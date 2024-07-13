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    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад готовится перенести конфликт с Россией на море

    Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Почему англосаксы создали культуру лжи

    Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа одержима страхом перед Россией

    Европейские лидеры считают, что чем пассивнее они будут вести себя сейчас в украинском кризисе, тем больше шанс того, что русские с американцами договорятся за их спиной. Именно поэтому Европа, понимая высокую вероятность прихода Трампа и начала процесса дипломатического урегулирования украинского кризиса в 2025 году, сейчас повышает ставки. Считая, что тем самым она повышает собственную важность.

    10 комментариев
    13 июля 2024, 13:45 • Новости дня

    ВСУ за сутки потеряли до 680 военнослужащих в боях с группировкой «Юг»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие группировки «Юг» за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи и поразили живую силу и технику шести бригад ВСУ, сообщило Минобороны.

    Нанесено поражение 24-й, 72-й, 93-й механизированным, 46-й, 81-й аэромобильным и 79-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ в районах Антоновки, Григоровки, Николаевки, Катериновки, Успеновки, Спорного, Славянска, Зализнянского и Часова Яра ДНР, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны. Кроме того, отражены две атаки украинских штурмовиков 54-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад.

    Потери ВСУ составили до 680 военнослужащих, 15 автомобилей, ЗРК «Стрела-10». В ходе контрбатарейной борьбы поражены установка Krab, гаубицы M198 и FH-70, три орудия Д-20, гаубица Д-30, три гаубицы L-119 и две гаубицы M119, а также четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.

    «Северная» группировка нанесла поражение живой силе и технике 34-й бригады морской пехоты, 113-й, 125-й, 127-й бригад теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах Волчанска, Старицы, Тихого, Волчанских Хуторов, Малых Проходов и Липцев Харьковской области. Российские военнослужащие отразили восемь контратак штурмовых групп 42-й механизированной, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты.

    Украинская сторона потеряла до 205 военнослужащих, танк, два пикапа, гаубицу M777, орудие Д-20, гаубицу Д-30, противотанковую пушку «Рапира», станцию радиоэлектронной разведки «Пластун» и две станции РЭБ «Анклав-Н».

    Военнослужащие группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю и поразили формирования 14-й, 21-й, 63-й, 66-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 103-й, 110-й и 117-й бригад теробороны в районах Петропавловки, Синьковки, Подлимана Харьковской области, Новоселовского, Макеевки, Червоной Дибровы ЛНР, Красного Лимана и Торского ДНР.

    В боях с «Западной» группировкой ВСУ потеряли до 590 военнослужащих, три бронемашины, в том числе два БТР М113, 14 автомобилей, гаубицы М198 и FH-70, гаубицу «Мста-Б», орудие Д-20, две гаубицы Д-30, противотанковую пушку «Рапира», две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и три полевых склада боеприпасов.

    «Центральная» группировка улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям 32-й, 41-й, 47-й, 110-й, 151-й механизированных, 59-й мотопехотной, 5-й штурмовой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 111-й и 129-й бригад теробороны в районах Новгородского, Воздвиженки, Волчьего, Тарасовки, Камышевки, Константиновки, Александрополя, Прогресса и Торецка ДНР.

    Отразжено пять контратак штурмовых групп 23-й, 31-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» МВД Украины.

    Потери противника составили до 355 военнослужащих, БТР М113, три пикапа, гаубица М777, гаубица «Мста-Б», гаубица Д-30 и РЛС AN/TPQ-37.

    Подразделения «Восточной» группировки заняли более выгодные рубежи и поразили живую силу и технику 1-й танковой, 58-й, 72-й мотопехотных бригад ВСУ, 123-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах Сторожевого, Макаровки, Пречистовки и Октября ДНР. Кроме того, отражены две контратаки штурмовых групп 108-й и 128-й бригад теробороны.

    ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, две бронемашины, в том числе БТР М113, три автомобиля, гаубицу М198 и две установки «Гвоздика».

    Военнослужащие группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах Новоданиловки, Малой Токмачки Запорожской области, Токаревки Херсонской области и города Херсон.

