Россияне в первом полугодии чаще продавали доллар и евро, чем покупали

«Газета.Ru»: Россияне в первом полугодии 2024-го чаще продавали доллар и евро, чем покупали

Tекст: Алексей Дегтярев

С евро ситуация похожая, россияне в первом полугодии 2024 года на 35% чаще продавали эту валюту, чем покупали, передает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Количество операций с долларами в 2,3 раза превысило таковые с евро, средний чек одной валютообменной операции в июне с долларами составил 747 долларов, с европейской валютой – 607 евро.

С января по июнь граждане обменивали доллары и евро в отделениях банков (91% операций), доля наличного валютообмена за год выросла на 8%.

Директор департамента операций на финансовых рынках «Русского Стандарта» Максим Тимошенко отметил усиление рубля после включения Мосбиржи в санкционный список США. Оно вызвано сокращением спроса импортеров на валюту из-за сложностей с внешнеторговыми расчетами при стабильно высокой экспортной выручке.

Исследование проводилось в июле 2024 года.