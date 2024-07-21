В Киеве сожгли несколько машин военных

От былого благодушия паразитического капитализма Запада не осталось и следа. Первой пала зелёная энергетика. На очереди – любимая идея сокращенного рабочего времени. Что дальше?25 комментариев
От былого благодушия паразитического капитализма Запада не осталось и следа. Первой пала зелёная энергетика. На очереди – любимая идея сокращенного рабочего времени. Что дальше?25 комментариев
Главный публичный враг Китая и России в американском хайтеке. Инициатор и драйвер всех главных процессов против «влияния Китая и России» в киберпространстве. Наш бывший соотечественник. Сегодня он показал, как выглядит трансформация политического, медийного и силового влияния в деньги и технологии и обратно.9 комментариев
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В Киеве разгорелся скандал между таксистом и пассажиркой из-за принадлежности Крыма
Женщина попросила водителя выключить русский шансон, а он ей в ответ на украинском языке заявил, что Украине Крым «просто дали», он никогда не был украинским.
«Все понятно, я выхожу. Я не поеду с тем, кто не знает, чей Крым», – приводит RT слова пассажирки.
В итоге она пожаловалась на «пророссийского таксиста» в сервис-агрегатор, где «уже разбираются в ситуации».
Ранее жительницы Киева потребовали от водителя такси перейти на украинский язык и устроили скандал после его отказа.
Также было нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 113 районах, передает Telegram-канал Минобороны России.
Средствами ПВО были сбиты две оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, четыре американских реактивных снаряда HIMARS и 74 беспилотника, в том числе 27 над территорией России.
Ранее сообщалось, что российские военные отразили атаку штурмовой бригады «Лють» МВД Украины.
Меркурис: В Донбассе скоро произойдет последняя кульминационная битва
По его словам, основные украинские укрепленные позиции начинают разрушаться, сопротивление ВСУ снижается, после этого, когда будет взято больше деревень, в Донбассе начнется последняя кульминационная битва, передает РИА «Новости».
Меркурис также заявил, что оборона ВСУ крайне дезорганизована, украинские солдаты утратили способность сдерживать натиск российских войск в какой-либо степени.
«Так что, куда бы вы ни посмотрели, везде на фронте ситуация снова очень плохая», – подчеркнул эксперт.
Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что контрнаступление ВСУ закончится провалом.
Бастрыкин поручил проверить данные об украинце, призывавшего убивать русских
Поручение организовать проверку в связи с высказываниями украинского националиста Приходько, сведения о них были опубликованы в СМИ и социальных медиа, после чего будет дана правовая оценка опубликованным публикациям, следует из сообщения в Telegram-канале ведомства.
Ранее Бастрыкин дал поручение проверить высказывания актрисы и иноагента Яны Трояновой с призывами убивать русских.
Они отразили восемь контратак штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» МВД Украины сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Противник потерял до 280 военнослужащих, четыре бронемашины, 122-мм самоходную артустановку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и две 100-мм противотанковые пушки «Рапира».
Подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 120-й, 129-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии рядом с Времевкой, Макаровкой, Сторожевым, Водяным, Разливом и Октябрем ДНР, отчитались в Минобороны.
Потери противника составили до 110 военнослужащих, 155-мм буксируемая британская гаубица FH-70, 122-мм самоходная артустановка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30 и две станции РЭБ «Нота».
Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 106-й и 108-й бригад теробороны поблизости от Каменского, Белогорья, Мирного и Пятихаток Запорожской области, сообщил Конашенков.
ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, две бронемашины, 155-мм американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin, 152-мм пушку «Гиацинт-Б» и 152-мм орудие Д-20.
Уничтожены станция РЭБ «Нота», американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и полевой склад боеприпасов, подытожили в оборонном ведомстве.
Экс-разведчик США Риттер спрогнозировал безуспешное контрнаступление ВСУ
По его словам, украинцы будут атаковать до гибели последнего профессионального солдата, Киев будет использовать любые ресурсы, которых недостаточно, передает РИА «Новости».
Риттер призвал прекратить говорить об F-16. «Их уничтожат, у них нет шансов. У них нет хороших пилотов и у них нет аэродромов, они не могут поддерживать эти самолеты. Это мечта», – заявил разведчик.
Он считает, что поставки истребителей только ускорят поражение ВСУ.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему итоги саммита НАТО срывают «контрнаступ» ВСУ.
Удар «Искандерами» по воинским эшелонам ВСУ в ДНР уничтожил до 240 украинских военных
В результате удара уничтожено до 240 украинских боевиков и свыше 60 единиц военной техники, в том числе западного производства, указало ведомство, передает РИА «Новости».
Ранее в результате удара «Искандеров» по ж/д эшелону 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ было уничтожено до 120 украинских военнослужащих и до 20 единиц техники.
Как отметили в ведомстве, третий год мишенью ВСУ становятся не только мирные жители, но и спасатели, которые приходят им на помощь, передает ТАСС.
«После удара БПЛА-камикадзе ВСУ по автомобилю «Газель» произошел пожар. Как только к месту подъехали сотрудники МЧС России, беспилотник атаковал повторно. К счастью, огнеборцы не пострадали. Осознавая свои промахи на фронте, ВСУ целенаправленно бьют по спасателям и выкладывают свои «победы» в Интернете», – указали в пресс-службе министерства.
