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    ЗЕ-команда хотела бы раскрутить из ситуации с «Охматдет» вторую информационную Бучу. Но, слава Богу, у них нет трупов детей для этого. Это в Буче у режима Зеленского было достаточно времени, чтобы найти трупы и демонстративно разложить их вдоль дороги.

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Главная цель Орбана – формирование новой Европы

    Зря к сегодняшним передвижениям венгерского премьера Киев – Москва – Пекин – США относятся скептически. Да, мира на Украине он, конечно, не добьется, а вот новую конфигурацию смыслов и повесток выстроить способен вполне.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Большая геополитика Орбана с «местечковым» отливом

    Играя в большую геополитику, премьер Венгрии Виктор Орбан стремится добиться вполне «местечковых» целей. Но для их достижения ему понадобятся Россия, Турция, Китай и, конечно, Евросоюз. И Украина в качестве объекта.

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    15 июля 2024, 17:59 • Новости дня

    Российские военные уничтожили британскую самоходку AS-90

    Российские военные уничтожили британскую самоходку AS-90 в районе Ильинки

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные уничтожили британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90 вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Ильинка, сообщили в Минобороны России.

    В ведомстве сообщили, что военнослужащие Южной группировки войск выявили и уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ британского производства AS-90, сообщает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.


    15 июля 2024, 09:48 • Новости дня
    Рогов: Достижения прошлогоднего контрнаступления ВСУ сводятся к нулю

    Рогов заявил, что достижения прошлогоднего контрнаступления ВСУ сводятся к нулю

    Рогов: Достижения прошлогоднего контрнаступления ВСУ сводятся к нулю
    @ Maxym Marusenko/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Достижения контрнаступления, проводимого ВСУ летом 2023 года в Запорожской области, сводятся к нулю, противник уже потерял более 80% захваченных тогда территорий, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, ВСУ теряют захваченные в рамках так называемого летнего контрнаступления в 2023 году территории, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что оплаченные жизнями десятков тысяч солдат ВСУ результаты так называемого контрнаступления, сводятся к нулю благодаря героическим и действиям ВС России.

    «На сегодня освобождено свыше 80% захваченных тогда территорий на времевском, васильевском и ореховском направлениях», – сказал он. Рогов отметил также, что в ходе контрнаступления летом 2023 года ВСУ захватили села Урожайное и Старомайорское, которые находятся на стыке Запорожской области и ДНР.

    Напомним, в воскресенье в Минобороны сообщили, что российские военные в ходе спецоперации на Украине освободили населенный пункт Урожайное в ДНР.

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    14 июля 2024, 22:44 • Новости дня
    Командир Ту-22М3 рассказал о попытке спецслужб Украины устроить угон самолета

    Командир Ту-22М3 рассказал о предложении Украины устранить остальной экипаж при угоне бомбардировщика

    Командир Ту-22М3 рассказал о попытке спецслужб Украины устроить угон самолета
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Командир бомбардировщика Ту-22М3, которого украинские спецслужбы безуспешно уговаривали угнать самолет, рассказал, что ему предложили принудительно катапультировать остальных членов экипажа.

    «Мне предложили катапультировать их принудительно, так сказать, «гуманным» способом устранить, то есть фактически убить», – приводит слова командира РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия-1».

    Он сообщил, что на связь с ним вышли в октябре 2023 года через Telegram. При этом летчик сообщил, что украинской стороне были известны его имя и имена его близких. «Тот разведчик, с которым я разговаривал, так называемый Павло, он все время торопил меня», – рассказал летчик. Он отметил, что украинская сторона не уделяла внимания «техническим моментам по перегону воздушного судна».

    Командир самолета сообщил, что Ту-22М3, о котором идет речь, участвовал в операциях в Сирии и в Грузии.

    Напомним, сотрудники украинской разведки собирались завербовать российского военного летчика и убедить его переправить ракетоносец «за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии». ФСБ провела «оперативную игру», прием, позволяющий ввести противника в заблуждение, благодаря чему российским военным удалось нанести удар по аэродрому ВСУ Озерное.

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    15 июля 2024, 08:37 • Новости дня
    Столтенберг отверг идею Польши сбивать российские ракеты над Украиной

    Генсек НАТО выступил против предложения Польши сбивать российские ракеты над Украиной

    Столтенберг отверг идею Польши сбивать российские ракеты над Украиной
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг идею Польши сбивать ракеты над Украиной, заявив, что Североатлантический альянс не станет участником в российско-украинском конфликте.

    По его словам, НАТО поддерживает Украину в уничтожении российских самолетов, но сам альянс не будет привлечен к участию в конфликте, пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Украинскую правду».

    Столтенберг отказался комментировать возможность вступления Украины в НАТО по частям, он отметил, что следует быть осторожным в высказываниях о том, какое именно решение будет принято относительно Украины.

    При этом генсек НАТО поддержал разрешение США использовать американские ракеты для ударов по России возле границы с Харьковской областью.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава изучает возможность сбивать российские ракеты над Украиной.

    До этого польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не будет сбивать ракеты над украинской территорией без одобрения со стороны Североатлантического альянса.

