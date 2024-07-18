«Уралтрансмаш» возобновил работу в штатном режиме после возгорания

Одессит рассказал о том, кто поджигает в городе машины военных

Историк Васильев: Поджоги машин военных в Одессе отражают настроения значительной части населения

Tекст: Андрей Резчиков

«За поджогами автомобилей могут скрываться самые разные мотивации. Если говорить о подполье, то это не какие-то большие разветвленные организации с десятками или сотнями членов. В настоящий момент техническая оснащенность карательных органов на Украине такова, что подобные крупные организации будут быстро раскрыты и уничтожены, как это происходило в Одессе в 2014-2015 годах», – отмечает Александр Васильев, бывший депутат Одесского горсовета, историк и публицист.

«Местное подполье в Одессе подпитывается теми, кто крайне негативно воспринимает текущую украинскую действительность, – продолжил собеседник. – Но нужно понимать, что любое эффективное подполье невозможно без помощи извне, другой государственной машины, которая предоставляет возможности для подобной борьбы».

По его словам, поджоги автомобилей военных, релейных шкафов и другой инфраструктуры устраивают одиночки «либо малые группы, никак между собой не связанные». Кроме того, в большинстве случаев не удается прояснить судьбы тех людей, кто, как заявляют украинские спецслужбы, был пойман за поджоги автомобилей военных. «Нет информации о приговорах судов, люди как будто растворяются в пространстве», – указал спикер.

Кроме Одессы, автомобили военных горели минувшей ночью в Днепре, Виннице, Харькове и Ровно. «В разных регионах противодействие мобилизации различно, но Одесса, безусловно, является лидером по количеству поджогов и по спасению людей, которых удается силком вырвать из лап военкомов. Все это отражает общие настроения в городе. В Одессе такие случаи носят системный характер и отражают настроения значительной части населения», – уверен публицист.

Напомним, в Одессе только за прошедшую ночь партизаны уничтожили пять служебных автомобилей территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Информацию об этом сообщили в силовых структурах города. По информации издания «Страна», автомобили военных поджигали также в Днепре, Виннице, Харькове и Ровно. Издание утверждает, что за поджогами стоят завербованные Россией граждане Украины.

На прошлой неделе в городе сгорело четыре автомобиля ВСУ. Украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Кроме Одессы и Ровно, такие поджоги были зафиксированы во Львове, Калуше в Ивано-Франковской области. Нередко поджоги случаются и в Киеве.