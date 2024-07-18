  • Новость часаCBS: Снайпер видел стрелка за пару минут до покушения на Трампа
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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Покушение на Трампа прошло максимально выгодно для России

    Для многих покушение на американского экс-президента Дональда Трампа стало неожиданностью. Но на самом деле подобные истории, в том числе и со смертельным исходом, – самое обычное дело для Соединенных Штатов. Другое дело, к чему это покушение может привести.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Виртуальная жестокость победу не приблизит

    Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.

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    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Трампа чуть не погубил непрофессионализм спецслужб

    В России представить себе на мероприятиях с участием первых лиц неприкрытую крышу как идеальную снайперскую позицию просто невозможно. У нас на всех таких крышах даже голуби минимум в звании капитана. А тут полнейшая безответственность, помноженная на слишком уж широко понимаемую политическую и пропагандистскую составляющую.

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    18 июля 2024, 09:36 • Новости дня

    ВС России уничтожили «Ланцетом» САУ Paladin в Херсонской области

    Минобороны: ВС России уничтожили «Ланцетом» САУ Paladin в Херсонской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» самоходную артиллерийскую установку производства США М109 Paladin в Херсонской области, сообщили в министерстве обороны.

    В Минобороны сообщили, что после уничтожения «Ланцетом» САУ М109 Paladin на бывшей замаскированной огневой позиции орудия ВСУ произошла повторная детонация, передает ТАСС.

    Ранее российские военные уничтожили британскую самоходку AS-90 возле Ильинки.

    17 июля 2024, 12:16 • Новости дня
    Военный эксперт оценил пролет самолета британских ВВС Grob над Украиной

    Военный эксперт Леонков назвал провокацией полет британского самолета Grob Prefect T1 над Украиной

    Военный эксперт оценил пролет самолета британских ВВС Grob над Украиной
    @ raf.mod.uk

    Tекст: Анастасия Куликова

    Grob Prefect T1 – небольшой самолет, который в Британии используется для начальной летной подготовки. Киеву же аппарат могли передать в виде военной помощи. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в небе над Украиной заметили британский учебно-пилотажный самолет.

    «Grob Prefect T1 – это британский учебно-пилотажный самолет. Он относится к легкой авиации. Такие аппараты могут находиться в воздухе продолжительное время, но все зависит от нагрузки, которая установлена на борту», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    Он напомнил, что в Британии Grob Prefect T1 используется для отработки летчиками навыков полета. На Украину же самолет мог попасть в виде военной помощи. «Аппарат засветился на портале Flightradar, поскольку на нем был включен транспондер. С другой стороны, если бы этого не было сделано, то наши военные, скорее всего, сбили бы неопознанную цель», – рассуждает собеседник.

    Вместе с тем вопрос о том, почему Grob Prefect T1 беспрепятственно проследовал по маршруту над территорией Украины, пока остается открытым. «Я допускаю, что мы изучали новую цель», – считает эксперт. При этом действия противника он назвал провокацией. По мнению спикера, задачей украинского командования было в том числе понять, как среагируют наши зенитно-ракетные комплексы.

    После «пробного» пролета ВСУ могут начать активнее использовать Grob Prefect T1 в качестве разведчика, установив необходимое дополнительное оборудование. «Причем не исключено, что привлекать к этой работе будут специалистов из сельскохозяйственной авиации. На Украине существует проблема с профессиональными летчиками, поэтому тем, кто ранее занимался опылением полей, вполне могут поручить вести разведку», – уточнил Леонков.

    В этой связи он напомнил об инциденте, произошедшем в апреле 2023 года. Тогда в Брянской области упал украинский самолет, который занимался разведкой местности. «Как показывает опыт, подавление таких целей для нас не проблема», – подчеркнул эксперт. 

    Кроме того, Grob Prefect T1 может быть использован в качестве ПВО. Летчики ВСУ уже охотятся за российскими БПЛА на Як-52. «Скорость таких самолетов не очень большая. Противник использует машины в режиме догоняющего: первый летчик управляет, второй – из пулемета пытается поразить цель. Эту задачу может решить и британская машина. При этом Grob Prefect T1, скорее всего, доработают, подвесив пулемет», – заключил Леонков. 

