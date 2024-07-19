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    Мы уже давно стоим на пути так называемых цивилизованных народов, давно уже стали злейшими врагами Запада. И было бы величайшей наивностью думать, что те же англосаксы должны простить нас только за то, что Василий Ливанов хорошо сыграл Шерлока Холмса, а Борис Заходер тонко перевел Винни-Пуха.

    22 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Покушение на Трампа повторяет американские традиции

    Для многих покушение на американского экс-президента Дональда Трампа стало неожиданностью. Но на самом деле подобные истории, в том числе и со смертельным исходом, – самое обычное дело для Соединенных Штатов. Другое дело, к чему это покушение может привести.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Виртуальная жестокость победу не приблизит

    Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.

    17 комментариев
    19 июля 2024, 06:57 • Новости дня

    Трамп заявил о намерении урегулировать конфликт на Украине

    Трамп пообещал завершить конфликт на Украине и остальные «созданные» администрацией Байдена международные кризисы

    Tекст: Антон Антонов

    Дональд Трамп, который согласился баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии, заявил, что завершит все международные кризисы, «созданные» нынешней администрацией США, включая конфликт на Украине.

    Трамп выразил уверенность, что сможет «закончить каждый международный кризис, который создала нынешняя администрация», в том числе конфликт на Украине. По словам Трампа, вооруженного конфликта между Россией и Украиной «никогда бы не произошло», будь он главой американского государства, передает РИА «Новости».

    Деятельность администрации Джо Байдена Трамп назвал «позорной», а нанесенный США ущерб – «немыслимым». «Вместе мы восстановим наше общее видение, мощь, компетенции и здравый смысл», – сказал он, отметив, что Байден вошел в «десятку худших президентов» США.

    Трамп заверил, что в случае победы на выборах начнет сокращать государственный долг страны, снизит инфляцию и налоги, увеличит объемы добычи энергоносителей, передает ТАСС.

    Трамп пообещал, что США «будут доминировать в энергетике» и обеспечивать энергоресурсами не только себя, но и весь мир. Он заявил, что в период его президентства США «были энергетически независимыми». Трамп заверил, что «скоро будет еще лучше, чем было тогда».

    Напомним, Трамп на съезде республиканцев в Милуоки заявил, что с гордостью принимает номинацию в качестве кандидата на пост главы государства от Республиканской партии.

    18 июля 2024, 14:54 • Новости дня
    Американист объяснил обнаружение ковида у Байдена

    Дробницкий: Ковид у Байдена нужен Демпартии для выработки нового плана

    Американист объяснил обнаружение ковида у Байдена
    @ Oliver Contreras/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Джо Байден в любой момент может сказать, что он устал и уходит с поста президента. Другое дело, что это решение не поддержит его семья, особенно сейчас, когда внутри Демпартии начинается подковерная борьба, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Напомним, лидер демократов в Cенате предложил Байдену отказаться от участия в выборах, а Белый дом объявил, что президент заразился коронавирусом.

    «Давление на Джо Байдена растет. Число представителей Демпартии, которые выступают за его отказ от участия в выборах, увеличивается. Так, Нэнси Пелоси, Адам Шифф, Чак Шумер уже обратились к нему с вежливой просьбой отойти в сторону. Хранят публичное молчание пока кланы Клинтонов и Обамы», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    При этом сам Байден не готовит для себя «путей отхода», считает эксперт. «Либеральные журналисты постоянно задают политику один и тот же вопрос: не отдать ли бразды правления Камале Харрис или другому демократу. Байдену приходится на это реагировать. Один из его ответов был о том, что если здоровье не позволит исполнять обязанности президента, то он задумается о выходе из гонки. Но на мой взгляд, этой реплике не стоит придавать большого значения», – уточнил собеседник.

    По его мнению, Байден в любой момент может сказать, что устал и покидает пост президента. Другое дело, что это решение не поддержит его окружение и семья, особенно сейчас, когда в Демпартии начинается подковерная борьба.

    «Внутри Демпартии есть две группы. Первая – те, кто создает для Байдена «пузырь» – жена Джилл и люди вокруг нее, бюрократы, которые заботятся о своих рабочих местах, и власти. Вторая – это политическая сила, понимающая, что выборы они проигрывают, а потому требуют немедленно заменить Байдена. Но такой шаг потребует признания ошибок нынешней администрации и смены многих чиновников», – пояснил Дробницкий.

