп в случае победы на выборах президента США сможет добиться усиления киевского режима до такой степени, что России придется вывести войска в том числе из новых регионов, заявил бывший британский премьер Борис Джонсон.

    Трамп, по словам британского политика, может в случае переизбрания главой американского государства окончить конфликт на украинской территории на выгодных для Запада и киевских властей условиях, заявил Джонсон в статье для Mail Online.

    Для этого будущему главе Белого дома нужно в качестве первого шага снять бюрократические препоны и задержки в помощи Украине и дать украинцам разрешения, которые им требуются для достижения своих целей.

    В таком случае российские войска будут вынуждены отойти до границ минимум 2022 года, и в этот момент Трамп сможет сделать предложение. По мнению Джонсона, президенту России Владимиру Путину во избежание будущих конфликтов «придется признать Украину свободной страной, способной выбирать свою судьбу в ЕС и НАТО».

    Москва же взамен сможет объявить о том, что спецоперация увенчалась успехом, и о том, что Украина денацифицирована, а для русскоязычных на Украине могут предусмотреть меры защиты.

    Также при Трампе возможно возвращение сближения с Россией, когда она была «уважаемым партнером G8 и НАТО», но добиться этого получится только с помощью силы. Вашингтону придется показать, что «Советскую империю нельзя возродить силой», отметил Джонсон.

    Экс-премьер Британии добавил, что если бы Трампа переизбрали на второй срок раньше, то Россия бы «не вторглась на Украину». Также победа Украины может привести к улучшению отношений с Россией, заключил политик.

    В ноябре 2023 года лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что военные действия на Украине могли завершить еще весной 2022 года, но их продолжили после призыва Джонсона ничего не подписывать с Москвой.

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    19 июля 2024, 02:29 • Новости дня
    Newsmax заявил о согласии Байдена выйти из предвыборной гонки

    Обозреватель Халперин в эфире Newsmax заявил о решении Байдена выйти из предвыборной гонки

    Newsmax заявил о согласии Байдена выйти из предвыборной гонки
    @ Erin Schaff/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден согласился выйти из предвыборной гонки за пост главы государства, для него уже составляют соответствующую речь, сообщил в эфире Newsmax политический обозреватель Марк Халперин со ссылкой на «многочисленные источники из числа демократов».

    Халперин заявил, что «это произойдет уже на нынешних выходных». При этом Байден не планирует уходить в отставку, а также поддерживать нынешнего вице-президента США Камалу Харрис «в качестве своей сменщицы» на выборах.

    В Демократической партии США рассчитывают, что Байден «поддержит открытый процесс, в рамках которого съезд будет открыт для вице-президента Харрис и нескольких других кандидатов в Чикаго», где и планируется утвердить кандидата в президенты от демократов, передает ТАСС со ссылкой на Newsmax.

    По версии Халперина, Байден отказался от участия в выборах в связи с тем, что серьезное давление на него оказали ведущие фигуры Демократической партии. Сообщается, что Харрис уже рассматривает возможных напарников по избирательной гонке.

    ABC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Белого дома сообщил, что «президент стал более восприимчив к призывам выйти из гонки» и «поручил провести опрос, как бы справилась Камала Харрис». Однако ABC News отмечает отсутствие признаков, что Байден «изменит свое мнение» касательно участия в гонке за переизбрание, передает РИА «Новости».

    Как пишет Washington Post, ссылаясь на источники, экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси «сообщила нескольким демократам в Палате представителей, что считает, что президента Байдена можно довольно скоро убедить выйти из президентской гонки». Помощники Пелоси не стали комментировать ее разговоры и обвинили СМИ в том, что те «подогревают истерию».

    Напомним, по мнению сенатора-республиканца Марко Рубио, если Байден из-за проблем со здоровьем не сможет участвовать в выборах, то и действующим главой государства оставаться не должен.

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    19 июля 2024, 13:44 • Новости дня
    Американист оценил данные о намерении Байдена сняться с выборов

    Американист Дудаков: Байдена спрятали в бункере в надежде пересидеть бурю

    Американист оценил данные о намерении Байдена сняться с выборов
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Замена демократами Джо Байдена на другого кандидата может создать огромное количество проблем юридического характера. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Малек Дудаков. Ранее стало известно о призыве Барака Обамы к Байдену задуматься о «жизнеспособности» собственной кандидатуры. На этом фоне СМИ сообщили, что глава Белого дома намерен выйти из предвыборной гонки.

