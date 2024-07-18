Россияне в первом полугодии чаще продавали доллар и евро, чем покупали

  • Новость часаРоссийские войска поразили инфраструктуру аэродрома ВСУ и сбили украинский МиГ-29
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Любимый дипломат Трампа решил вернуть Украину на 10 лет назад
    В России назвали безумной стратегию морской безопасности Украины
    Лавров призвал США отказаться от амбиций решать «все и вся»
    Белый дом объявил о коронавирусе у Байдена
    Российские войска взяли под контроль первую линию высоток в Волчанске
    В Кремле оценили планы фон дер Ляйен превратить ЕС в оборонный союз
    Лидер демократов в Сенате США призвал Байдена выйти из президентской гонки
    Захарова обвинила Израиль в превращении работы в ООН в балаган
    Умерщвление бездомных животных признали исключительной мерой
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Россия должна признать себя врагом Запада

    Мы уже давно стоим на пути так называемых цивилизованных народов, давно уже стали злейшими врагами Запада. И было бы величайшей наивностью думать, что те же англосаксы должны простить нас только за то, что Василий Ливанов хорошо сыграл Шерлока Холмса, а Борис Заходер тонко перевел Винни-Пуха.

    5 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Покушение на Трампа повторяет американские традиции

    Для многих покушение на американского экс-президента Дональда Трампа стало неожиданностью. Но на самом деле подобные истории, в том числе и со смертельным исходом, – самое обычное дело для Соединенных Штатов. Другое дело, к чему это покушение может привести.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Виртуальная жестокость победу не приблизит

    Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.

    13 комментариев
    18 июля 2024, 13:58 • Новости дня

    Россияне в первом полугодии чаще продавали доллар и евро, чем покупали

    «Газета.Ru»: Россияне в первом полугодии 2024-го чаще продавали доллар и евро, чем покупали

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские граждане в первые шесть месяцев 2024 года на 29% чаще продавали наличные доллары, чем приобретали.

    С евро ситуация похожая, россияне в первом полугодии 2024 года на 35% чаще продавали эту валюту, чем покупали, передает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

    Количество операций с долларами в 2,3 раза превысило таковые с евро, средний чек одной валютообменной операции в июне с долларами составил 747 долларов, с европейской валютой – 607 евро.

    С января по июнь граждане обменивали доллары и евро в отделениях банков (91% операций), доля наличного валютообмена за год выросла на 8%.

    Директор департамента операций на финансовых рынках «Русского Стандарта» Максим Тимошенко отметил усиление рубля после включения Мосбиржи в санкционный список США. Оно вызвано сокращением спроса импортеров на валюту из-за сложностей с внешнеторговыми расчетами при стабильно высокой экспортной выручке.

    Исследование проводилось в июле 2024 года.

    17 июля 2024, 20:30 • Новости дня
    Пытавшихся сорвать выступление Лаврова в СБ ООН пригласил Израиль
    Пытавшихся сорвать выступление Лаврова в СБ ООН пригласил Израиль
    @ REUTERS/Eduardo Munoz

    Tекст: Дарья Григоренко

    Активисты, пытавшиеся прервать выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на открытых дебатах Совета Безопасности (СБ) ООН по Ближнему Востоку, были гостями израильской делегации, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.

    Как указал Дюжаррик, они были гостями одной из делегаций. По его словам, их вписал в список посетителей Израиль, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что выступление Лаврова на заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку попытались сорвать неизвестные активисты, но их вывели из зала.

    Коментарии (40)
    17 июля 2024, 19:55 • Новости дня
    Лавров напомнил постпреду США в ООН, что она ошиблась комнатой

    Лавров отреагировал на поведение постпреда США в ООН, которая пришла не в ту комнату

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД РФ Сергей Лавров высказался о поведении постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд, которая во время дебатов под председательством министра на Совете Безопасности пожаловалась, что она «пришла не в ту комнату».

    Глава российской дипломатии в качестве председателя Совета Безопасности выступал на заседании по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. Он прервал свою речь и обратился к Томас-Гринфилд. «Я, кстати, хотел поинтересоваться у уважаемого представителя Соединенных Штатов – слушая сегодня выступление представителя Израиля, у вас не возникло ощущения, что вы ошиблись комнатой и пришли не на ту дискуссию, которая была объявлена? Надеюсь, понятно, о чем я говорю», – уточнил он, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что выступление Лаврова на заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку попытались сорвать неизвестные активисты, но их вывели из зала. В среду Лавров на заседании в качестве председателя Совбеза ООН заявил, что Москва поддерживает вступление Палестины в ООН, ее суверенитет признан уже почти 150 государствами.