    Ранее над территорией Украины был замечен учебно-пилотажный самолет Grob G120TP-A Prefect T1 ВВС Британии. Согласно данным портала Flightradar, аппарат появился во вторник в 18.26 мск в Кировоградской области. Затем он пролетал над Харьковской, Сумской, Николаевской и Черниговской областями. Также британский самолет заметили над подконтрольными ВСУ территориями ДНР и Запорожской области. Примерно в 1.32 мск он пропал с радаров.

    Между тем Киев в скором времени может получить от Запада истребители F-16. Самолеты были обещаны Украине прошлым летом, одним из условий было то, что украинские летчики пройдут обучение для управления этими истребителями. В передаче участвуют Дания, Нидерланды, Норвегия. Уральская компания «Форэс», которая производит пропант для нефтяных скважин, объявила премию в 15 млн рублей за первый сбитый F-16.

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    18 июля 2024, 07:40 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по аэродрому Миргорода и НПЗ Кременчуга

    Подполье: Российские войска нанесли удар по аэродрому Миргорода и НПЗ Кременчуга

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные нанесли удар по военному аэродрому Миргорода в Полтавской области Украины, а также по НПЗ Кременчуга, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    «Прилетело в стороне военного аэродрома, который после прошлых ударов опять начал принимать самолеты, среди которых оказались тренировочные британского производства, замеченные в небе над Харьковом», – передает РИА «Новости» его слова.

    По словам Лебедева, после удара местные жители наблюдали большое зарево и «сильную взрывную волну».

    Также два удара были нанесены в направлении НПЗ Кременчуга, сопровождавшиеся  взрывами.

    «Второй удар был в направлении вагоностроительного завода – в другой стороне города. После прилета туда поехало множество скорых», – отметил он.

    Лебедев пояснил, что на территории завода производился ремонт тяжелой гусеничной техники.

    Напомним, ВС России нанесли 39 групповых ударов за неделю по авиабазам и предприятиям ВПК Украины.

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    18 июля 2024, 03:29 • Новости дня
    Венгрия выразила готовность стать площадкой для переговоров России и Украины

    Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о готовности Будапешта предоставить площадку для переговоров России и Украины

    Венгрия выразила готовность стать площадкой для переговоров России и Украины
    @ Heikki Saukkomaa/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия готова предоставить «любое место» на своей территории, чтобы провести переговоры между Россией и Украиной, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто рассказал, что «через два дня после начала» специальной военной операции России на Украине он провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и главой офиса украинского президента Андреем Ермаком. Он сообщил им, что «Венгрия всегда готова содействовать переговорам», передает РИА «Новости».

    Сийярто заявил, что его страна «готова предложить любое место в Венгрии, где обеим сторонам будут предоставлены равные условия, равная безопасность и равные шансы». «Так что если мы нужны, мы в (вашем) распоряжении», – сказал министр.

    Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан посетил Киев, Москву и Пекин в рамках инициативы по урегулирования конфликта на Украине.

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    18 июля 2024, 06:58 • Новости дня
    Пропавшими без вести в Крынках объявили почти 800 военных ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Почти 800 украинских военных считаются «официально пропавшими без вести» в селе Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра, пишут украинские СМИ со ссылкой на данные полиции Украины.

    СМИ сообщают, что в качестве «официально пропавших без вести там в период с октября 2023-го по конец июня 2024-го» разыскиваются «788 мужчин». Указывается, что «число погибших военных, которых удалось оттуда вывезти», оказалось значительно ниже – «262 человека за этот период», передает РИА «Новости».

    В июле источник из генерального штаба ВСУ подтвердил украинским СМИ, что украинским военным пришлось покинуть Крынки. Губернатор Херсонской области России Владимир Сальдо сообщил, что украинские военные перестали пытаться переправить крупные десантные группы на левый берег Днепра после провала в Крынках.

    В мае сообщалось, что в Крынках найдены подвалы с телами погибших украинских солдат. Была опубликована видеозапись из подвалов в Крынках, на которой запечатлены сваленные в кучу тела погибших солдат ВСУ.


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    18 июля 2024, 05:53 • Новости дня
    NYT заявила об угрозе коллапса энергосистемы Украины

    New York Times указала на угрозу коллапса энергосистемы Украины из-за аномальной жары

    Tекст: Антон Антонов

    На большей части Украины температура воздуха достигает 40 градусов, из-за аномальной жары возможен коллапс энергосистемы страны, пишет New York Times.

    Как пишет New York Times, жара вызвала рост энергопотребления и перегрузку электросети, так как работают кондиционеры и охладительные установки. Власти ответили на сложившуюся ситуацию веерными отключениями по всей стране, передает ТАСС.