    «До сих пор Джо Байден и его семья, хотя и находились в определенной политической осаде, не намерены были сдаваться и отказываться от участия в выборах. При этом пресса на протяжении последних двух-трех недель прочит выход политика из гонки. Такой сценарий возможен, но пока сообщения СМИ выглядят как вброс, к ним стоит относиться с должной долей скепсиса», – считает американист Малек Дудаков.

    Он также указал на возросшее число демократов, которые выступают за то, чтобы заменить Байдена на другого кандидата. С таким призывом, напомнил собеседник, выступили такие видные деятели Демпартии, как Чак Шумер, Хаким Джеффрис, Нэнси Пелоси, а также Барак Обама.

    «Однако они все понимают, что менять Байдена сейчас уже очень поздно. Этот процесс может создать огромное количество проблем юридического характера, поскольку дедлайн для регистрации кандидатов заканчивается. Также непонятным остается то, кто будет контролировать предвыборный бюджет, если Байден все же выйдет из гонки», – уточнил политолог.

    Тем не менее в Штатах активно обсуждается замена Байдена на Камалу Харрис. «В случае реализации этого сценария, стоит ожидать длительных баталий внутри партии за позицию вице-президента. На текущий момент рассматриваются несколько кандидатур, включая сенатора от Аризоны и бывшего астронавта Марка Келли, губернатора Кентукки Энди Бешира, а также Джоша Шапиро из Пенсильвании», – отметил спикер.

    Пока же внутри Демпартии наблюдается очень сложная и неопределенная ситуация, добавил он. «С одной стороны, члены партии затягивают виртуальное голосование делегатов. С другой – Байдену играет на руку история с ковидом, потому что пока он болен и не участвует в предвыборных мероприятиях, в прессе не будут появляться новые ляпы и оговорки политика. Президента фактически спрятали в бункере. И сделали это члены команды, готовые идти до конца. Они надеются, что эту бурю удастся пересидеть», – заключил Дудаков.

    Ранее бывший президент США от Демократической партии Барак Обама счел, что его однопартийцу Джо Байдену нужно задуматься о том, насколько «жизнеспособна» будет его кандидатура на предстоящих выборах. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

    Несмотря на то, что Обама публично вступился за Байдена после провала последнего на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, по данным издания, он беспокоится, что рейтинги действующего президента продолжают падать. Как отмечает WP, во время закулисных бесед экс-президент проявил глубокую вовлеченность в обсуждение будущей кампании Байдена и провел разговоры об этом со многими демократами.

    Внутри Демпартии все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена. По информации источников газеты The New York Times, лидер демократов в Сенате Чак Шумер и лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис на минувшей неделе в частном порядке сказали президенту США о глубокой обеспокоенности его шансами на выборах в ноябре. Шумер и Джеффрис убедили партийных чиновников отложить процесс выдвижения Байдена на неделю, «продлив дебаты о жизнеспособности его кандидатуры».

    По словам представителя Белого дома Эндрю Бейтса, тогда Байден ответил обоим лидерам, что он планирует победить. При этом отмечено, что в последние дни политик стал более восприимчивым к аргументам о том, почему ему следует отказаться от участия в выборах. На этом фоне в СМИ появились сообщения о том, что Байден может объявить о выходе из президентской гонки уже на этих выходных.

    Как уточнили источники Newsmax, политик не станет поддерживать Камалу Харрис, а позволит выбрать себе замену съезду Демократической партии. Сообщается, что Харрис уже рассматривает возможных напарников по избирательной гонке. При этом получить номинацию от демократов на пост президента также могут губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и губернатор Мичигана Гретхен Уитмер.

    Напомним, Байден заявил о своей готовности покинуть президентскую гонку в случае проблем со здоровьем. «Я думаю, то единственное, что приносит возраст, – это немного мудрости. Я уже продемонстрировал, что знаю, что делать с США. Но мне предстоит сделать еще многое, и я не хочу отказываться от президентской кампании», – уточнил он.

