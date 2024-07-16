Российские войска нанесли поражение ВСУ у Волчанска и Липцов под Харьковом

Tекст: Алексей Дегтярев

Поражены 42-я механизированная бригада, 125-я бригада теробороны и 13-я бригада нацгвардии, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Также группировка отразила пять контратак украинских штурмовиков 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты. ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли до 230 человек, танк, американскую гаубицу М777, орудие Д-20, САУ «Гвоздика» и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю и поразила формирования 14-й, 44-й, 66-й, 115-й механизированных, 143-й, 144-й пехотных бригад ВСУ, 103-й, 127-й и 241-й бригад теробороны у Синьковки, Петропавловки, Подлимана (Харьковская область), Торского, Красного Лимана, Кировска (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР). Также отражена контратака штурмовиков 112-й бригады теробороны.

Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 545 человек, польскую САУ Krab, гаубицу «Мста-Б», орудие Д-20, четыре гаубицы Д-30, три британские гаубицы L-119 и четыре полевых склада боеприпасов.

Южная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 24-й, 28-й, 30-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ у Григоровки, Верхнекаменского, Николаевки, Катериновки, Зализнянского и Часова Яра в ДНР. Отражена атака 5-й штурмовой бригады ВСУ.

Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 560 человек, танк, две бронемашины, три орудия Д-20, САУ «Гвоздика», три гаубицы Д-30, три американские гаубицы М119, станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Хортица-М». Уничтожено полевых складов боеприпасов ВСУ.

Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 32-й, 41-й, 47-й, 110-й механизированных, 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ у Воздвиженки, Гнатовки, Тимофеевки, Селидово, Щербиновки и Торецка в ДНР. Отражены шесть контратак подразделений 31-й, 151-й механизированных, 68-й пехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 320 человек, три боевые бронированные машины, включая американский БТР М113, две гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Хортица-М».