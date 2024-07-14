Площадь пожара в районе Абрау-Дюрсо выросла до 20 гектаров

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в ведомстве, тушение лесного пожара в Краснодарском крае продолжается. Отмечается, что авиацией МЧС России совершено шесть сбросов воды общим количеством 30 тонн, передает ТАСС.

В МЧС уточнили, что для борьбы с огнем задействованы порядка 160 человек и 40 единиц техники.

Между тем глава Новороссийска Андрей Кравченко написал в своем Telegram-канале, что из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы отдыха «Фрегат». По его словам, в настоящее время порядка 500 человек и 30 автомобилей эвакуированы, угрозы жизни людей нет.

Напомним, в воскресенье в районе хутора Дюрсо Краснодарского края произошел пожар, охвативший лес и траву на площади трех гектаров. Огонь перешел на территорию базы отдыха «Голубая лагуна».

Позже сообщалось, что спасатели потушили пожар на территории базы отдыха, но огонь перекинулся на лесной массив, площадь возгорания которого достигла 10 гектаров.