    Борьба между этими группами особенно обострится по завершении съезда Республиканской партии. «После покушения на Трампа и назначение Вэнса кандидатом в вице-президенты демократам нужно решить, что делать дальше. В такой ситуации отправлять Байдена в Неваду было бы странным», – указал политолог. Он напомнил, что в Лас-Вегасе у президента США должно было пройти открытое предвыборное мероприятие и совещание со спонсорами, но из-за ковида он их пропустит.

    «Да, иногда сигара – это просто сигара. Но больше верится в гипотезу о том, что окружение Байдена решило его спрятать, взять паузу, чтобы провести совещания, обдумать дальнейшие шаги», – допустил аналитик.  Эксперт не исключает, что спонсоры на встрече с Байденом могли попросить его покинуть президентскую гонку и пригрозить перенаправить средства, например, на демократов, которые переизбираются в Сенат.

    А поскольку в партии раскол, то это обязательно попало бы в прессу. «В такой ситуации американского президента нужно держать подальше от СМИ. Поэтому у него ковид, ему нужно попить чайку с лимоном», – сыронизировал спикер.  

    Однако пока Байден лечится, может пройти официальное голосование по его выдвижению на выборы. «21 июля состоится заседание Национального комитета Демократической партии. На нем будут подтверждены полномочия делегатов, избранных в ходе праймериз. Теоретически уже 22 июля Байдена могут выдвинуть кандидатом в президенты от партии, минуя сам съезд. Провернуть это удастся через виртуальную мини-конференцию и удаленное голосование. Причем, как говорят демократы, правила Национального комитета этого не запрещают», – детализировал американист.  

    Но до тех пор стоит ожидать подковерной борьбы. «Очень многое будет зависеть от того, чья возьмет. Если победит группа Байдена, то есть бюрократы, она должна будет предпринять усилия для того, чтобы усмирить фронт внутри Демократической партии. Если же верх возьмет другая политическая сила, то произойдет переформатирование либерального истеблишмента, а на это у них не так много времени», – заключил Дробницкий.

    Ранее лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер призвал Джо Байдена выйти из президентской гонки, заявив, что так будет лучше «для страны и партии». Как сообщает ABC News, «откровенный разговор один на один» Шумера и Байдена состоялся в субботу в городе Рехобот-Бич штата Делавэр.

    По информации источников телеканала, Шумер также провел встречу с лидером меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом, и оба они согласились призвать Национальный комитет Демократической партии отложить запланированное на этот месяц процесс номинации.

    Напомним, Байден заявил о своей готовности покинуть президентскую гонку в случае проблем со здоровьем. «Я думаю, то единственное, что приносит возраст, – это немного мудрости. Я уже продемонстрировал, что знаю, что делать с США. Но мне предстоит сделать еще многое, и я не хочу отказываться от президентской кампании», – уточнил он.

    Тем временем Белый дом объявил, что Байден заразился коронавирусом и уходит на самоизоляцию. Однако западная пресса и пользователи Сети подвергли сомнению правдивость диагноза. Так, издание Politico отмечает, что борьба Байдена с болезнью происходит на фоне того, что лидер страны противостоит широко распространенному среди коллег-демократов мнению, что у него нет сил баллотироваться на следующий срок.

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    18 июля 2024, 18:15 • Новости дня
    СМИ рассказали, когда Байден выйдет из президентской гонки

    Axios: Байдена убедят выйти из президентской гонки в ближайшие дни

    СМИ рассказали, когда Байден выйдет из президентской гонки
    @ Bonnie Cash/CNP/Consolidated News Photos

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действующий президент США Джо Байден перестанет быть кандидатом от демократов, заявили анонимно несколько высокопоставленных членов Демократической партии.

    Растущее давление со стороны лидеров партии в Конгрессе и близких друзей убедит Байдена выйти из президентской гонки, сообщили собеседники Axios, передает РИА «Новости».

    По их мнению, политик объявит, что перестает претендовать на пост президента уже на этих выходных.

