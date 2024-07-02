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    Небензя пообещал последствия Израилю в случае передачи им систем Patriot Киеву
    США выделили Польше кредит на закупку систем ПВО и ПРО
    Над Севастополем уничтожили четыре воздушные цели
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    Бастрыкин попросил завести дело против главы Солнцевского райсуда
    Мнения
    Василий Стоякин Василий Стоякин Хитрый план Трампа

    С массой оговорок, но совсем не исключено, что предложенный советниками Трампа план по Украине может сработать – пример этого мы видим в Грузии, которая не отказалась от восстановления территориальной целостности в границах 1991 года, но ведет себя в отношении России очень осторожно.

    4 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС бросает все силы на борьбу с Россией

    Евросоюзу нужны те, кто готов бросить на противостояние с Россией все силы, а всему прочему уделить внимание исключительно по остаточному принципу. Именно так можно объяснить новые назначения на руководящие посты ЕС. Сыграть в «договорняк» с таким руководством ЕС не получится.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад выдумал историю, которой обманул Украину и себя

    На Украине выросли поколения, которые учили подтасованную историю как обычный школьный предмет. Кроме того, в сухом остатке все эти небескорыстные измышления перекочевали на Запад и тоже стали одной из причин оголтелой русофобии.

    39 комментариев
    2 июля 2024, 02:45 • Новости дня

    Financial Times сообщила о визите Орбана в Киев

    Financial Times сообщила о визите Орбана в Киев
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Во вторник в Киеве состоится встреча украинского лидера Владимира Зеленского и главы правительства Венгрии Виктора Орбана, сообщила Financial Times.

    Как пишет Financial Times, Орбан посетит украинскую столицу для всречи с властями страны, передает РИА «Новости».

    Это станет первым визитом Орбана в Киев с момента начала конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Напомним, Орбан выступил за завершение конфликта на Украине, назвав этот процесс одним из приоритетов председательства страны в Совете ЕС.

    1 июля 2024, 15:56 • Новости дня
    Зеленский выдвинул новое требование к США по России
    Зеленский выдвинул новое требование к США по России
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Вашингтон должен разрешить Киеву наносить удары американскими ракетами вглубь территории России по военным аэродромам, об этом в интервью Philadelphia Inquirer заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский также назвал решение президента США Джо Байдена разрешить ВСУ бить по территории России, граничащей с Украиной, недостаточным, передает РИА «Новости».

    Ранее Зеленский заявлял, что видит возможную модель переговоров с Россией в формате трехстороннего соглашения, как это было в ходе зерновой сделки.

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    1 июля 2024, 14:14 • Новости дня
    Юная одесситка застрелила из автомата бойца ВСУ

    Несовершеннолетняя одесситка случайно застрелила бойца ВСУ из автомата на вечеринке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Несовершеннолетняя жительница Одессы выстрелила в военнослужащего украинской армии, он погиб, сообщила украинская пресса.

    Группа молодых людей выпивала на съемной квартире, 17-летняя подозреваемая взяла в руки автомат Калашникова, который принес друг погибшего, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Девушка случайно выстрелила, причиной трагедии стало небрежное обращение с огнестрельным оружием.

    В 2023 году на Украине местный депутат пришел с гранатами в здание сельсовета и подорвал собравшихся, десятки человек получили ранения.

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    1 июля 2024, 12:55 • Новости дня
    Песков ответил на слова Зеленского о переговорах
    Песков ответил на слова Зеленского о переговорах
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона открыта для любого диалога по украинской тематике, в том числе с участием посредников, но при условии достижения своих целей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков, отвечая на вопрос о том, готова ли Москва к переговорам с Киевом через посредников, напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности для любого общения и диалога для достижения своих целей, передает ТАСС.

    Глава российского государства сохраняет «эту открытость, он об этом говорил неоднократно», подчеркнул представитель Кремля.