    Коментарии (3)
    17 июля 2024, 20:48 • Новости дня
    Лавров: Россия в возможный договор с Западом включит предохранители от двойного толкования
    Лавров: Россия в возможный договор с Западом включит предохранители от двойного толкования
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе, но будет тщательно следить за формулировками нового договора, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания СБ ООН.

    Как указал Лавров, Москва готова к переговорам, но, «учитывая печальный опыт разговоров и консультаций с Западом и украинцами», Россия будет очень тщательно смотреть на формулировки и будет в этот документ закладывать предохранители от повторных нечистоплотных, недоговороспособных интерпретаций, передает РИА «Новости».

    Он выразил надежду, что новый договор будет достигнут на каком-то этапе переговоров по европейской безопасности, и в этом контексте будет урегулирован украинский кризис.

    Ранее Лавров заявил, что Россия готова искать баланс интересов при согласовании договоренностей для урегулирования конфликта на Украине.

    Коментарии (85)
    17 июля 2024, 15:35 • Новости дня
    ВСУ оставили часть позиций в Часовом Яре

    Источник: ВСУ оставили часть позиций в Часовом Яре под давлением десантников

    ВСУ оставили часть позиций в Часовом Яре
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные уступили свои рубежи в северо-восточной части города Часов Яр, сообщил источник в силовых структурах ДНР в среду.

    Десантники ВС России выбили украинские подразделения из северо-западной части города, ВСУ понесли большие потери, сказал собеседник ТАСС.

    Выжившие бойцы украинской армии «просто сбежали», они сдали позиции, чтобы уйти вглубь обороны.

    Также российские десантники смогли форсировать с фланга канал Северский Донец – Донбасс, в этом районе давление на ВСУ усилилось.

    Ранее источник сообщал, что киевский режим перебросил в Часов Яр группу иностранных наемных боевиков.

    Коментарии (7)
    17 июля 2024, 16:46 • Новости дня
    В Польше заподозрили экс-главу Минобороны в раскрытии плана «на случай нападения России»

    Контрразведка Польши заподозрила экс-главу Минобороны в раскрытии секретного плана обороны

    В Польше заподозрили экс-главу Минобороны в раскрытии плана «на случай нападения России»
    @ DOD/Navy Petty Officer 1st Class Dominique A. Pineiro/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Служба военной контрразведки Польши уведомила прокуратуру о подозрении в совершении преступления в отношении экс-министра обороны Мариуша Блащака, ему вменяется обнародование части секретного плана действий польских вооруженных сил на случай нападения со стороны России.

    Как говорится в сообщении, служба военной контрразведки, после того как 17 сентября 2023 года тогдашний министр национальной обороны Мариуш Блащак раскрыл информацию из документа об оперативных планах польских вооруженных сил, проверила состояние защиты секретной информации в министерстве национальной обороны в 2024 году, передает ТАСС.

    Там добавили, что сегодня начальник Службы военной контрразведки подал в прокуратуру уведомление о подозрении в совершении преступления бывшим министром национальной обороны Мариушем Блащаком.

    Согласно газете Dziennik Gazeta Prawna, фрагменты из документа «План использования вооруженных сил Республики Польша Warta-00101» были использованы во время избирательной кампании перед парламентскими выборами осенью 2023 года партией «Право и Справедливость» (ПиС), членом которой также является Блащак.

    Ранее Блащак раскрыл секрет, что во время нахождения у власти коалиции «Гражданской платформы» и «Польской крестьянской партии» (до 2015 года) план обороны Польши начинался с линии Вислы – в нескольких сотнях километрах от границы.

    Напомним, официальный представитель партии «Гражданская платформа» Ян Грабец заявил, что польская оппозиция хочет привлечь к трибуналу министра национальной обороны Мариуша Блащака за раскрытие планов обороны страны.

    Коментарии (9)
    17 июля 2024, 15:28 • Новости дня
    Пенсионерка написала «ГУР» на памятнике Минину и Пожарскому в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице женщина пожилого возраста написала на памятнике Минину и Пожарскому на Красной площади аббревиатуру Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР), сообщил источник в правоохранительных органах.

    Женщина объяснила, что ей приказали это сделать некие сотрудники силовых ведомств, сказал собеседник РИА «Новости».

    По словам другого источника, в отношении пенсионерки завели уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)».

    По ней подозреваемой грозит штраф до 5 млн рублей или обязательные работы до 480 часов, либо принудительные работы на срок до пяти лет. Максимальное наказание – лишение свободы до шести лет.