    Тем временем Белый дом объявил, что Байден заразился коронавирусом и уходит на самоизоляцию. Однако западная пресса и пользователи Сети подвергли сомнению правдивость диагноза. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в разговоре с газетой ВЗГЛЯД предположил, что ковид у Байдена нужен Демпартии для выработки нового плана.

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    20 июля 2024, 02:33 • Новости дня
    Трамп обсудил с Зеленским конфликт на Украине
    Трамп обсудил с Зеленским конфликт на Украине
    @ Sarsenov Daniiar/Keystone Press Agency,White House/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Экс-президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    «Сегодня у нас с президентом Украины Зеленским состоялся очень хороший телефонный разговор», – приводит ТАСС цитату Трампа.

    По словам Трампа, если его изберут следующим президентом США, он сможет собрать все стороны конфликта на Украине вместе за одним столом для переговоров, чтобы они смогли достичь соглашения и положить конец насилию.

    В свою очередь Зеленский заявил, что договорился о личной встрече с Трампом и будет обсуждать с ним шаги, которые помогут установить прочный и справедливый мир на Украине.

    Также Зеленский поздравил Трампа с выдвижением его кандидатуры на пост президента США от Республиканской партии. Он выразил осуждение в связи с покушением, которое было совершено на американского лидера.

    Напомним, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, США не гарантируют поддержку Украине в случае победы Трампа.


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    18 июля 2024, 20:19 • Новости дня
    Обама: Байдену нужно подумать о «жизнеспособности» его кандидатуры

    Обама заявил, что Байдену нужно подумать о «жизнеспособности» его кандидатуры

    Обама: Байдену нужно подумать о «жизнеспособности» его кандидатуры
    @ Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Pres

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший президент США от Демократической партии Барак Обама высказал мнение, что действующему президенту Джо Байдену следует задуматься о том, насколько его кандидатура будет конкурентоспособна на предстоящих выборах, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

    По данным издания, в последнее время Обама говорил своему окружению, что Байден отдаляется от победы, и он считает необходимым, чтобы президент серьезно оценил перспективы своей кампании, передает РИА «Новости».

    Несмотря на то, что Обама выступал в поддержку Байдена после его неудачи на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, он выражает беспокойство из-за продолжающегося снижения рейтингов Байдена.

    Следующие дебаты между Байденом и Трампом запланированы на 10 сентября, а президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

    Ранее Байден заявил о готовности отказаться от выборов в случае проблем со здоровьем. Также собеседники издания Axios сообщали, что Байдена могут убедить выйти из президентской гонки в ближайшие дни.

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    19 июля 2024, 20:32 • Новости дня
    Байден заявил о планах возобновить избирательную кампанию
    Байден заявил о планах возобновить избирательную кампанию
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент США Джо Байден сообщил, что планирует возобновить свою избирательную кампанию в борьбе за переизбрание на пост президента на следующей неделе, согласно его заявлению, опубликованному в пятницу.

    «Я надеюсь начать свою кампанию на следующей неделе», – сказал Байден, передает РИА «Новости».

    Сейчас президент США находится на самоизоляции в своей резиденции в Делавэре после того, как у него был выявлен коронавирус.

    Кроме того, он прокомментировал полуторачасовое выступление Дональда Трампа, заявив, что «это тот же самый Трамп, которого американский народ отверг четыре года назад». 

    Ранее издание NBC заявляло, что семья Байдена начала обсуждать его выход из президентской гонки.

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    19 июля 2024, 06:25 • Новости дня
    Трамп пообещал США «эпоху мира и процветания»

    Трамп согласился баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии «ради всей Америки»

    Трамп пообещал США «эпоху мира и процветания»
    @ Ron Sachs/CNP/NY Post/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший президент США Дональд Трамп на съезде республиканцев в Милуоки заявил, что с гордостью принимает номинацию в качестве кандидата на пост главы государства от Республиканской партии.

    «Я баллотируюсь на пост президента ради всей Америки, не половины Америки. Потому что нет победы в том, чтобы выиграть для половины Америки», – приводит его слова ТАСС.

    Трамп выразил уверенность, что через четыре месяца республиканцев ждет «невероятная победа, которая ознаменует собой начало величайших четырех лет в истории» США. Он обещал, что в случае его победы на выборах, США ждет «эпоха мира и процветания», передает РИА «Новости».