    Демократы переживают не только из-за низких шансов Байдена на победу, но и из-за того, что его неудачи могут привести к потере большинства в Сенате и не дадут «отбить» у республиканцев нижнюю палату в ноябре.

    Ранее Байден в интервью не смог вспомнить имя и фамилию министра обороны Ллойда Остина.

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    18 июля 2024, 08:59 • Новости дня
    Стрелявший в Трампа оставил послание на игровой платформе Steam

    Fox News: Стрелявший в Трампа оставил послание на игровой платформе Steam

    Стрелявший в Трампа оставил послание на игровой платформе Steam
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Стрелявший в экс-президента США Дональда Трампа на митинге в штате Пенсильвания Томас Мэттью Крукс перед покушением оставил угрожающее послание на игровой платформе Steam, сообщил канал Fox News.

    Как рассказал телеканалу сенатор Джон Баррассо (республиканец от штата Вайоминг), Секретная служба США получила сообщения о странном поведении Крукса более чем за час до стрельбы, его идентифицировали как подозрительного, так как у него были замечены дальномер и рюкзак, передает ТАСС.

    На платформе Steam он заявил, что 13 июля состоится некая «премьера», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox New.

    Правоохранительные органы в США пока не выявили мотивы Крукса.

    Ранее CBS News сообщил, что снайпер успел сфотографировать стрелка, увидев, как тот прицеливается, за пару минут до покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

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    18 июля 2024, 08:18 • Новости дня
    CBS: Снайпер видел стрелка за пару минут до покушения на Трампа
    CBS: Снайпер видел стрелка за пару минут до покушения на Трампа
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Снайпер успел сфотографировать стрелка, увидев как тот прицеливается, за пару минут до покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, сообщает CBS News.

    Уточняется, что тактическая группа состояла из трех снайперов, которые находились внутри здания, которое стрелок использовал при нападении, передает телеканал 360.

    Затем в командный пункт передали информацию о том, что 20-летний Томас Мэттью Крукс смотрит в прицел. Также снайпер сделал фотографию стрелка и вызвал подкрепление.

    Позднее двое сотрудников местной полиции стали забираться на крышу, на одного из них Крукс направил винтовку, после чего начал стрелять по участникам митинга.

    Ранее экс-президент США Дональд Трамп признался, что покушение на его жизнь сказалось на нем.

    Напомним, 13 июля в городе Батлер, штат Пенсильвания, во время предвыборного митинга произошло покушение на Дональда Трампа. Пуля задела ухо бывшего президента, но его жизни ничего не угрожает. В результате стрельбы погиб один из его сторонников. Нападавшим оказался 20-летний Томас Крукс. Он был убит сотрудниками Секретной службы США. Мотивы молодого человека пока остаются неизвестными. Трамп назвал чудом свое спасение при покушении.

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    18 июля 2024, 08:32 • Новости дня
    Байден заявил об усталости от Маска

    Джо Байден заявил, что устал от Илона Маска и его «богатых друзей»

    Байден заявил об усталости от Маска
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден раскритиковал миллиардера Илона Маска и его богатых дружков, которые хотят «купить выборы», и призвал поддержать демократов.

    Байден написал об усталости от Маска и его богатых дружков, которые «пытаются купить выборы», в личном аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России). Кроме того, президент США прикрепил ссылку на сайт для пожертвований Демократической партии. Она проиллюстрирована фото Трампа и Маска, там же размещен призыв победить бывшего президента США, передает РИА «Новости».

    Издание The Wall Street Journal сообщило, что Илон Маск планирует выделять 45 млн долларов в месяц в поддержку предвыборной кампании Трампа. Сам бизнесмен опроверг эту информацию.

    Ранее Маск сравнил Трампа с Рузвельтом по «крутости» и заявил, что полностью его поддерживает и надеется на его быстрое выздоровление после покушения.