    Ранее Владимир Зеленский заявлял, что видит возможную модель переговоров с Россией в формате трехстороннего соглашения, как это было в ходе зерновой сделки.

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    1 июля 2024, 12:20 • Новости дня
    Эксперты: Изучение ATACMS докажет причастность США к атаке на Севастополь

    Эксперт Леонков: Изучение ATACMS позволит доказать причастность США к атаке на Севастополь

    Эксперты: Изучение ATACMS докажет причастность США к атаке на Севастополь
    @ Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Изучение ракеты ATACMS российскими специалистами позволит доказать причастность США к атаке на Севастополь, а также даст возможность что-то перенять у американцев в технологическом плане, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Алексей Леонков и Константин Сивков. Ранее стало известно, что в распоряжении российских специалистов оказалась система наведения ракеты ATACMS.

    «Система GPS и блок гироскопов доказывают, что ракета ATACMS, которая атаковала Севастополь, была управляемая. То есть через сигналы GPS происходила корректировка, согласно которой ракета меняла курс. Таким образом она вышла на цель со стороны моря и разрядила штатный боеприпас над пляжем, где в это время отдыхали мирные граждане», – пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

    «Гироскопы нужны для того, чтобы поддерживать стабильный курс ракеты, ее высоту, ориентацию в пространстве. То есть за счет этого блока происходит корректировка курса ракет, задается новое направление или координаты, и боеприпас начинает с помощью рулей управления менять свое движение», – детализировал он.

    «Все это нам нужно, как доказательство того, что атака ракеты была не случайной, как это пытались изобразить на Западе и в Киеве. И второе: мы подтвердим, что Украина не могла корректировать ракету в полете. Это делали американские специалисты», – подчеркнул собеседник.

    Формировать полетные задания могут только американцы, изучение данных о работе бортовых систем управления ATACMS позволит нам доказать причастность США к атаке на Севастополь, согласился доктор военных наук Константин Сивков.

    Кроме того, изучение ATACMS российскими специалистами также даст возможность что-то перенять у американцев в технологическом плане, добавил он. «Также можно будет лучше понять, каким именно образом выводить из строя эти ракеты с помощью системы электронного подавления», – указал спикер.

    Ранее стало известно, что российские специалисты по работе с вооружением изучают систему наведения и коррекции полета, оказавшейся в их распоряжении оперативно-тактической ракеты ATACMS, сообщает РИА «Новости».

    «Представлены боевые части ракеты ATACMS. Система наведения. Здесь три лазерных кольцевых гироскопа. Благодаря им она удерживается на отстроенной баллистической траектории. GPS-антенна, благодаря которой производится коррекция на первичном и последнем участке баллистической траектории», – рассказал специалист. Он отметил, что эксперты смогут изучить работу систем ракеты на всем протяжении полета, а также ее возможности по корректированию курса.

    Напомним, 23 июня удар кассетной ракеты ATACMS по пляжу Учкуевка в Севастополе унес жизни четверых мирных жителей и ранил более 150 человек, среди них – десятки детей. Спецкор газеты ВЗГЛЯД был в городе и стал свидетелем подвига жителей, пришедших на помощь пострадавшим, невзирая на опасность новых атак.

    Между тем в апреле Пентагон подтвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, «в пределах суверенной украинской территории». По версии американских СМИ, в последние поставки впервые вошла модификация с радиусом поражения 300 км.

    В октябре прошлого года президент России Владимир Путин назвал решение США поставить эти ракеты Украине очередной ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не сможет.

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    1 июля 2024, 21:57 • Новости дня
    Жена Зеленского купила один из самых дорогих спорткаров в мире

    Verite Cachee: Жена Зеленского купила спорткар Bugatti Tourbillon за 4,5 млн евро

    Жена Зеленского купила один из самых дорогих спорткаров в мире
    @ Bugatti/Cover Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Супруга президента Украины Владимира Зеленского стала обладательницей одного из самых дорогих спортивных автомобилей в мире – гиперкара Bugatti Tourbillon стоимостью 4,5 млн евро, пишет французское издание Verite Cachee со ссылкой на работника автосалона Bugatti в Париже.