    Потери украинской стороны составили до 105 военнослужащих, три автомобиля, гаубица М777, две гаубицы «Мста-Б», станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два полевых склада боеприпасов.

    Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России уничтожили РЛС П-18 и поразили завод по производству взрывчатых веществ, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 136 районах.

    Российская ПВО за сутки сбила две ракеты ATACMS, переоборудованную для стрельбы по наземным целям ракету ЗРК С-200, шесть снарядов РСЗО HIMARS и 17 беспилотников.

    Всего с начала СВО уничтожено 627 самолетов, 277 вертолетов, 27553 БПЛА, 547 ЗРК, 16567 танков и других бронемашин, 1376 РСЗО, 11834 орудия полевой артиллерии и минометов, 23637 единиц спецтехники.

    11 июля 2024, 06:58 • Новости дня
    МИД заявил об отказе России участвовать в саммитах по «формуле Зеленского»

    Замглавы МИД России Галузин заявил об отказе Москвы участвовать в основанных на ультиматумах Киева саммитах по Украине

    МИД заявил об отказе России участвовать в саммитах по «формуле Зеленского»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не приемлет ультиматумы и не станет участвовать в саммитах по Украине, которые основаны на «формуле Зеленского», сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    Галузин подтвердил, что Москва в курсе планов «киевского режима и его западных кураторов «реабилитироваться» за провальный «саммит мира» в швейцарском Бюргенштоке» и устроить «аналогичное мероприятие», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что на саммит «думают даже пригласить Россию». Хотя страна проведения еще не выбрана, «география не имеет принципиального значения», сказал Галузин, пояснив, что определяющую роль играет «содержание», а с ним «все предельно ясно».

    Как подчеркнул Галузин, Украина и ее союзники используют «прежнюю риторику в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной «формулы Зеленского». Запад и Киев «сознательно игнорируют другие инициативы по урегулированию украинского кризиса». Галузин назвал такой подход «очередным проявлением мошенничества».

    Он заявил, что «реальный хозяин Украины» – США, под их «дудку пляшет узурпировавший там власть нелегитимный режим», Вашингтон является «главным конструктором и бенефициаром конфликта».

    По мнению Галузина, «едва ли после президентских выборов в США что-то изменится в принципиальном плане на украинском треке». Как заявили в МИД, «в таких условиях ожидать, что Украина будет готова к переговорам, не приходится».

    Напомним, журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники заявила, что украинские власти хотят созвать вторую «мирную конференцию» по урегулированию конфликта на Украине до президентских выборов в США, поскольку опасаются возможной победы Дональда Трампа. Планируется, что конференция пройдет с участием России.

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    10 июля 2024, 15:56 • Новости дня
    Российские силы поразили секретный ракетный склад в Одесской области

    Российские силы поразили склад в Одесской области с секретно завезенными ракетами

    Российские силы поразили секретный ракетный склад в Одесской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские силы поразили склад с боеприпасами в порту Черноморска в Одесской области, куда ВСУ секретно завезли ракеты, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Он рассказал, что это уже второй удар по складу, но в этот раз он был с большей детонацией, чувствовался в Одессе, передает РИА «Новости».

    Также он сообщил со ссылкой на одесских коллег, что при ударе по порту погибли британские наемники. «Про погибших британцев подтверждают наши люди, связанные с медициной. Именно их эвакуировали в сторону Румынии», – сообщил Лебедев.

    Ранее глава администрации региона Олег Кипер сообщил, что расположенная в Одесской области портовая инфраструктура повреждена из-за взрывов.


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    10 июля 2024, 23:46 • Новости дня
    Алаудинов назвал возможный срок завершения СВО

    Алаудинов заявил о возможном завершении СВО осенью 2024 года

    Алаудинов назвал возможный срок завершения СВО
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Специальная военная операция на Украине может завершиться осенью 2024 года, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    «Мы настроены на победу. Я рассчитываю на то, что – что бы ни говорили в НАТО, в Америке – в этом году СВО у нас завершится, я больше чем в этом уверен», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на канал «Россия-1».