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    18 июля 2024, 20:19 • Новости дня
    Обама: Байдену нужно подумать о «жизнеспособности» его кандидатуры

    Обама заявил, что Байдену нужно подумать о «жизнеспособности» его кандидатуры

    Обама: Байдену нужно подумать о «жизнеспособности» его кандидатуры
    @ Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Pres

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший президент США от Демократической партии Барак Обама высказал мнение, что действующему президенту Джо Байдену следует задуматься о том, насколько его кандидатура будет конкурентоспособна на предстоящих выборах, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

    По данным издания, в последнее время Обама говорил своему окружению, что Байден отдаляется от победы, и он считает необходимым, чтобы президент серьезно оценил перспективы своей кампании, передает РИА «Новости».

    Несмотря на то, что Обама выступал в поддержку Байдена после его неудачи на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, он выражает беспокойство из-за продолжающегося снижения рейтингов Байдена.

    Следующие дебаты между Байденом и Трампом запланированы на 10 сентября, а президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

    Ранее Байден заявил о готовности отказаться от выборов в случае проблем со здоровьем. Также собеседники издания Axios сообщали, что Байдена могут убедить выйти из президентской гонки в ближайшие дни.

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    18 июля 2024, 14:37 • Новости дня
    В США начал набирать обороты флешмоб с заклеенными ушами
    В США начал набирать обороты флешмоб с заклеенными ушами
    @ Julia Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Жители США стали заклеивать уши, чтобы поддержать президента США Дональда Трампа, следует из распространенных в Сети видео.

    Американцы устроили флешмоб: заклеили уши, чтобы таким образом поддержать 45-го президента США Дональда Трампа на съезде республиканцев, передает Ura.ru.

    Ранее Трамп появился на национальном съезде Республиканской партии с перевязанным ухом.

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    18 июля 2024, 15:48 • Новости дня
    Байден забыл имя шефа Пентагона

    Байден не смог вспомнить имя шефа Пентагона и назвал его просто чернокожим мужчиной

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден в интервью телеканалу BET не смог вспомнить имя и фамилию министра обороны Ллойда Остина и назвал его просто «чернокожим мужчиной», следует из видео в соцсети.

    «Посмотрите на то, с какой критикой я сталкиваюсь из-за того, что я назначил на пост министра обороны того чернокожего мужчину. <…>. Я имею в виду, с критикой из-за того, кого я назначил на посты», – цитирует ТАСС Байдена.

    После того как он забыл имя Остина, президент США упомянул судью Верховного суда Кетанджи Браун Джексон – тоже темнокожую, что вызвало сомнение, вспомнил ли Байден, кто занимает пост главы Пентагона или же Браун была им упомянута в связи с тем, что она высокопоставленная афроамериканка.

    Видеозапись с конфузом Байдена широко разошлась в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России). Консервативный портал TheBlaze написал, что Байден «совсем спекся». Страница RNC Research, которая связана с командой Дональда Трампа, отреагировала на слова Байдена эмодзи «головокружение».

    В то же время комментаторы в соцсети X посчитали, что Байден «совсем плох».

    Ранее лидер демократов в Сенате США Чак Шумер заявил президенту страны Джо Байдену, что тому следует отказаться от борьбы за пост главы американского государства.

    Байден заявил о своей готовности покинуть президентскую гонку в случае проблем со здоровьем. Позднее Белый дом объявил, что Байден заразился коронавирусом и уходит на самоизоляцию.

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    18 июля 2024, 11:05 • Новости дня
    Маск ответил на обвинения Байдена в попытках «купить выборы»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский бизнесмен Илон Маск ответил на обвинения американского лидера Джо Байдена в попытках купить президентские выборы.

    По словам Маска, он живет в голове Байдена, причем «совершенно бесплатно», передает RT.

    Ранее президент США Джо Байден раскритиковал миллиардера Илона Маска и его богатых дружков, которые хотят «купить выборы», и призвал поддержать демократов.

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    19 июля 2024, 02:29 • Новости дня
    Newsmax заявил о согласии Байдена выйти из предвыборной гонки

    Обозреватель Халперин в эфире Newsmax заявил о решении Байдена выйти из предвыборной гонки

    Newsmax заявил о согласии Байдена выйти из предвыборной гонки
    @ Erin Schaff/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден согласился выйти из предвыборной гонки за пост главы государства, для него уже составляют соответствующую речь, сообщил в эфире Newsmax политический обозреватель Марк Халперин со ссылкой на «многочисленные источники из числа демократов».