    По словам собеседника Verite Cachee, Зеленская стала первой обладательницей нового гиперкара, передает РИА «Новости». Она ознакомилась с ним за две недели до официальной презентации и оформила заказ. Ожидается, что жена украинского лидера получит автомобиль в 2026 году. Всего запланирован выпуск 250 автомобилей этой марки.

    Гиперкар Bugatti Tourbillon станет преемником Chiron. Модель оснащена гибридной силовой установкой, сочетающей в себе 8,3-литровый двигатель V16 с двумя электромоторами на передней оси и одним на задней. Tourbillon может разгоняться с нуля до 100 км/ч всего за две секунды и достигать максимальной скорости 445 км/ч.

    В прошлом году постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что супруга украинского лидера Владимира Зеленского в ходе визита в Нью-Йорк за вечер потратила в ювелирном магазине свыше 1 млн долларов.

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    1 июля 2024, 13:10 • Новости дня
    В Кремле назвали проблемой России концентрацию войск Украины у границ Белоруссии
    В Кремле назвали проблемой России концентрацию войск Украины у границ Белоруссии
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вопрос концентрации украинских войск у границы Белоруссии – это также проблема России, так как Москва является союзником Минска, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Это причина беспокойства не только Минска, но и Москвы», – цитирует его ТАСС.

    Россия и Белоруссия находятся в контакте по вопросу концентрации украинских войск по линии всех специальных служб и соответствующих ведомств. Эта тема может быть затронута президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко на саммите ШОС 4 июля в Астане.

    Ранее начальник Генштаба ВС Белоруссии – первый замглавы Минобороны генерал-майор Павел Муравейко заявил о непростой обстановке на границе с Украиной, однако пока провокаций не наблюдается.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, чем может обернуться ситуация на границе Белоруссии и Украины.

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    1 июля 2024, 12:23 • Новости дня
    На Дмитрия Гордона завели дело из-за призывов к убийству Путина

    На украинского журналиста Гордона завели дело из-за призывов к убийству Путина

    На Дмитрия Гордона завели дело из-за призывов к убийству Путина
    @ Николай Петров/БелТА/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уголовное дело на украинского журналиста Дмитрия Гордона (находится в списке террористов и экстремистов, признан иноагентом) завели в том числе из-за его призывов к убийству президента России Владимира Путина, сообщили во 2-м Западном окружном военном суде, где идет заочный процесс.

    Гордон испытывает «ненависть» к Путину и крайне негативно оценивает СВО, у него возник умысел на призывы к устранению российского президента, говорится в тексте обвинительного заключения, передает ТАСС.

    Гордон публиковал видео с призывами к убийству Путина из мести за государственную или общественную деятельность. Прокурор отметил, что в видео также есть призывы к гражданской войне в России и убийству президента Белоруссии Александра Лукашенко.

    Кроме того, Гордон опубликовал видео с недостоверными сведениями о действиях российских военных в ходе СВО, там он призвал президента США Джо Байдена нанести ядерный удар по России.

    В январе 2024 года Гордона повторно объявило в розыск российское МВД.

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    1 июля 2024, 14:19 • Новости дня
    Бербок назвала поддержку Киева главным национальным интересом Германии
    Бербок назвала поддержку Киева главным национальным интересом Германии
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Для Берлина нет более важного национального интереса, чем поддержка Украины, заявила министр иностранных дел страны Анналена Бербок на мероприятии Федеральной академии по политике безопасности ФРГ (BAKS) по случаю годовщины принятия первой в истории страны стратегии национальной безопасности.