    По его мнению, выборы в Европе и США показывают, что народы стран Запада «устали» от необходимости тратить «большой объем денег» из-за Украины, они устали от того, что «с каждым годом им все тяжелее и тяжелее жить».

    Кроме того, как заявил Алаудинов, «ресурс Украины уже истощается», а НАТО не в состоянии дальше оснащать украинские формирования вооружением. Алаудинов заявил о «недовольстве руководящего состава» вооруженных сил Украины, украинского народа. Также Алаудинов подчеркнул, что все аналитики понимают – «Украина никаким образом не в состоянии победить Россию, что бы ей ни давали». Поэтому можно сделать вывод, что «в этом году СВО завершится», сказал Алаудинов.

    Напомним, Алаудинов сообщил, что российские войска наступают по всем направлениям в зоне проведения специальной военной операции.

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    12 июля 2024, 09:15 • Новости дня
    Под донецким Нью-Йорком уничтожены две группы резервных сил ВСУ
    Под донецким Нью-Йорком уничтожены две группы резервных сил ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Две группы украинских военнослужащих, которых ВСУ пытались перебросить в качестве резерва в район Нью-Йорка (Новгородское) в ДНР, уничтожены ударами артиллерии и с помощью FPV-дронов. Об этом сообщили в силовых структурах региона.

    Как сообщил источник ТАСС, под Нью-Йорком ВСУ пытались перебросить резервы, но ВС России накрыли их артиллерией и дронами, уничтожив две группы. Он отметил, что ситуация для ВСУ в поселке сложилась непростая, группировка находится под плотным огневым воздействием сразу с нескольких направлений.

    Ранее сообщалось, что четверо украинских военнослужащих переправились через Днепр на самодельных плавсредствах из пластиковых бутылок и сдались в плен.

    Коментарии (0)
    11 июля 2024, 03:29 • Новости дня
    Киев захотел провести конференцию по Украине с участием России до выборов в США

    Журналистка Bloomberg Джейкобс узнала о желании Киева провести конференцию по Украине с участием России до выборов в США

    Киев захотел провести конференцию по Украине с участием России до выборов в США
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские власти хотят созвать вторую «мирную конференцию» по урегулированию конфликта на Украине до президентских выборов в США, конференция должна пройти с участием России, сообщила журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

    Джейкобс со ссылкой на источники заявила в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что Украина намерена созвать конференцию для «справедливого урегулирования» конфликта, причем «на этот раз» конференция должна пройти «с участием России». Журналистка связывает такое стремление Киева с возможной победой Дональда Трампа на выборах в США, передает РИА «Новости».

    Напомним, первый так называемый мирный саммит по Украине, который проводился в Швейцарии, завершился для Киева провалом. В частности, не была достигнута основная задача организаторов саммита, состоящая в том, чтобы отдалить от России Глобальный Юг.

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    11 июля 2024, 05:29 • Новости дня
    Беспилотник уничтожен на подлете к Москве
    Беспилотник уничтожен на подлете к Москве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО отразила атаку беспилотника, который летел на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Беспилотник был сбит в Ступинском городском округе. По имеющейся информации, никто не пострадал, разрушений нет, сообщил Собянин в Telegram.

    Напомним, украинские беспилотники также атаковали Белгородскую и Брянскую области.

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    12 июля 2024, 07:39 • Новости дня
    ТОС-1А «Солнцепек» получил «купол» благодаря усовершенствованной системе РЭБ
    ТОС-1А «Солнцепек» получил «купол» благодаря усовершенствованной системе РЭБ
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» была усовершенствована, что позволило создать вокруг них защитный «купол» от вражеских беспилотников, сообщил наводчик-оператор боевой машины с позывным Боб.

    «Система РЭБ помогает нам. Она включает в себя антидроновые ружья и другие системы, которые глушат и подавляют связь», – передает ТАСС его слова.

    РЭБ позволила создать защитный купол, блокируя сигналы на разных частотах, которые используют FPV-дроны и другие беспилотники. «Солнцепеки» стали менее уязвимыми для атак с воздуха.