Первый дронов-камикадзе нанес удар по автомобилю «Газель», вызвав пожар, а второй атаковал прибывшую на тушение пожарную машину. В управлении уточнили, что сотрудники МЧС тогда не пострадали.
Сальдо: Днепр стал границей между жизнью и смертью для ВСУ
По его словам, практически ежедневно на правый берег Днепра выбрасывает трупы боевиков ВСУ, которых бессмысленно отправили атаковать левобережье реки.
«Сами боевики все чаще сдаются в плен, потому что понимают тщетность действий украинского командования на Херсонском направлении», – приводит слова Сальдо канал «360».
Ранее Сальдо заявил, что ВСУ, пытаясь форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу, потеряли до 5 тыс. человек.
Сальдо заявил, что российские войска освободят всю территорию Херсонской области, уход боевиков ВСУ оттуда неминуем.
Зеленскому, по всей видимости, придется прибегнуть к референдуму, сказал Кличко Corriere della Sera, передает РИА «Новости».
Вряд ли этот политик сможет выйти к такому болезненному решению самостоятельно, добавил мэр украинской столицы.
Киевский режим мог бы создать «правительство национального единства», к которому прибег Израиль после нападения ХАМАС в октябре 2023 года. При этом Кличко усомнился, что Зеленский готов поделиться частью своей власти, которую он приобрел после введения военного положения.
Градоначальник добавил, что парламент Украины «утратил какую-либо значимую роль» из-за концентрации власти в офисе президента страны.
Любой шаг Зеленского чреват «политическим самоубийством», но для страны продолжение боевых действий на следующие два года обернутся кошмаром, заключил Кличко.
В апреле мэр Киева жаловался, что ни разу не встречался лично с Владимиром Зеленским с начала боевых действий.
Браун: Будет здорово, если Трамп сможет остановить конфликт на Украине за 24 часа
«Если он сможет сделать это за 24 часа, это будет здорово», – заявил Браун, отвечая на вопрос о реальности выполнить обещание Трампа, передает РИА «Новости».
Ранее Дональд Трамп заявлял, что в случае избрания его президентом США за 24 часа завершит конфликт на Украине.
Также Трамп заявил, что завершит все международные кризисы, «созданные» нынешней администрацией США.
По словам Хербста, президент Зеленский, возможно, пытался связаться с будущим главой Белого дома Дональдом Трампом, чтобы подчеркнуть свою готовность к переговорам по конфликту на Украине, если условия будут справедливыми, передает Ura.ru.
Отмечается, что намеки Зеленского на готовность к переговорам связаны с двумя факторами: сложной ситуацией на фронте и неопределенностью в отношении будущей поддержки со стороны союзников. Бывший посол США в Киеве также полагает, что изменение позиции Зеленского относительно переговоров является ответной реакцией на события в США. В частности, в понедельник Трамп объявил, что в качестве вице-президента предлагает кандидатуру Джея Ди Вэнса, который выступает против оказания поддержки Украине.
Напомним, в ночь на воскресенье Трамп заявил о готовности урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации.
Трамп, по словам британского политика, может в случае переизбрания главой американского государства окончить конфликт на украинской территории на выгодных для Запада и киевских властей условиях, заявил Джонсон в статье для Mail Online.
Для этого будущему главе Белого дома нужно в качестве первого шага снять бюрократические препоны и задержки в помощи Украине и дать украинцам разрешения, которые им требуются для достижения своих целей.
В таком случае российские войска будут вынуждены отойти до границ минимум 2022 года, и в этот момент Трамп сможет сделать предложение. По мнению Джонсона, президенту России Владимиру Путину во избежание будущих конфликтов «придется признать Украину свободной страной, способной выбирать свою судьбу в ЕС и НАТО».
Москва же взамен сможет объявить о том, что спецоперация увенчалась успехом, и о том, что Украина денацифицирована, а для русскоязычных на Украине могут предусмотреть меры защиты.
Также при Трампе возможно возвращение сближения с Россией, когда она была «уважаемым партнером G8 и НАТО», но добиться этого получится только с помощью силы. Вашингтону придется показать, что «Советскую империю нельзя возродить силой», отметил Джонсон.
Экс-премьер Британии добавил, что если бы Трампа переизбрали на второй срок раньше, то Россия бы «не вторглась на Украину». Также победа Украины может привести к улучшению отношений с Россией, заключил политик.
В ноябре 2023 года лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что военные действия на Украине могли завершить еще весной 2022 года, но их продолжили после призыва Джонсона ничего не подписывать с Москвой.
В офисе Зеленского заявили о возможном визите Трампа на Украину
«Однако детали пока очень неопределенные – как формат, так и время, и место», – передает РИА «Новости» его слова.
Никифоров добавил, что Зеленский и Трамп дали «принципиальное согласие» на встречу.
Ранее президенты провели телефонный разговор, в ходе которого глава украинского государства поздравил Трампа с выдвижением от республиканцев и осудил нападение на него, произошедшее во время его митинга в прошлую субботу.
По его словам, с президентом Трампом договорились обсудить во время личной встречи, передает РИА «Новости».
Также Зеленский поздравил Трампа с выдвижением от республиканцев и осудил нападение на него.
Ранее Трамп обсудил с Зеленским конфликт на Украине.