    Белый дом объяснил отказ Польши сбивать ракеты над Украиной.

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    15 июля 2024, 05:05 • Новости дня
    Беспилотники атаковали Севастополь

    Tекст: Антон Антонов

    В Севастополе отражают атаку беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    Развожаев сообщил в Telegram, что один БПЛА уничтожен у мыса Фиолент, обломки упали на террритории частного дома, никто не пострадал.

    Напомним, украинские беспилотники также атаковали Липецкую, Брянскую и Курскую области. Кроме того, вооруженные силы Украины устроили артиллерийский обстрел Белгородской области.

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    15 июля 2024, 14:13 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли до 585 военных в зоне действия группировки войск «Запад»
    ВСУ за сутки потеряли до 585 военных в зоне действия группировки войск «Запад»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ в ЛНР, ДНР и Харьковской области. Противник потерял до 585 военнослужащих, две боевые машины пехоты и семь автомобилей, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, украинские войска потерпели поражение от группировки «Запад» в районах населенных пунктов Ковшаровка, Богуславка Харьковской области, Червоная Диброва ЛНР, Красный Лиман и Серебрянка ДНР. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 3-й штурмовой бригады ВСУ и 4-й бригады нацгвардии.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 155-мм самоходная артиллерийская установка Archer шведского производства, 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании и М119 производства США, станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», кроме того, уничтожены девять складов боеприпасов ВСУ.

    В Минобороны сообщили, что в зоне действия группировки «Север» ВСУ понесли поражение в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы, Тихое и Волчанские Хутора, отражена атака двух штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ.

    Потери противника – до 200 военнослужащих, три танка, два пикапа, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм гаубица М198 производства США, станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-64, станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

    Кроме того, подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Выемка и Часов Яр ДНР, отражены три атаки подразделений 5-й штурмовой бригады ВСУ. Потери противника – до 540 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV и четыре автомобиля.

    Были поражены: 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и Paladin производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, три 152-мм гаубицы «Мста-Б», четыре 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», а также две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав».

    Также улучшила тактическое поражение группировка «Центр», нанесено поражение формированиям ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Димитров, Веселое, Воздвиженка, Катериновка, Тимофеевка, Желанное и Дзержинск ДНР. Отражены шесть контратак подразделений 41-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад и 425-го отдельного штурмового батальона ВСУ.

    Потери противника – 340 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», две 122-мм гаубицы Д-30.

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    14 июля 2024, 22:15 • Новости дня
    Артиллерия ВСУ обстреляла Белгородскую область

    В результате украинского артиллерийского обстрела пострадали мирные жители Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины устроили артиллерийский обстрел села Новая Таволжанка, пострадали три мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Снаряд попал в жилой дом. Один мужчина получил ранение грудной клетки, второй – осколочное ранение мягких тканей живота, у пострадавшей женщины – осколочное ранение в области лопатки. В результате обстрела один дом полностью разрушен, еще два повреждены. Кроме того, повреждения получили две машины, сообщил Гладков в Telegram.

    Напомним, в воскресенье ВСУ атаковали с помощью дронов-камикадзе населенные пункты Шебекинского и Грайворонского городских округов Белгородской области. Один человек получил осколочные ранения.

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    15 июля 2024, 03:15 • Новости дня
    Беспилотник упал на территорию электроподстанции в Липецкой области

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотники атаковали Липецкую и Брянскую области, сообщили главы регионов Игорь Артамонов и Александр Богомаз.

    Артамонов сообщил в Telegram, что БПЛА упал «на территорию электроподстанции в Становлянском МО», работа электроподстанции не была нарушена, жертв нет.

    Богомаз сообщил в Telegram, что над Злынковским районом сбиты три БПЛА, еще один уничтожен над Трубчевским районом. Никто не пострадал, разрушений нет.

    Напомним, российская ПВО ранее уже сбила шесть беспилотников самолетного типа над Брянской областью.

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    15 июля 2024, 11:53 • Новости дня
    ФСБ задержала двух украинских шпионов в Запорожской области

    ФСБ задержала двух граждан Украины за шпионаж в Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Запорожской области по обвинению в шпионаже задержаны два гражданина Украины, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении ФСБ.

    По данным ФСБ, задержанные украинцы по заданию представителя ВСУ через Telegram передавали сведения о местах дислокации подразделений российских войск для нанесения по ним ударов, передает РИА «Новости».

    Открыто уголовное дело по статье «Шпионаж», им грозит до 20 лет лишения свободы.

    Ранее ФСБ сообщила о задержании в Крыму украинского шпиона.

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    14 июля 2024, 22:58 • Новости дня
    Стрелковым оружием и средствами РЭБ обезврежено 15 БПЛА в Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    В воскресенье в приграничных районах Курской области стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы ликвидировано и обезврежено 15 украинских беспилотников, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

    Смирнов сообщил в Telegram, что в воскресенье обстрелам со стороны вооруженных сил Украины подверглись поселки Новый Путь, Волфинский, Краснооктябрьский и Теткино, деревни Елизаветовка и Новая Николаевка. БПЛА атаковали населенные пункты Суджа, Николаево-Дарьино, Гончаровка, Замостье, Махновка, Гордеевка, Коренево, Ходейково, Званное, Теткино, а также окрестности Олешни, Лобановки, Красного Пахаря и Обесты.