    Трамп рассказал о покушении на него: «Повсюду (по моему лицу) лилась кровь, и все же в каком-то смысле я чувствовал себя в полной безопасности, потому что Бог был на моей стороне». По его словам, как только он услышал «громкий свистящий звук» и почувствовал, как что-то ударило его по уху, то сразу понял – «это может быть только пуля». «Я сразу понял, что на нас напали, и одним движением бросился на землю», – сказал он.

    Как заявил Трамп, «пули продолжали свистеть, когда очень храбрые агенты секретной службы бросились на сцену».

    Трамп считает, что «выборы должны быть посвящены проблемам», которые стоят перед США, а также «тому, как снова сделать Америку успешной, безопасной, свободной и великой».

    Он призвал не «криминализировать инакомыслие» и не «демонизировать политические разногласия». Сейчас такие действия распространены в США «на невиданном ранее уровне», сказал Трамп, призвав Демократическую партию перестать «навешивать ярлыки на своих политических оппонентов как врагов демократии». «Тем более, что это неправда», – заявил Трамп.

    Он обещал, что «США вновь вернут себе уважение» и что «ни одна страна не поставит под сомнение мощь» США, границы станут «полностью безопасными», а экономика «будет процветать». Для этого, по его словам, страну необходимо избавить от «провального и некомпетентного руководства».

    Напомним, накануне Джеймс Дэвид Вэнс официально сообщил, что согласен баллотироваться на пост вице-президента США в команде с Дональдом Трампом.

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    21 июля 2024, 03:22 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации
    Трамп заявил о готовности урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации
    @ Annabelle Gordon/ Consolidated News/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Экс-президент США Дональд Трамп на митинге сторонников Республиканской партии в штате Мичиган заявил, что сможет урегулировать конфликт на Украине еще до инаугурации.

    «Я единственный, кто может заявить, что предотвращу третью мировую войну. Еще до того, как я займу Овальный кабинет, вскоре после нашей победы на выборах, я смогу урегулировать этот ужасный конфликт между Россией и Украиной», – приводит ТАСС слова Трампа.

    Напомним, до этого Трамп заявил, что получил пулю ради защиты демократии.


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    20 июля 2024, 15:26 • Новости дня
    В Пентагоне поддержали желание Трампа остановить конфликт на Украине за 24 часа

    Браун: Будет здорово, если Трамп сможет остановить конфликт на Украине за 24 часа

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун заявил, что поддерживает желание Дональда Трампа остановить конфликт на Украине за 24 часа, сообщил телеканал Fox News.

    «Если он сможет сделать это за 24 часа, это будет здорово», – заявил Браун, отвечая на вопрос о реальности выполнить обещание Трампа, передает РИА «Новости».

    Ранее Дональд Трамп заявлял, что в случае избрания его президентом США за 24 часа завершит конфликт на Украине.

    Также Трамп заявил, что завершит все международные кризисы, «созданные» нынешней администрацией США.

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    19 июля 2024, 06:40 • Новости дня
    Трамп собрался провести телефонный разговор с Зеленским
    Трамп собрался провести телефонный разговор с Зеленским
    @ Sarsenov Daniiar/President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В пятницу экс-президент США Дональд Трамп собирается провести телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщил CNN.

    Это будет первый разговор Трампа с Зеленским после того, как Трамп покинул Белый дом, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    Напомним, Трамп неоднократно заявлял о том, что может закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах. Зеленский говорил, что не верит в способность Трампа остановить конфликт на Украине за сутки. Он отметил, что Трамп не остановил конфликт в Донбассе, когда занимал пост президента США.

    Зеленский заявил: «Они не могут планировать мою жизнь и жизнь нашего народа и наших детей. Мы хотим понять, будет ли в ноябре у нас мощная поддержка США или мы останемся совсем одни».

    Кроме того, Трамп называл Зеленского величайшим торговцем среди политиков. По его словам, Зеленский после каждого визита в США получает 60 млрд долларов, а потом возвращается на Украину и говорит, что ему нужно еще.

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    20 июля 2024, 16:34 • Новости дня
    В офисе Зеленского заявили о возможном визите Трампа

    В офисе Зеленского заявили о возможном визите Трампа на Украину

    В офисе Зеленского заявили о возможном визите Трампа
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп может посетить Украину, сообщил пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров, его слова передает Страна.ua.