    Халперин заявил, что «это произойдет уже на нынешних выходных». При этом Байден не планирует уходить в отставку, а также поддерживать нынешнего вице-президента США Камалу Харрис «в качестве своей сменщицы» на выборах.

    В Демократической партии США рассчитывают, что Байден «поддержит открытый процесс, в рамках которого съезд будет открыт для вице-президента Харрис и нескольких других кандидатов в Чикаго», где и планируется утвердить кандидата в президенты от демократов, передает ТАСС со ссылкой на Newsmax.

    По версии Халперина, Байден отказался от участия в выборах в связи с тем, что серьезное давление на него оказали ведущие фигуры Демократической партии. Сообщается, что Харрис уже рассматривает возможных напарников по избирательной гонке.

    ABC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Белого дома сообщил, что «президент стал более восприимчив к призывам выйти из гонки» и «поручил провести опрос, как бы справилась Камала Харрис». Однако ABC News отмечает отсутствие признаков, что Байден «изменит свое мнение» касательно участия в гонке за переизбрание, передает РИА «Новости».

    Как пишет Washington Post, ссылаясь на источники, экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси «сообщила нескольким демократам в Палате представителей, что считает, что президента Байдена можно довольно скоро убедить выйти из президентской гонки». Помощники Пелоси не стали комментировать ее разговоры и обвинили СМИ в том, что те «подогревают истерию».

    Напомним, по мнению сенатора-республиканца Марко Рубио, если Байден из-за проблем со здоровьем не сможет участвовать в выборах, то и действующим главой государства оставаться не должен.

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    19 июля 2024, 06:25 • Новости дня
    Трамп пообещал США «эпоху мира и процветания»

    Трамп согласился баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии «ради всей Америки»

    Трамп пообещал США «эпоху мира и процветания»
    @ Ron Sachs/CNP/NY Post/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший президент США Дональд Трамп на съезде республиканцев в Милуоки заявил, что с гордостью принимает номинацию в качестве кандидата на пост главы государства от Республиканской партии.

    «Я баллотируюсь на пост президента ради всей Америки, не половины Америки. Потому что нет победы в том, чтобы выиграть для половины Америки», – приводит его слова ТАСС.

    Трамп выразил уверенность, что через четыре месяца республиканцев ждет «невероятная победа, которая ознаменует собой начало величайших четырех лет в истории» США. Он обещал, что в случае его победы на выборах, США ждет «эпоха мира и процветания», передает РИА «Новости».

    Трамп рассказал о покушении на него: «Повсюду (по моему лицу) лилась кровь, и все же в каком-то смысле я чувствовал себя в полной безопасности, потому что Бог был на моей стороне». По его словам, как только он услышал «громкий свистящий звук» и почувствовал, как что-то ударило его по уху, то сразу понял – «это может быть только пуля». «Я сразу понял, что на нас напали, и одним движением бросился на землю», – сказал он.

    Как заявил Трамп, «пули продолжали свистеть, когда очень храбрые агенты секретной службы бросились на сцену».

    Трамп считает, что «выборы должны быть посвящены проблемам», которые стоят перед США, а также «тому, как снова сделать Америку успешной, безопасной, свободной и великой».

    Он призвал не «криминализировать инакомыслие» и не «демонизировать политические разногласия». Сейчас такие действия распространены в США «на невиданном ранее уровне», сказал Трамп, призвав Демократическую партию перестать «навешивать ярлыки на своих политических оппонентов как врагов демократии». «Тем более, что это неправда», – заявил Трамп.

    Он обещал, что «США вновь вернут себе уважение» и что «ни одна страна не поставит под сомнение мощь» США, границы станут «полностью безопасными», а экономика «будет процветать». Для этого, по его словам, страну необходимо избавить от «провального и некомпетентного руководства».

    Напомним, накануне Джеймс Дэвид Вэнс официально сообщил, что согласен баллотироваться на пост вице-президента США в команде с Дональдом Трампом.