    Киев обсуждает с ЕС отмену ограничений по импорту электроэнергии (сейчас лимит установлен на уровне 1,7 ГВт). Украина требует от Запада передать ей запчасти со старых электростанций.

    New York Times назвала массовые отключения электричества «предвестником того, чего стоит ждать зимой», поскольку отремонтировать электростанции Украина вряд ли успеет. Власти Украины задумались об установке сотен газовых турбин по всей стране для разветвления энергосистемы. Однако, как отмечают эксперты, «идея великолепна на бумаге, но сложна в реализации».

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что в стране уничтожено около 80% мощностей тепловой электрогенерации и треть мощностей гидрогенерации.


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    17 июля 2024, 10:55 • Новости дня
    Стало известно местонахождение мужа Блиновской в зоне СВО

    Tекст: Александра Юдина

    Алексей Блиновский переведен служить под село Урожайное в ДНР для осуществления перевозок боекомплектов на передовую, сообщает Mash.

    Известно, что Блиновского перевели служить под село Урожайное в ДНР, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канале Mash.

    «Муж королевы марафонов возит боекомплекты на передовую. Ежедневно существует риск попадания под артобстрел или удар украинского дрона», – отметили источники.

    Ранее МВД объявило в федеральный розыск супруга блогера Елены Блиновской Алексея.

    Адвокат блогера сообщила, что дело Блиновского выделено в отдельное производство, так как он сейчас находится в зоне СВО.

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    17 июля 2024, 12:21 • Новости дня
    Алаудинов: Для завершения СВО в этом году есть все предпосылки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специальная военная операция завершится до конца года, для этого есть все предпосылки, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    По его словам, он больше чем уверен в том, что в этом году СВО завершится, так как к этому есть все предпосылки, передает ТАСС.

    Алаудинов добавил, что российские войска в ходе спецоперации освобождают по одному населенному пункту каждый день или через день.

    «Победить нас на передовой они не в состоянии. При любом раскладе мы освобождаем населенные пункты и движемся вперед», – сказал он.

    Ранее Алаудинов заявил, что СВО на Украине может завершиться осенью 2024 года.

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    17 июля 2024, 13:27 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение трем бригадам ВСУ
    Группировка «Север» нанесла поражение трем бригадам ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Север» поразили живую силу и технику 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 107-й и 113-й бригад теробороны в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Эти украинские бригады поражены у Волчанска, Ветеринарного и Круглого, также группировка отразила контратаку подразделения 92-й штурмовой бригады ВСУ, пояснило ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона потеряла свыше 170 человек, американскую гаубицу М198, САУ «Акация», две гаубицы Д-20, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и две станции РЭБ «Анклав». Также ликвидирован склад боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 44-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии у Синьковки, Берестового (Харьковская область), Стельмаховки и Червоной Дибровы (ЛНР). Отражена контратака штурмовой группы 110-й бригады теробороны.

    ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли до 650 человек, американский БТР М113. При контрбатарейной борьбе поражены хорватская РСЗО RАК-SA-12, польская САУ Krab, американская гаубица М777, гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав», уничтожены три склада боеприпасов.

    Южная группировка поразила живую силу и технику 72-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ у Константиновки и Красного в ДНР. Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 610 человек, три боевые бронированные машины.

    При контрбатарейной борьбе поражены САУ Krab, британская САУ Braveheart, две САУ «Гвоздика», две британские гаубицы FH-70, две гаубицы Д-20, две гаубицы «Мста-Б», две гаубицы Д-30. Уничтожено два склада боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны у Новоселовки, Дружбы и Розовки в ДНР. Также она отразила контратаку штурмовой бригады «Лють».

    ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли до 325 человек, БМП Bradley, две боевые бронированные машины, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30.

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    17 июля 2024, 23:55 • Новости дня
    ВСУ атаковали Белгородскую область

    В результате атаки ВСУ пострадали три жителя Шебекино

    Tекст: Антон Антонов

    Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Украины, после этого ВСУ атаковали еще семь населенных пунктов Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    В Шебекино пострадали три человека: двое получили «слепые ранения мягких тканей грудной клетки», третий – ранение плеча. Повреждены многоквартирные дома, частные домовладения, сгорел гараж с находящимся внутри автомобилем. Также повреждения получили коммерческий и социальный объекты, машины, линии электро- и газоснабжения, сообщил Гладков в Telegram.

