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    4 комментария
    21 июля 2024, 12:53 • Новости дня

    В Киеве сожгли несколько машин военных

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В украинской столице в ночь на воскресенье подожгли несколько автомобилей, принадлежащих военнослужащим, сообщает украинская пресса.

    В Киеве сожгли несколько машин, принадлежащих военным, точное число автомобилей не указывается, передает ТАСС.

    В субботу на Украине подожгли два автомобиля ВСУ и релейный шкаф на железной дороге.

    20 июля 2024, 16:50 • Новости дня
    В Киеве разгорелся скандал между таксистом и пассажиркой из-за Крыма

    В Киеве разгорелся скандал между таксистом и пассажиркой из-за принадлежности Крыма

    В Киеве разгорелся скандал между таксистом и пассажиркой из-за Крыма
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Жительницу Киева возмутил таксист, который заявил, что Крым никогда не был украинским, она отказалась с ним ехать и пожаловалась в сервис-агрегатор, пишут украинские СМИ.

    Женщина попросила водителя выключить русский шансон, а он ей в ответ на украинском языке заявил, что Украине Крым «просто дали», он никогда не был украинским.

    «Все понятно, я выхожу. Я не поеду с тем, кто не знает, чей Крым», – приводит RT слова пассажирки.

    В итоге она пожаловалась на «пророссийского таксиста» в сервис-агрегатор, где «уже разбираются в ситуации».

    Ранее жительницы Киева потребовали от водителя такси перейти на украинский язык и устроили скандал после его отказа.

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    20 июля 2024, 14:01 • Новости дня
    ВС России за сутки уничтожили две пусковые установки американских ЗРК Patriot
    ВС России за сутки уничтожили две пусковые установки американских ЗРК Patriot
    @ DPA/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Группировка ВС России уничтожила две украинские пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

    Также было нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 113 районах, передает Telegram-канал Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты две оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, четыре американских реактивных снаряда HIMARS и 74 беспилотника, в том числе 27 над территорией России.

    Ранее сообщалось, что российские военные отразили атаку штурмовой бригады «Лють» МВД Украины.

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    20 июля 2024, 20:36 • Новости дня
    В Британии заявили о приближении финальной битвы за Донбасс

    Меркурис: В Донбассе скоро произойдет последняя кульминационная битва

    В Британии заявили о приближении финальной битвы за Донбасс
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Финальная битва за Донбасс может произойти через три или четыре месяца после того, как будут взяты под контроль России большая часть населенных пунктов, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

    По его словам, основные украинские укрепленные позиции начинают разрушаться, сопротивление ВСУ снижается, после этого, когда будет взято больше деревень, в Донбассе начнется последняя кульминационная битва, передает РИА «Новости».

    Меркурис также заявил, что оборона ВСУ крайне дезорганизована, украинские солдаты утратили способность сдерживать натиск российских войск в какой-либо степени.

    «Так что, куда бы вы ни посмотрели, везде на фронте ситуация снова очень плохая», – подчеркнул эксперт.

    Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что контрнаступление ВСУ закончится провалом.

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    20 июля 2024, 18:48 • Новости дня
    Бастрыкин поручил проверить слова украинского националиста об «убийстве русских»

    Бастрыкин поручил проверить данные об украинце, призывавшего убивать русских

    Бастрыкин поручил проверить слова украинского националиста об «убийстве русских»
    @ Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с призывами украинского националиста Назара Приходько убивать российских граждан, сообщили в Следственном комитете России.

    Поручение организовать проверку в связи с высказываниями украинского националиста Приходько, сведения о них были опубликованы в СМИ и социальных медиа, после чего будет дана правовая оценка опубликованным публикациям, следует из сообщения в Telegram-канале ведомства.

    Ранее Бастрыкин дал поручение проверить высказывания актрисы и иноагента Яны Трояновой с призывами убивать русских.

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    20 июля 2024, 13:21 • Новости дня
    Российские войска отразили атаку штурмовой бригады «Лють» МВД Украины
    Российские войска отразили атаку штурмовой бригады «Лють» МВД Украины
    @ t.me/mod_russia

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям 32-й, 41-й, 47-й механизированных бригад ВСУ около Торецка, Новгородского, Розовки, Прогресса и Новоселовки Первой Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Они отразили восемь контратак штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» МВД Украины сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник потерял до 280 военнослужащих, четыре бронемашины, 122-мм самоходную артустановку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и две 100-мм противотанковые пушки «Рапира».

    Подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 120-й, 129-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии рядом с Времевкой, Макаровкой, Сторожевым, Водяным, Разливом и Октябрем ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили до 110 военнослужащих, 155-мм буксируемая британская гаубица FH-70, 122-мм самоходная артустановка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30 и две станции РЭБ «Нота».

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 106-й и 108-й бригад теробороны поблизости от Каменского, Белогорья, Мирного и Пятихаток Запорожской области, сообщил Конашенков.

    ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, две бронемашины, 155-мм американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin, 152-мм пушку «Гиацинт-Б» и 152-мм орудие Д-20.