    Бербок заявила, что ее вводят в замешательство дискуссии, в ходе которых поддержка Киева трактуется как благотворительность, а не как инвестирование в собственную безопасность, чем это, по ее мнению, является на самом деле, передает ТАСС.

    Она добавила, что также не понимает рассуждения людей, которые хотят жить в безопасности, но не желают, чтобы на эти цели тратились деньги.

    «Задача лиц, ответственных за принятие решений, состоит в том, чтобы не вести себя, как будто ничего не происходит, но постоянно ясно давать понять, что безопасность – это не нечто само собой разумеющееся, но что мы должны инвестировать в нашу безопасность», – подчеркнула она.

    Ранее сообщалось, что объемы экспорта вооружений из Германии в первом полугодии 2024 года значительно выросли, в том числе с учетом продолжающихся поставок на Украину.

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    1 июля 2024, 20:40 • Новости дня
    Небензя пообещал последствия Израилю в случае передачи им систем Patriot Киеву
    Небензя пообещал последствия Израилю в случае передачи им систем Patriot Киеву
    @ IMAGO/Schoening/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль может столкнуться с последствиями, если решит передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    В ходе пресс-конференции Небензя заявил, что возможная отправка систем Patriot Киеву «может иметь определенные политические последствия», передает РИА «Новости».

    Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США, Израиль и Украина обсуждают возможную поставку Киеву до восьми израильских комплексов ПВО Patriot.

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    1 июля 2024, 09:34 • Новости дня
    Американский инвестор назвал последствия поддержки Украины для стран ЕС

    Американский инвестор Роджерс: Поддержка Украины угрожает развалом ЕС и крахом евро

    Американский инвестор назвал последствия поддержки Украины для стран ЕС
    @ Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский инвестор Джим Роджерс считает, что поддержка Киева ведет к краху евро и угрожает развалом Евросоюза.

    Как отметил Роджерс в интервью РИА Новости, поддержка Украины для стран ЕС будет фактором, который ведет к замедлению экономик, и некоторые страны уже не будут столь процветающими. Он предположил, что проблемы в ЕС приведут к тому, что страны захотят выйти из союза и предложат отказаться от евро.

    Также Роджерс рассказал, что многие ищут альтернативу доллару из-за огромного долга США.

    Ранее Роджерс осудил решение США и их союзников использовать замороженные российские активы для поддержки Украины, назвав это воровством.

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    1 июля 2024, 14:35 • Новости дня
    The Economist: Украина может объявить дефолт уже в августе
    The Economist: Украина может объявить дефолт уже в августе
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина может объявить дефолт уже в августе, если не сумеет договориться с инвесторами о реструктуризации задолженности, сообщает журнал The Economist.

    Издание отмечает, что военные действия наносят «тяжелый урон экономике Украины». Валовой внутренний продукт (ВВП) страны сейчас на 25% меньше, чем в начале 2022 года. При этом размер долга по состоянию на июнь достиг 94% ВВП, а плачевное состояние инфраструктуры страны усугубляет экономическую ситуацию, передает ТАСС.

    Несмотря на поддержку Запада, которая в основном поступает в виде военной помощи, а не наличных средств, Киеву «очень скоро грозит острая нехватка наличности».

    1 августа истекает срок приостановки выплат по долгу. Как пишет журнал, Киев вряд ли сможет за это время договориться с частными инвесторами о списании долга.

    Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что частные кредиторы Украины, позволившие стране приостановить выплаты по госдолгу после начала боевых действий в 2022 году, решили возобновить их в 2025 году.

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    1 июля 2024, 13:39 • Новости дня
    Российские войска освободили Степовую Новоселку в Харьковской области и Новопокровское в ДНР
    Российские войска освободили Степовую Новоселку в Харьковской области и Новопокровское в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные за последние сутки освободили два населенных пункта: Западная группировка освободила Степовую Новоселку в Харьковской области, а группировка «Центр» освободила Новопокровское в ДНР, сообщило Минобороны.