    Тем временем, на южнодонецком направлении экипажи ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Восток» уничтожили укрепленные позиции украинских военных.

    Ранее на «Уралвагонзаводе» сообщили, что российские танки начали серийно оснащаться системами радиоэлектронной борьбы против украинских дронов в зоне спецоперации.

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    12 июля 2024, 12:22 • Новости дня
    В Совфеде раскритиковали Белый дом за планы «силового ответа» на инцидент с больницей в Киеве

    Сенатор Климов: США словами о «силовом ответе» на инцидент с больницей пытаются придать правдоподобности своей версии случившегося

    В Совфеде раскритиковали Белый дом за планы «силового ответа» на инцидент с больницей в Киеве
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У США нет доказательств якобы вины Москвы в ударе по «Охматдету». Поэтому американским чиновникам приходится выдумывать «трюки», чтобы их легенда выглядела более правдоподобной. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Андрей Климов. Ранее Белый дом пообещал совместный с Киевом «силовой ответ» на инцидент с больницей.

    «Искать совесть у американских чиновников бессмысленно. Они игнорируют нормы морали и нравственности, им незнакома гуманность и логика. Это циничные люди, которые поставили перед собой целью уничтожить российскую цивилизацию», – отметил сенатор Андрей Климов. По его мнению, заявление советника президента США Джейка Салливана о подготовке «силового ответа» на инцидент с больницей сделано неслучайно.

    «Таким образом в Вашингтоне пытаются убедить правительства и граждан самых разных стран в том, что западная версия о случившемся верная. По их мнению, напомню, ракета была вовсе не натовская, а «российская», и ответственна за произошедшее якобы Москва. На фоне отсутствия подтверждающих это фактов США предпринимают трюки, чтобы их легенда выглядела более правдоподобной», – пояснил собеседник.  

    При этом на реальные преступления украинских военных, как например удар по детской площадке в Шебекино, Белый дом традиционно закроет глаза. «Если перевести речь Салливана с извращенного канцелярита, то она будет звучать так: «мы с нашими киевскими марионетками заодно», – отметил парламентарий. Он убежден: США не станут наказывать Киев. «Более того, они продолжат действовать в том же стиле ради достижения собственных целей», – заключил Климов. 

    Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом ведет с украинцами переговоры о «силовом ответе» после инцидента с больницей в Киеве. «Мы работаем с украинцами, чтобы разобраться с этой атакой и ответить на нее силой», – сказал он.

    Речь идет об инциденте, который произошел в понедельник. Напомним ВС России нанесли групповой удар по объектам военной промышленности в украинской столице, в частности, по заводу «Артем». В тот же день ракета упала неподалеку от киевской детской больницы «Охматдет». Сразу после этого на Украине стали распространять фейки о том, что удар якобы нанесен российской Х-101.

    Однако это утверждение не выдерживает критики. Военный аналитик Борис Рожин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что по ряду косвенных признаков боеприпас на видео, которое появилось в Сети, больше похож на ракету AIM-120, используемую для ЗРК NASAMS. Она, скорее всего, и привела к повреждениям в зданиях «Охмадета». Газета ВЗГЛЯД также писала о признаках, которые доказывают, что ракета была на самом деле норвежской и к ее пуску имеют отношение офицеры стран НАТО.

    Между тем, в четверг украинский беспилотник сбросил взрывчатку во двор многоквартирного дома в Шебекино. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадали пятеро детей. Они госпитализированы, состояние двоих оценивается как тяжелое.

    По словам губернатора, взрывное устройство было сброшено противником целенаправленно. «В этом дворе не было военных объектов, и на площадке сидели не военные, а пятеро мальчишек, одному из которых всего лишь 8 лет», – написал Гладков в Telegram-канале.

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    13 июля 2024, 03:40 • Новости дня
    NI: Истребители F-16 морально устарели для участия в крупных конфликтах
    NI: Истребители F-16 морально устарели для участия в крупных конфликтах
    @ Boris Roessler/ DPA/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Истребители F-16, обещанные Киеву, уже устарели для участия в конфликтах с крупными военными державами и не смогут выжить в воздушном пространстве, контролируемом Россией, сообщил National Interest.