    Ранее в Москве задержали подозреваемого в нанесении аббревиатуры ГУР на памятнике маршалу Георгию Жукову в центре Москвы.

    Коментарии (34)
    17 июля 2024, 17:59 • Новости дня
    Приставы начали взыскание долга с Ивлеевой

    Приставы открыли производство по взысканию 11,3 млн рублей долга с Ивлеевой

    Приставы начали взыскание долга с Ивлеевой
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России возбудила исполнительное производство в отношении блогера Анастасии Ивлеевой по взысканию с нее налоговых долгов на сумму более 11,3 млн рублей.

    Согласно данным из Банка данных исполнительных производств ФССП, производство было открыто 27 июня, передает РИА «Новости». Приставы взыскивают с Ивлеевой налоги, сборы, а также пени за их неуплату в размере свыше 11,3 млн рублей.

    Ранее сообщалось, что Ивлеева имеет задолженность перед ФНС в размере почти 21 млн рублей, счета блогера заблокированы. Она также является учредителем ООО «Коленки пчелы», у которой также имеется задолженность по налогам: 398,2 тыс. рублей по НДС, 1,303 млн по налогу на прибыль и 1,115 млн по страховым взносам.

    Коментарии (31)
    18 июля 2024, 07:40 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по аэродрому Миргорода и НПЗ Кременчуга

    Подполье: Российские войска нанесли удар по аэродрому Миргорода и НПЗ Кременчуга

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные нанесли удар по военному аэродрому Миргорода в Полтавской области Украины, а также по НПЗ Кременчуга, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    «Прилетело в стороне военного аэродрома, который после прошлых ударов опять начал принимать самолеты, среди которых оказались тренировочные британского производства, замеченные в небе над Харьковом», – передает РИА «Новости» его слова.

    По словам Лебедева, после удара местные жители наблюдали большое зарево и «сильную взрывную волну».

    Также два удара были нанесены в направлении НПЗ Кременчуга, сопровождавшиеся  взрывами.

    «Второй удар был в направлении вагоностроительного завода – в другой стороне города. После прилета туда поехало множество скорых», – отметил он.

    Лебедев пояснил, что на территории завода производился ремонт тяжелой гусеничной техники.

    Напомним, ВС России нанесли 39 групповых ударов за неделю по авиабазам и предприятиям ВПК Украины.

    Коментарии (22)
    18 июля 2024, 02:21 • Новости дня
    Зеленский подписал указ о стратегии морской безопасности Украины
    Зеленский подписал указ о стратегии морской безопасности Украины
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о стратегии морской безопасности страны.

    В тексте стратегии указывается, что ее цель – гарантировать готовность комплексно и эффективно предотвращать и реагировать на угрозы морской безопасности Украины, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что это касается угроз, которые могут возникнуть на «прибрежных территориях», в «морских просторах» страны и «других районах Мирового океана», с которыми связаны «экономические и другие интересы Украины».

    В числе задач, названных в стратегии, указаны построение ВМС со всеми родами войск, организация противоминной коалиции со странами НАТО, учения, а также обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море и проведение со странами-партнерами морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне.

    Напомним, министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации, связанные с ростом активности беспилотников США в Черном море.

    Коментарии (21)
    17 июля 2024, 21:54 • Новости дня
    Лавров рассказал о закрытых контактах политологов России и США по Украине
    Лавров рассказал о закрытых контактах политологов России и США по Украине
    @ EPA/DENIS BALIBOUSE/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Политологи из России и США вели закрытые переговоры по теме урегулирования украинского кризиса, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя.

    «Я вам скажу доверительно: у нас были не афишировавшиеся контакты по линии политологов (но политологов, знающих друг друга и понимающих политику своих правительств) с американцами», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, в частности, российские эксперты задали американским коллегам вопрос, поддержат ли США отмену запрета русского языка на Украине при урегулировании конфликта, на что получили ответ: «Мы не вмешиваемся во внутренние дела Украины – им самим решать».

    Ранее Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе, но будет тщательно следить за формулировками нового договора.

    Коментарии (12)
    17 июля 2024, 18:15 • Новости дня
    Одессит рассказал о том, кто поджигает в городе машины военных

    Историк Васильев: Поджоги машин военных в Одессе отражают настроения значительной части населения

    Одессит рассказал о том, кто поджигает в городе машины военных
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    Поджоги автомобилей военных, релейных шкафов и другой инфраструктуры устраивают одиночки. Местное подполье в Одессе подпитывается теми, кто крайне негативно воспринимает текущую украинскую действительность, сказал газете ВЗГЛЯД бывший депутат Одесского горсовета Александр Васильев. Только за минувшую ночь в Одессе неизвестные сожгли пять автомобилей ТЦК ВСУ.