    «Однако детали пока очень неопределенные – как формат, так и время, и место», – передает РИА «Новости» его слова.

    Никифоров добавил, что Зеленский и Трамп дали «принципиальное согласие» на встречу.

    Ранее президенты провели телефонный разговор, в ходе которого глава украинского государства поздравил Трампа с выдвижением от республиканцев и осудил нападение на него, произошедшее во время его митинга в прошлую субботу.


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    20 июля 2024, 14:24 • Новости дня
    Зеленский назвал Трампа американским президентом

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский в ходе личного разговора назвал Дональда Трампа президентом США.

    По его словам, с президентом Трампом договорились обсудить во время личной встречи, передает РИА «Новости».

    Также Зеленский поздравил Трампа с выдвижением от республиканцев и осудил нападение на него.

    Ранее Трамп обсудил с Зеленским конфликт на Украине.

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    20 июля 2024, 09:43 • Новости дня
    Главный спонсор демократов Мориц призвал Байдена уйти в отставку

    New York Times: Главный спонсор демократов Мориц призвал Байдена уйти в отставку

    Главный спонсор демократов Мориц призвал Байдена уйти в отставку
    @ Jim LoScalzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спонсор Демократической партии миллиардер Майкл Мориц призвал действующего американского президента Джо Байдена покинуть пост, указано в его письме газете The New York Times.

    По данным издания, у Байдена остался выбор – либо он может обречь Штаты на темные и жестокие времена, либо прислушаться «к голосу Отца Времени», передает Ura.ru.

    «Время главенства Байдена истекло», – подчеркнул в письме Мориц.

    Кроме того, миллиардер пригрозил приостановлением пожертвований на кампанию Байдена.

    Ранее издание NBC заявляло, что семья Байдена начала обсуждать его выход из президентской гонки.

    Коментарии (4)
    18 июля 2024, 23:52 • Новости дня
    В Сенате США призвали к отставке Байдена в случае отказа от участия в выборах

    Американский сенатор Рубио призвал к отставке Байдена в случае отказа от участия в выборах из-за проблем со здоровьем

    В Сенате США призвали к отставке Байдена в случае отказа от участия в выборах
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если президент США Джо Байден из-за проблем со здоровьем не сможет участвовать в выборах, то и действующим главой государства оставаться не должен, заявил сенатор-республиканец Марко Рубио.

    Рубио задался вопросом: если с Байденом «что-то не в порядке» настолько, что мешает участвовать в выборах главы государства, то как он «может оставаться президентом». По мнению Рубио, если Байдена хотят «снять с поста кандидата», то его нужно снимать и «с поста президента», передает РИА «Новости».

    Напомним, Байден заявил о готовности покинуть президентскую гонку в случае проблем со здоровьем. Позднее Белый дом объявил, что Байден заразился коронавирусом и уходит на самоизоляцию.

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    Украина остановила поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию, которые с таким боем были отвоеваны у ЕС в 2022 году. Пока Киев не пускает нефть только от «Лукойла». С какими экономическими последствиями столкнутся все участники истории, если Украина пойдет дальше и полностью перекроет поставки по «Дружбе»? Подробности

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    Из Европы хотят сделать военную крепость

    Европа продолжает идти по пути милитаризации. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила трансформировать ЕС в оборонный союз, а также создать общие системы ПВО и кибербезопасности. Но удастся ли Брюсселю реализовать столь амбициозные планы и с какими проблемами столкнется фон дер Ляйен при формировании оборонного союза? Подробности

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    Российскую авиацию закроют от западных ракет

    В Минобороны анонсировали строительство защитных ангаров для боевой авиации России. Причиной стал тот факт, что самолеты оказались уязвимы для высокоточных западных ракет с кассетной начинкой. По мнению спикеров, такие гаражи всерьез помогут обезопасить машины, а в качестве ориентира стоит рассмотреть советский опыт. Подробности

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    Париж вступает в Олимпиаду чистками и скандалами

    Подготовка к предстоящей на следующей неделе в Париже Олимпиаде превратилась в «социальную чистку», а сама ее церемония открытия и вовсе может быть сорвана по причине «постыдных условий труда». Зачем французские чиновники вынуждены лично купаться в Сене и почему парижская Олимпиада не может обойтись без иностранной полиции? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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