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    18 июля 2024, 23:52 • Новости дня
    В Сенате США призвали к отставке Байдена в случае отказа от участия в выборах

    Американский сенатор Рубио призвал к отставке Байдена в случае отказа от участия в выборах из-за проблем со здоровьем

    В Сенате США призвали к отставке Байдена в случае отказа от участия в выборах
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если президент США Джо Байден из-за проблем со здоровьем не сможет участвовать в выборах, то и действующим главой государства оставаться не должен, заявил сенатор-республиканец Марко Рубио.

    Рубио задался вопросом: если с Байденом «что-то не в порядке» настолько, что мешает участвовать в выборах главы государства, то как он «может оставаться президентом». По мнению Рубио, если Байдена хотят «снять с поста кандидата», то его нужно снимать и «с поста президента», передает РИА «Новости».

    Напомним, Байден заявил о готовности покинуть президентскую гонку в случае проблем со здоровьем. Позднее Белый дом объявил, что Байден заразился коронавирусом и уходит на самоизоляцию.

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    18 июля 2024, 14:05 • Новости дня
    В США раскрыли план Трампа по ослаблению доллара

    NYT: Трамп собирается ослабить доллар для торговли с другими государствами

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент США Дональд Трамп и его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс выступают за ослабление доллара, чтобы США могли торговать со странами с более слабыми валютами, пишет The New York Times.

    Издание поясняет: «сильная политика Трампа» придерживается иной позиции в отношении доллара, но пока неясно, как именно он собирается ослабить американскую валюту, передает РИА «Новости».

    Одним из возможных вариантов может стать продажа долларов для покупки иностранной валюты или увеличение денежной массы. Кроме того, Трамп может угрожать ввести пошлины, чтобы убедить страны усилить их собственные валюты, пишет NYT.

    Ранее Трамп заявил, что рассмотрит вопрос об ослаблении санкций в отношении России, если его снова изберут президентом США.

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    19 июля 2024, 05:11 • Новости дня
    В Конгрессе США усомнились в возможности законно заменить Байдена на выборах

    Спикер Палаты представителей США Джонсон усомнился в возможности снятия Байдена с выборов без нарушения закона

    Tекст: Антон Антонов

    Если Демократическая партия на выборах президента решит заменить Джо Байдена на другого кандидата, она нарушит традиции США и, вероятно, законы некоторых штатов, заявил спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон.

    Джонсон отметил, что такой шаг «перечеркнул бы работу» 14 месяцев. Он указал, что Байден – «законный кандидат на переизбрание на президентских выборах», передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Спикер Палаты представителей отметил, что не понимает, как демократы собираются «просто по взмаху волшебной палочки» заменить кандидата, «не нарушив великих традиций и, вероятно, законов по меньшей мере в некоторых штатах».

    При этом Джонсон выразил уверенность, что Байден «не подходит для работы» главой американского государства.

    Напомним, политический обозреватель Марк Халперин со ссылкой на «многочисленные источники из числа демократов» заявил, что Байден согласился выйти из предвыборной гонки за пост главы государства, для него уже составляют соответствующую речь.


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    19 июля 2024, 04:44 • Новости дня
    NYT сообщила о переносе выдвижения кандидатуры Байдена на выборах

    NYT сообщила о решении Демпартии США перенести начало процедуры выдвижения кандидатуры Байдена на выборах

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер и лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис убедили Демократическую партию перенести онлайн-голосование по вопросу о выдвижении кандидатуры Джо Байдена на выборах президента, сообщила New York Times.

    По данным New York Times, Шумер и Джеффрис «в частном порядке» смогли уговорить руководство Демократической партии «отложить начало выдвижения» Байдена кандидатом в президенты, передает РИА «Новости».

    Соответствующее онлайн-голосование решено отложить «на неделю», то есть на начало августа, чтобы продолжить «дебаты о жизнеспособности его кандидатуры». Как пишет издание, Байден стал более восприимчив к аргументам в пользу отказа от предвыборной гонки после того, как лидеры демократов в Конгрессе США частным образом выразили обеспокоенность его перспективами. Однако, как сообщают демократы, пока Байден не демонстрировал намерения отказаться от участия в выборах.

    Напомним, по данным СМИ, Шумер заявил Байдену, что тому следует отказаться от борьбы за пост главы американского государства. Шумер и Джеффрис призвали Демократическую партию перенести процесс номинации.


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