    Повреждения получили ЛЭП, телевизионная вышка, административное здание, техникум, легковая машина. В селах Гордеевка и Попово-Лежачи загорелись поля.

    Напомним, накануне в регионе было ликвидировано и обезврежено 18 украинских беспилотников.

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    15 июля 2024, 10:53 • Новости дня
    Духовная делегация Татарстана попала под обстрел в зоне СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Духовная делегация Татарстана во главе с муфтием Камилем Самигуллиным попала под обстрел в зоне проведения СВО, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман (ДУМ) республики.

    В состав делегации также вошли имам-мухтасиб Ютазинского района республики Марат Марданшин и сотрудник отдела Казанской епархии по взаимодействию с вооруженными силами протоиерей Андрей Зиньков, передает ТАСС.

    Как сообщили в ДУМ Татарстана, несмотря на украинские удары на протяжении всего пути передвижения, а также вражескую операцию по обстрелу делегации из Татарстана, Камиль хазрат вместе с Маратом хазратом и отцом Андреем добрались до трех военных частей, встретились с военнослужащими из республики и других регионов России, пообщались с ними, познакомились с условиями их проживания и службы, посмотрели их блиндажи и молельные помещения.

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    15 июля 2024, 02:18 • Новости дня
    Украинские БПЛА уничтожены над Брянской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО сбила шесть беспилотников самолетного типа над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    Богомаз поблагодарил подразделения ПВО и сообщил в Telegram, что четыре БПЛА были уничтожены над Севским районом, один – над Погарским, еще один – над Брасовским. Никто не пострадал, разрушений нет.

    Напомним, в воскресенье БПЛА самолетного типа сбили над Почепским районом.

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    15 июля 2024, 14:20 • Новости дня
    Средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29
    Средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны.

    Кроме того, ПВО сбила 36 украинских беспилотников и пять снарядов РСЗО HIMARS производства США, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    Центральная группировка улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям 31-й, 47-й, 110-й механизированных, 68-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах Димитрова, Веселого, Воздвиженки, Катериновки, Тимофеевки, Желанного и Дзержинска ДНР.

    Также отражено шесть контратак подразделений 41-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад и 425-го отдельного штурмового батальона ВСУ.

    ВСУ потеряли до 340 военнослужащих, три автомобиля, артиллерийскую установку «Акация» и две гаубицы Д-30.

    Подразделения Восточной группировки улучшили положение по переднему краю и поразили живую силу и технику 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 108-й и 128-й бригад теробороны в районах Никольского, Макаровки ДНР и Луговского Запорожской области.

    Противник потерял до 125 военнослужащих, бронетранспортер М113, два автомобиля, две гаубицы FH-70 и орудие Д-20.

    Группировка «Днепр» нанесла поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах Токаревки, Ивановки и Антоновки Херсонской области.

    Украинская сторона потеряла до 110 военнослужащих, шесть автомобилей, гаубицу М777, орудие «Мста-Б», гаубицу Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

    За сутки оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 109 районах.

    Всего с начала проведения СВО уничтожено 628 самолетов, 277 вертолетов, 27 622 БПЛА, 551 ЗРК, 16 586 танков и других бронемашин, 1378 РСЗО, 11 916 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 710 единиц спецтехники.

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    15 июля 2024, 07:13 • Новости дня
    Еще один БПЛА самолетного типа сбили над Брянской областью

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Система ПВО России сбила еще один беспилотник самолетного типа над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    Как сообщил Богомаз своем в Telegram-канале, еще один украинский БПЛА самолетного типа уничтожен силами ПВО над Комаричским районом, пострадавших и разрушений нет, передает ТАСС.

    Ранее в понедельник Богомаз сообщил, что над Севским районом Брянской области силами ПВО сбито пять украинских беспилотников.

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    15 июля 2024, 08:27 • Новости дня
    Минобороны: Силы ПВО сбили за ночь 22 украинских БПЛА

    Минобороны России рассказало о 22 сбитых за ночь украинских БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы ПВО уничтожили за ночь 22 беспилотника ВСУ над территорией России, сообщили в Минобороны.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 БПЛА, из которых 15 – над территорией Брянской области, шесть – над территорией Крыма, один – над Липецкой областью.

    Ранее в понедельник сообщалось, что украинские БПЛА атаковали ЛипецкуюБрянскую и Курскую области, а также Севастополь.

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    15 июля 2024, 06:33 • Новости дня
    ПВО сбила пять украинских беспилотников над Брянской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Над Севским районом силами ПВО сбито пять украинских беспилотников, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    Никто не пострадал, разрушений нет, сообщил Богомаз в Telegram.

    Напомним, ночью он уже сообщал об атаках украинских беспилотников на Брянскую область. Над Злынковским районом сбиты три БПЛА, еще один – над Трубчевским, до этого четыре БПЛА были уничтожены над Севским районом, один – над Погарским, еще один – над Брасовским.


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      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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