Рогов: Достижения прошлогоднего контрнаступления ВСУ сводятся к нулю

Рогов заявил, что достижения прошлогоднего контрнаступления ВСУ сводятся к нулю

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ВСУ теряют захваченные в рамках так называемого летнего контрнаступления в 2023 году территории, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что оплаченные жизнями десятков тысяч солдат ВСУ результаты так называемого контрнаступления, сводятся к нулю благодаря героическим и действиям ВС России.

«На сегодня освобождено свыше 80% захваченных тогда территорий на времевском, васильевском и ореховском направлениях», – сказал он. Рогов отметил также, что в ходе контрнаступления летом 2023 года ВСУ захватили села Урожайное и Старомайорское, которые находятся на стыке Запорожской области и ДНР.

Напомним, в воскресенье в Минобороны сообщили, что российские военные в ходе спецоперации на Украине освободили населенный пункт Урожайное в ДНР.