    Издание отметило, как только украинские пилоты войдут в воздушное пространство, контролируемое Россией, ценность F-16 снизится, а шансы на его выживание станут крайне малы, передает РИА «Новости».

    Автор материала подчеркнул, что основная проблема истребителей заключается в их заметности для средств обнаружения. F-16 был разработан во времена холодной войны и не предназначен для противостояния современной аппаратуре. В бою против технологичной армии такой заметный самолет попросту не сможет выжить.

    Напомним, по информации Bloomberg, отправка истребителей F-16 на Украину затруднена из-за проблем с запасными частями и языкового барьера между украинскими пилотами и иностранными инструкторами.


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    12 июля 2024, 00:14 • Новости дня
    В Минздраве сообщили о состоянии детей, пострадавших при атаке БПЛА на Шебекино

    Tекст: Максим Попов

    Врачи делают все возможное, чтобы спасти детей, пострадавших от атаки ВСУ в Шебекино, сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

    «Делаем все возможное, чтобы спасти детей, которых наши враги целенаправленно пытались убить. Пять ребят, двое из них в тяжелом состоянии, сейчас находятся в операционных», – передает РИА «Новости» слова Иконникова.

    По его словам, в больнице работают мультидисциплинарные бригады врачей. После операций будут проведены консультации с федеральными центрами.

    Напомним, в результате атаки ВСУ на детскую площадку Шебекино было ранено пятеро детей. Двое из них находились в тяжелом состоянии.


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    11 июля 2024, 00:42 • Новости дня
    НАТО назвало Россию самой значительной угрозой для альянса

    НАТО назвало Россию самой значительной и прямой угрозой безопасности стран альянса

    НАТО назвало Россию самой значительной угрозой для альянса
    @ Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В итоговой декларации саммита НАТО утверждается, что альянс не ищет конфронтации с Россией, но при этом Россия объявлена самой значительной угрозой для стран НАТО.

    В документе сказано, что «НАТО не ищет конфронтации, не представляет угрозы для России» и готово «сохранять каналы связи с Москвой, чтобы минимизировать риски и избежать эскалации». При этом указывается, что «Россия остается самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников», передает ТАСС.

    К следующему саммиту планируется сформулировать «рекомендации по стратегическому подходу НАТО к России». НАТО заявило о намерении противодействовать «агрессивным» шагам России, которая «восстанавливает и расширяет военный потенциал», являясь, по мнению альянса, «угрозой» в долгосрочной перспективе. В документе утверждается, что Россия якобы «усилила агрессивные гибридные действия» (саботаж, провокации на границах союзников, кибердеятельность) по всему Евро-Атлантическому региону.

    НАТО заявило, что российская специальная военная операция на Украине «нарушила мир и стабильность в евроатлантическом регионе и серьезно подорвала глобальную безопасность». Альянс призвал другие страны «не оказывать никакой помощи» России. Подчеркивается, что НАТО «осуждает всех тех, кто способствует и таким образом продлевает» конфликт на Украине.

    В частности, «способствовать» проведению СВО продолжает Белоруссия, в связи с чем в «углублении» ее «политической и военной интеграции» с Россией НАТО видит «негативные последствия для региональной стабильности и обороны Североатлантического альянса».

    В декларации отмечается, что НАТО никогда не признают воссоединение новых регионов и Крыма с Россией, которое в нем названо аннексией. Лидеры альянса также заявляют, что Россия «должна немедленно» вывести свои войска с Украины, а также из Молдавии и Грузии.

    НАТО планирует укреплять передовую оборону на своем восточном фланге и использовать возможности, которые предоставляет для этого вступление в альянс Финляндии и Швеции. Страны НАТО намерены развивать интегрированную систему ПВО и ПРО с акцентом на восточный фланг альянса.

    Напомним, генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не видит «никакой непосредственной военной угрозы» в отношении кого-либо из союзников по НАТО. По его словам, Россия «слишком занята» спецоперацией на Украине. Однако, по утверждению Столтенберга, якобы существует угроза «кибератак и саботажа» со стороны России. Также Столтенберг назвал победу России над Украиной «крупнейшей угрозой» для НАТО.