    «За поджогами автомобилей могут скрываться самые разные мотивации. Если говорить о подполье, то это не какие-то большие разветвленные организации с десятками или сотнями членов. В настоящий момент техническая оснащенность карательных органов на Украине такова, что подобные крупные организации будут быстро раскрыты и уничтожены, как это происходило в Одессе в 2014-2015 годах», – отмечает Александр Васильев, бывший депутат Одесского горсовета, историк и публицист.

    «Местное подполье в Одессе подпитывается теми, кто крайне негативно воспринимает текущую украинскую действительность, – продолжил собеседник. – Но нужно понимать, что любое эффективное подполье невозможно без помощи извне, другой государственной машины, которая предоставляет возможности для подобной борьбы».

    По его словам, поджоги автомобилей военных, релейных шкафов и другой инфраструктуры устраивают одиночки «либо малые группы, никак между собой не связанные». Кроме того, в большинстве случаев не удается прояснить судьбы тех людей, кто, как заявляют украинские спецслужбы, был пойман за поджоги автомобилей военных. «Нет информации о приговорах судов, люди как будто растворяются в пространстве», – указал спикер.

    Кроме Одессы, автомобили военных горели минувшей ночью в Днепре, Виннице, Харькове и Ровно. «В разных регионах противодействие мобилизации различно, но Одесса, безусловно, является лидером по количеству поджогов и по спасению людей, которых удается силком вырвать из лап военкомов. Все это отражает общие настроения в городе. В Одессе такие случаи носят системный характер и отражают настроения значительной части населения», – уверен публицист.

    Напомним, в Одессе только за прошедшую ночь партизаны уничтожили пять служебных автомобилей территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Информацию об этом сообщили в силовых структурах города. По информации издания «Страна», автомобили военных поджигали также в Днепре, Виннице, Харькове и Ровно. Издание утверждает, что за поджогами стоят завербованные Россией граждане Украины.

    На прошлой неделе в городе сгорело четыре автомобиля ВСУ. Украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Кроме Одессы и Ровно, такие поджоги были зафиксированы во Львове, Калуше в Ивано-Франковской области. Нередко поджоги случаются и в Киеве.

    Коментарии (6)
    17 июля 2024, 19:27 • Новости дня
    На заседании Совбеза ООН пытались сорвать выступление Лаврова
    На заседании Совбеза ООН пытались сорвать выступление Лаврова
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Выступление председателя СБ ООН, российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку попытались сорвать неизвестные активисты, но их вывели из зала.

    Перед Лавровым выступал постоянный представитель Израиля Гилад Эрдан, активисты молча выслушали его речь, передает ТАСС.

    Когда слово взял глава МИД России, активисты на галерке начали выкрикивать: «Освободить заложников». Охранники быстро вывели их из зала. Отмечается, что активисты могли попасть на заседание по гостевым пропускам.

    Коментарии (7)
    17 июля 2024, 18:31 • Новости дня
    Митрополит Иларион отреагировал на обвинения в домогательстве

    Митрополит Иларион назвал обвинения в домогательствах «попыткой вымогательства»

    Митрополит Иларион отреагировал на обвинения в домогательстве
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Митрополит Будапештский и Венгерский Иларион отверг обвинения в домогательствах к своему бывшему келейнику Георгию Сузуки и заявил, что стал жертвой вымогательства со стороны его матери, Вероники Сузуки.

    «Внедрив своего сына ко мне, она надеялась сама внедриться и прожить остаток дней за мой счет. А когда поняла, что это не выйдет, разработала план, как «состричь» с меня большую сумму преступным путем. И началось вымогательство», – рассказал митрополит, пишет РБК.

    Ранее Георгий Сузуки обвинил Илариона в домогательствах. Митрополит заявил, что готов ответить на эти обвинения в суде.

    Иларион рассказал, что познакомился с Сузуки по переписке, когда был еще главой отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. После назначения Илариона на пост митрополита в Венгрии Сузуки попросился к нему в помощники и приехал в Будапешт, передает Lenta.ru.

    По словам митрополита, после того как Сузуки-младший перестал выполнять свои обязанности и стал плохо ладить с другими помощниками, его мать стала требовать от Илариона 384 тыс. евро за уничтожение записей, которые Георгий делал в его доме при помощи скрытых устройств.