    Уничтожены станция РЭБ «Нота», американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и полевой склад боеприпасов, подытожили в оборонном ведомстве.

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    20 июля 2024, 20:20 • Новости дня
    Экс-разведчик США спрогнозировал итог контрнаступления ВСУ

    Экс-разведчик США Риттер спрогнозировал безуспешное контрнаступление ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ будут продолжать безуспешные попытки контрнаступления до последнего украинца, поставки истребителей F-16 только ускорят поражение украинских войск, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

    По его словам, украинцы будут атаковать до гибели последнего профессионального солдата, Киев будет использовать любые ресурсы, которых недостаточно, передает РИА «Новости».

    Риттер призвал прекратить говорить об  F-16. «Их уничтожат, у них нет шансов. У них нет хороших пилотов и у них нет аэродромов, они не могут поддерживать эти самолеты. Это мечта», – заявил разведчик.

    Он считает, что поставки истребителей только ускорят поражение ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему итоги саммита НАТО срывают «контрнаступ» ВСУ.

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    21 июля 2024, 10:43 • Новости дня
    «Искандеры» одним ударом уничтожили до 240 украинских военных в ДНР

    Удар «Искандерами» по воинским эшелонам ВСУ в ДНР уничтожил до 240 украинских военных

    «Искандеры» одним ударом уничтожили до 240 украинских военных в ДНР
    @ Bulkin Sergey/news.ru/GLobal Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесли удар по двум воинским эшелонам с личным составом и техникой ВСУ в районе города Барвенково в ДНР, сообщило Минобороны России.

    В результате удара уничтожено до 240 украинских боевиков и свыше 60 единиц военной техники, в том числе западного производства, указало ведомство, передает РИА «Новости».

    Ранее в результате удара «Искандеров» по ж/д эшелону 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ было уничтожено до 120 украинских военнослужащих и до 20 единиц техники.

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    20 июля 2024, 15:19 • Новости дня
    ВСУ похвастались атаками на спасателей в ДНР
    ВСУ похвастались атаками на спасателей в ДНР
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные опубликовали кадры своей атаки на сотрудников МЧС России в ДНР, сообщили в пресс-службе министерства.

    Как отметили в ведомстве, третий год мишенью ВСУ становятся не только мирные жители, но и спасатели, которые приходят им на помощь, передает ТАСС.

    «После удара БПЛА-камикадзе ВСУ по автомобилю «Газель» произошел пожар. Как только к месту подъехали сотрудники МЧС России, беспилотник атаковал повторно. К счастью, огнеборцы не пострадали. Осознавая свои промахи на фронте, ВСУ целенаправленно бьют по спасателям и выкладывают свои «победы» в Интернете», – указали в пресс-службе министерства.


    Первый дронов-камикадзе нанес удар по автомобилю «Газель», вызвав пожар, а второй атаковал прибывшую на тушение пожарную машину. В управлении уточнили, что сотрудники МЧС тогда не пострадали.

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    20 июля 2024, 16:38 • Новости дня
    Сальдо назвал Днепр «границей между жизнью и смертью» для ВСУ

    Сальдо: Днепр стал границей между жизнью и смертью для ВСУ

    Сальдо назвал Днепр «границей между жизнью и смертью» для ВСУ
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Река Днепр для украинских боевиков на Херсонском направлении превратилась в границу между жизнью и смертью, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, практически ежедневно на правый берег Днепра выбрасывает трупы боевиков ВСУ, которых бессмысленно отправили атаковать левобережье реки.

    «Сами боевики все чаще сдаются в плен, потому что понимают тщетность действий украинского командования на Херсонском направлении», – приводит слова Сальдо канал «360».

    Ранее Сальдо заявил, что ВСУ, пытаясь форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу, потеряли до 5 тыс. человек.

    Сальдо заявил, что российские войска освободят всю территорию Херсонской области, уход боевиков ВСУ оттуда неминуем.

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    21 июля 2024, 10:05 • Новости дня
    Кличко предложил провести на Украине референдум для достижения мира
    Кличко предложил провести на Украине референдум для достижения мира
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Украине, вероятно, необходим референдум для достижения мира, но президент Владимир Зеленский вряд ли согласится отдать часть своей власти, любой его шаг может обернуться «политическим самоубийством», заявил мэр Киева Виталий Кличко.

    Зеленскому, по всей видимости, придется прибегнуть к референдуму, сказал Кличко Corriere della Sera, передает РИА «Новости».

    Вряд ли этот политик сможет выйти к такому болезненному решению самостоятельно, добавил мэр украинской столицы.

    Киевский режим мог бы создать «правительство национального единства», к которому прибег Израиль после нападения ХАМАС в октябре 2023 года. При этом Кличко усомнился, что Зеленский готов поделиться частью своей власти, которую он приобрел после введения военного положения.

    Градоначальник добавил, что парламент Украины «утратил какую-либо значимую роль» из-за концентрации власти в офисе президента страны.

    Любой шаг Зеленского чреват «политическим самоубийством», но для страны продолжение боевых действий на следующие два года обернутся кошмаром, заключил Кличко.

