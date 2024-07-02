С массой оговорок, но совсем не исключено, что предложенный советниками Трампа план по Украине может сработать – пример этого мы видим в Грузии, которая не отказалась от восстановления территориальной целостности в границах 1991 года, но ведет себя в отношении России очень осторожно.4 комментария
Госдума анонсировала обсуждение проекта о согласовании парламентариями выездов за рубеж
Госдума решила обсудить проект, обязывающий парламентариев согласовывать выезды за рубеж
Госдума на пленарном заседании 4 июля может рассмотреть в первом чтении законопроект об обязанности парламентариев согласовывать свои выезды за пределы России, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
По его словам, на заседании Совета Госдумы будет обсуждаться законопроект о досрочном прекращении полномочий депутата Госдумы и сенатора за несогласованный выезд за границу, поступило предложение включить его в повестку пленарного заседания 4 июля для рассмотрения в первом чтении, передает ТАСС.
Пискарев добавил, что это вопрос персональной ответственности каждого парламентария и ни у кого из коллег нет сомнений в причинах, по которым предлагается ввести эту меру.
«Депутаты и сенаторы по должности допущены к гостайне и за рубежом могут стать жертвами провокаций западных спецслужб. Тем более что, напомню, запрета на выезд нет. Есть только требование его согласовать, в том числе чтобы можно было оценить все возможные риски посещения той или иной страны», – добавил Пискарев.
Ранее группа депутатов предложила законопроект, позволяющий руководителям проверять загранпаспорта сотрудников, имеющих доступ к государственной тайне.