    Позднее ВСУ атаковали села Старый Хутор, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Вознесеновка и Муром, а также окрестности хутора Михайловка. Полностью разрушен один частный дом, сгорела машина. Повреждены частные домовладения, автомобили, комбайн.

    Напомним, в результате атаки FPV-дрона ВСУ на легковой автомобиль в Белгородской области погибла молодая семейная пара.

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    17 июля 2024, 13:29 • Новости дня
    Песков: Операция по созданию зоны безопасности в Харьковской области продолжится

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Операция по созданию зоны безопасности в Харьковской области будет продолжаться до успешного завершения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Как подчеркнул представитель Кремля, операция продолжается, она будет продолжаться до успешного завершения, передает ТАСС.

    Он отверг предположение, что введение новых мер безопасности в Белгородской области может означать провал операции по созданию санитарной зоны в Харьковской области: «Нет, не означает».

    Ранее Песков заявил, что российская сторона занимается созданием санитарной зоны, чтобы на ее территории было безопасно.

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    18 июля 2024, 08:23 • Новости дня
    Российский боец рассказал о бегстве ВСУ с позиций на Покровском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военнослужащие бегут с позиций в населенном пункте Новоселовка Первая и ее окрестностях, оставляя раненых и тела погибших сослуживцев, сообщил командир танка Т-80 Южной группировки с позывным Литвин.

    По его словам, ВСУ бегут с позиций в Новоселовке Первой и окрестностях, уходить пытаются спешно, оставляют раненых и погибших, передает ТАСС.

    Литвин добавил, что ВСУ на этом участке фронта находятся в окружении, пути отхода контролируются российской артиллерией.

    Ранее российские штурмовики заставили бежать украинский спецназ под Артемовском.

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    18 июля 2024, 05:00 • Новости дня
    Военные в Севастополе отразили попытку атаки надводного беспилотника

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные отразили попытку атаки надводного беспилотника, безэкипажный катер уничтожен, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Развожаев пояснил в Telegram, что именно с этим связаны «громкие звуки, которые было слышно в городе».

    В понедельник сообщалось, что украинские БПЛА атаковали Липецкую, Брянскую и Курскую области, а также Севастополь.

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    17 июля 2024, 14:12 • Новости дня
    Песков: Ограничения в Белгородской области нужны для безопасности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил введение ограничений по доступу в некоторые населенные пункты Белгородской области применением новых мер для обеспечения безопасности местных жителей.

    По его словам, пока операция по созданию зоны безопасности в Харьковской области не завершена, продолжаются атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России, передает ТАСС.

    «С тем, чтобы принять необходимые меры для обеспечения безопасности населения [Белгородской области], вводятся новые практики», – пояснил Песков.

    Напомним, губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в связи со сложной оперативной обстановкой, въезд в 14 населенных пунктов Белгородской области будет ограничен с 23 июля.

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    17 июля 2024, 13:33 • Новости дня
    ПВО России за сутки сбили авиабомбу Hammer и почти 60 беспилотников ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские средства противовоздушной обороны в последние сутки уничтожили британскую управляемую авиационную бомбу Hammer, сообщило Министерство обороны.

    Средства ПВО также уничтожили 59 украинских дронов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    С начала СВО уничтожено 628 самолетов, 277 вертолетов, 27 709 дронов, 552 ЗРК, 16 602 танка и других бронемашин, 1379 машин РСЗО, 12 013 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    18 июля 2024, 09:41 • Новости дня
    ФСБ задержала жителя Великого Новгорода за госизмену

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники управления ФСБ по Новгородской области задержали местного жителя, который обвиняется в совершении государственной измены, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

    Как говорится в сообщении, сотрудники УФСБ по Новгородской области установили, что фигурант, являясь сотрудником одного из предприятий ВПК, установил контакт с представителем ГУР МО Украины, после чего передал сведения о расположенных на территории Новгородского района войсковых частях, передает ТАСС.

    «Обвиняемый сообщил курировавшему его сотруднику украинской военной разведки данные о месте своей работы, а также назначении и объемах выпускаемой продукции», – добавили в пресс-службе.

    Следственным отделением УФСБ  по Новгородской области в отношении мужчины возбуждено дело по статье «Госизмена».

    Ранее ФСБ задержала участника ЛСР за подготовку терактов в Брянске.

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      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

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      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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