    Иларион также добавил, что не является биологическим отцом Георгия Сузуки.

    Коментарии (26)
    18 июля 2024, 09:26 • Новости дня
    В МИД Венгрии ответили на вопрос о легитимности Зеленского

    Глава МИД Венгрии Сийярто: Вопрос легитимности Зеленского решать украинцам

    В МИД Венгрии ответили на вопрос о легитимности Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинцы должны сами решать, является ли истекший срок Владимира Зеленского препятствием к переговорам с Россией по урегулированию конфликта. К Будапешту, «слава Богу», вопрос его легитимности не относится, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    По его словам, вопрос легитимности Зеленского должны решать украинцы, он не президент Венгрии, передает РИА «Новости».

    «Так что, слава Богу, этот вопрос не должен стоять на нашей повестке», – сказал министр.

    Ранее в СВР сообщили, что Запад готовится сменить президента Украины Владимира Зеленского на бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

    Коментарии (12)
    17 июля 2024, 21:14 • Новости дня
    Лавров назвал неприемлемыми подходы второй конференции по Украине
    Лавров назвал неприемлемыми подходы второй конференции по Украине
    @ URS FLUEELER/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вторая конференция по Украине содержит неприемлемые для России и ряда других стран подходы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя.

    По его словам, второй раунд «саммита мира» содержит односторонние, абсолютно неприемлемые подходы как для Москвы, так и для многих других государств, которые заинтересованы в мирном урегулировании конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Лавров также заявил, что западные страны взяли курс на «продавливание любой ценой» так называемого плана президента Украины Владимира Зеленского, представляющего собой ультиматум.

    Ранее Лавров назвал «обреченными на провал» ультиматумы в отношении России.

    Коментарии (4)
    Главное
    В Одессе продолжили жечь автомобили ВСУ
    Пропавшими без вести в Крынках объявили почти 800 военных ВСУ
    В Минобороны Армении появился представитель армии США
    В МИД Венгрии ответили на вопрос о легитимности Зеленского
    Датская журналистка рассказала о мобилизации на Украине
    Байден заявил об усталости от Маска
    МОК опубликовал список российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде

    Рубль ставит новые рекорды во внешней торговле

    Валютная структура нашей торговли кардинально изменилась за последние годы. Центробанк отчитался о новых рекордах рубля и дружественных валют во внешней торговле. Этой весной они почти каждый месяц ставят новые рекорды. При этом доля токсичных валют во внешней торговле все три весенних месяца остается на минимальном уровне. Как теперь выглядит торговля и почему другие страны стали больше доверять рублю? Подробности

    Перейти в раздел

    Любимый дипломат Трампа решил вернуть Украину на 10 лет назад

    Советник Дональда Трампа Ричард Гренелл, которого прочат в новые госсекретари США, предложил вернуть Украину к проекту «автономных регионов», ради недопущения которого Киев в 2014 году начал войну с Донбассом. Также Гренелл призывает не пускать украинцев в НАТО, чтобы заключить мир с Москвой. Но столь дешево Украина уже не отделается. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Британия втравила Россию в Первую мировую войну

    В эти дни 110 лет тому назад решалось, быть или не быть первому глобальному военному конфликту в истории человечества – Первой мировой войне. России участие в ней было невыгодным, и наша страна к ней не готовилась. Ход событий показывает, что Российскую империю втянул в разрушительный конфликт ее вечный враг – Великобритания. Как это происходило? Подробности

    Перейти в раздел

    Одесса становится лидером сопротивления мобилизации в ВСУ

    На Украине поднялась новая волна поджогов автомобилей военных. Только за минувшую ночь в Одессе сгорело пять авто, не считая аналогичные случаи в других городах. По мнению экспертов, пока это не столько политический протест, сколько стихийное недовольство населения принудительной мобилизацией. Почему именно Одесса становится лидером по количеству поджогов? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

    • «Сырский готов к капитуляции»

      Скандально известная и весьма влиятельная депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в том, что он не верит в победу Украины и готов подписать капитуляцию с Москвой. Прежде Безуглая атаковала предшественника Сырского – Валерия Залужного, после чего он лишился поста. Кто она? И почему заявляет, что ВСУ стали пушечным мясом?

    • Как в НАТО обманули Ельцина

      Агентство национальной безопасности (АНБ) США сняло гриф «секретно» с некоторых документов 30-летней давности, касающихся отношений России и НАТО. Из них следует, что альянс обманывал Москву уже тогда, имея особые планы на Украину. Однако президент Борис Ельцин обманывался меньше, чем казалось многим.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............