    Группировка «Север» поразила живую силу и технику 41-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад ВСУ, 34-й бригады морской пехоты, 113-й, 125-й бригад теробороны и 13-й бригады нацгвардии у Волчанска, Тихого, Гоптовки, Нескучного, Жовтневого и Липцов в Харьковской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она отразила две атаки украинских штурмовиков сил специальных операций «Восток» и 92-й десантно-штурмовой бригады. ВСУ потеряли до 320 человек, БТР, две американские гаубицы М777, орудие Д-20 и гаубицу Д-30. Уничтожены полевой склад боеприпасов ВСУ и три станции контрбатарейной борьбы производства США и Израиля.

    Группировка «Запад» освободила Степовую Новоселовку в Харьковской области и заняла более выгодные рубежи. Она поразила формирования 21-й, 44-й, 60-й, 66-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны у Макеевки, Нововодяного, Невского, Стельмаховки (ЛНР) и Терн (ДНР).

    В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли до 475 человек, американский БТР М113 и четыре пикапа.

    При контрбатарейной борьбе поражены машина РСЗО «Град», две гаубицы М777, гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика», гаубица Д-30 и пять полевых складов боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Центр» освободила Новопокровское в ДНР и улучшила тактическое положение. Также она поразила формирования 24-й, 31-й, 110-й, 118-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны у Евгеновки, Новгородского, Тимофеевки, Сокола, Торецка и Прогресса в ДНР.

    Группировка отразила пять контратак украинских штурмовиков 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой, 23-й, 41-й и 47-й механизированных бригад. ВСУ в зоне ее ответственности потеряли до 405 человек, американскую БМП Bradley, американский бронеавтомобиль MaxxPro, гаубицу М777, гаубицу «Мста-Б» и две гаубицы Д-30.

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    1 июля 2024, 12:32 • Новости дня
    Задержан нарисовавший аббревиатуру ГУР Украины на памятнике Жукову в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подозреваемый в нанесении аббревиатуры украинского главного управления разведки (ГУР) на памятнике маршалу Георгию Жукову в центре Москвы задержан, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Надпись он нарисовал баллончиком, дело возбудили по статье «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России», сообщил собеседник ТАСС.

    В момент задержания, по предварительным данным, он оказал сопротивление, проводится проверка. Задержанному грозит до пяти лет свободы.

    Ранее Тверской суд Москвы арестовал двух сестер, нарисовавших аббревиатуру ГУР на памятнике Жукову.

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    1 июля 2024, 12:34 • Новости дня
    Французские эксперты заявили о первом применении F-16 на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На Украине, предположительно, был впервые использован в бою американский истребитель F-16, об этом заявили французские эксперты, сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

    Никаких подробностей пока нет, передает RT.

    Источник ссылается на заявление бывшего военного летчика и консультанта по воздушной обороне Ксавье Тайтельмана. По его словам, применение F-16 подтверждают в Иностранном легионе. Официальных подтверждений нет.

    Ранее спикер командования украинских ВВС Илья Евлаш заявил, что эффективность применения F-16 на Украине будет ограниченной.

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    1 июля 2024, 07:57 • Новости дня
    Пленный рассказал об уроках по истории ОУН-УПА в ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Занятия по истории запрещенных в России экстремистских организаций ОУН-УПА проводят в украинской армии, рассказал военнопленный Валентин Позняков.

    Позняков подписал контракт с ВСУ во время срочной службы, во время которой занятий по истории не проводили, но в библиотеке части была такая литература, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что когда подписал контракт, такую литературу давали читать как уроки, и они три часа смотрели видео, три часа читали историю ОУН-УПА.

    По его словам, молодые военнослужащие относятся к подобным занятиям очень небрежно, более возрастные военные больше вникали.

    Ранее командир батальона «Восток», замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский рассказал, что противник начал применять психотропные средства и использовать заградотряды.

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