    В апреле мэр Киева жаловался, что ни разу не встречался лично с Владимиром Зеленским с начала боевых действий.

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    20 июля 2024, 15:26 • Новости дня
    В Пентагоне поддержали желание Трампа остановить конфликт на Украине за 24 часа

    Браун: Будет здорово, если Трамп сможет остановить конфликт на Украине за 24 часа

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун заявил, что поддерживает желание Дональда Трампа остановить конфликт на Украине за 24 часа, сообщил телеканал Fox News.

    «Если он сможет сделать это за 24 часа, это будет здорово», – заявил Браун, отвечая на вопрос о реальности выполнить обещание Трампа, передает РИА «Новости».

    Ранее Дональд Трамп заявлял, что в случае избрания его президентом США за 24 часа завершит конфликт на Украине.

    Также Трамп заявил, что завершит все международные кризисы, «созданные» нынешней администрацией США.

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    21 июля 2024, 04:11 • Новости дня
    CNN: Зеленский допустил возможность переговоров с Россией
    CNN: Зеленский допустил возможность переговоров с Россией
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Россией, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на бывшего посла США на Украине Джона Хербста.

    По словам Хербста, президент Зеленский, возможно, пытался связаться с будущим главой Белого дома Дональдом Трампом, чтобы подчеркнуть свою готовность к переговорам по конфликту на Украине, если условия будут справедливыми, передает Ura.ru.

    Отмечается, что намеки Зеленского на готовность к переговорам связаны с двумя факторами: сложной ситуацией на фронте и неопределенностью в отношении будущей поддержки со стороны союзников. Бывший посол США в Киеве также полагает, что изменение позиции Зеленского относительно переговоров является ответной реакцией на события в США. В частности, в понедельник Трамп объявил, что в качестве вице-президента предлагает кандидатуру Джея Ди Вэнса, который выступает против оказания поддержки Украине.

    Напомним, в ночь на воскресенье Трамп заявил о готовности урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации.


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    21 июля 2024, 12:14 • Новости дня
    Борис Джонсон: Трамп добьется победы Украины
    Борис Джонсон: Трамп добьется победы Украины
    @ IMAGO/Roberto Casimiro/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дональд Трамп в случае победы на выборах президента США сможет добиться усиления киевского режима до такой степени, что России придется вывести войска в том числе из новых регионов, заявил бывший британский премьер Борис Джонсон.

    Трамп, по словам британского политика, может в случае переизбрания главой американского государства окончить конфликт на украинской территории на выгодных для Запада и киевских властей условиях, заявил Джонсон в статье для Mail Online.

    Для этого будущему главе Белого дома нужно в качестве первого шага снять бюрократические препоны и задержки в помощи Украине и дать украинцам разрешения, которые им требуются для достижения своих целей.

    В таком случае российские войска будут вынуждены отойти до границ минимум 2022 года, и в этот момент Трамп сможет сделать предложение. По мнению Джонсона, президенту России Владимиру Путину во избежание будущих конфликтов «придется признать Украину свободной страной, способной выбирать свою судьбу в ЕС и НАТО».

    Москва же взамен сможет объявить о том, что спецоперация увенчалась успехом, и о том, что Украина денацифицирована, а для русскоязычных на Украине могут предусмотреть меры защиты.

    Также при Трампе возможно возвращение сближения с Россией, когда она была «уважаемым партнером G8 и НАТО», но добиться этого получится только с помощью силы. Вашингтону придется показать, что «Советскую империю нельзя возродить силой», отметил Джонсон.

    Экс-премьер Британии добавил, что если бы Трампа переизбрали на второй срок раньше, то Россия бы «не вторглась на Украину». Также победа Украины может привести к улучшению отношений с Россией, заключил политик.

    В ноябре 2023 года лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что военные действия на Украине могли завершить еще весной 2022 года, но их продолжили после призыва Джонсона ничего не подписывать с Москвой.

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    20 июля 2024, 16:34 • Новости дня
    В офисе Зеленского заявили о возможном визите Трампа

    В офисе Зеленского заявили о возможном визите Трампа на Украину

    В офисе Зеленского заявили о возможном визите Трампа
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп может посетить Украину, сообщил пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров, его слова передает Страна.ua.

    «Однако детали пока очень неопределенные – как формат, так и время, и место», – передает РИА «Новости» его слова.

    Никифоров добавил, что Зеленский и Трамп дали «принципиальное согласие» на встречу.

    Ранее президенты провели телефонный разговор, в ходе которого глава украинского государства поздравил Трампа с выдвижением от республиканцев и осудил нападение на него, произошедшее во время его митинга в прошлую субботу.


    Коментарии (6)
    20 июля 2024, 14:24 • Новости дня
    Зеленский назвал Трампа американским президентом

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский в ходе личного разговора назвал Дональда Трампа президентом США.

    По его словам, с президентом Трампом договорились обсудить во время личной встречи, передает РИА «Новости».

    Также Зеленский поздравил Трампа с выдвижением от республиканцев и осудил нападение на него.

    Ранее Трамп обсудил с Зеленским конфликт на Украине.

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