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    12 июля 2024, 11:26 • Новости дня
    Украинского шпиона задержали в Крыму

    ФСБ сообщила о задержании в Крыму украинского шпиона

    Украинского шпиона задержали в Крыму
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Агента украинских спецслужб, передававшего информацию о ВС России, задержали в Республике Крым, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону и городу Севастополю.

    Как говорится в сообщении, ФСБ России задержан агент украинских спецслужб, гражданин Украины 1982 года рождения, который находясь на территории Украины, был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству с ГУР МОУ и передавал информацию о местах постоянной дислокации подразделений ВС России в Крыму, передает ТАСС.

    В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

    Ранее Верховный суд Крыма приговорил к 11 годам колонии гражданина Украины, который передавал данные о ВС России в Запорожской области.

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    11 июля 2024, 22:12 • Новости дня
    В результате обстрела Шебекино пострадали пятеро детей

    Пять детей получили ранения в результате атаки дрона ВСУ на детскую площадку в городе Шебекино

    Tекст: Максим Попов

    Пять детей получили ранения в результате атаки дрона ВСУ на детскую площадку в городе Шебекино. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «В городе Шебекино во двор многоквартирного дома было целенаправленно сброшено взрывное устройство с беспилотника. Пятеро ребят, находившихся на площадке в момент атаки, получили различные ранения. Двое из них в тяжелом состоянии доставляются бригадами скорой помощи в детскую областную клиническую больницу», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    По словам Гладкова, трое детей, которым медики Шебекинской центральной районной больницы оказали первую медицинскую помощь, сейчас также находятся в пути в детскую областную клиническую больницу, уточнил он.

    Напомним, в четверг три мирных жителя получили ранения в результате удара ВСУ по городу Шебекино.


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    11 июля 2024, 02:25 • Новости дня
    Венгрия заявила, что Украине грозит уничтожение

    Глава МИД Венгрии Сийярто предрек уничтожение Украины в случае продолжения конфликта с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Если конфликт на Украине не остановить, Украина будет уничтожена, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто указал, что стратегия ЕС и НАТО «не принесла никаких результатов». ситуация лишь ухудшается, а риск эскалации растет. Он подчеркнул, что Украина «не смогла добиться успеха на поле боя». Как рассказал Сийярто, «никто не смог дать ответ» на вопрос Венгрии о том, сколько оружия необходимо направить Киеву, «чтобы переломить ситуацию».

    Глава МИД Венгрии заявил, что оружие, которое Запад поставляет Украине, не улучшило ситуацию. Он призвал начать переговоры, чтобы положить конец конфликту, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, участвующий в саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне, призвал НАТО «вернуться к своим истокам», стремиться к миру, а не к победам в каких-либо конфликтах. Он считает, что роль НАТО в конфликте на Украине усиливается, это опасно и безответственно.

    Напомним, эксперты считают, что Орбан рассчитывает на победу Дональда Трампа на выборах в США и хочет к тому моменту сформировать сильную коалицию против настроенных на военную поддержку Украины политиков Европы. Орбан поочередно побывал в Киеве, Москве, Пекине, а затем решил воспользоваться саммитом НАТО в США для воплощения своего плана по разрешению конфликта на Украине.

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    11 июля 2024, 09:30 • Новости дня
    Из-за ударов ВСУ в Белгородской области за сутки один человек погиб, 14 получили ранения
    Из-за ударов ВСУ в Белгородской области за сутки один человек погиб, 14 получили ранения
    @ Татьяна Симоненкова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один человек погиб, 14 ранены в Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    По его словам, за прошедшие сутки ВСУ провели 40 атак беспилотных летательных аппаратов и восемь обстрелов на территории Белгородской области, пострадало 10 многоквартирных и 19 частных домов, а также 52 частных автомобиля, передает РИА «Новости». Гладков добавил, что в результате атак один человек погиб и 14 пострадали.

    Он отметил, что в таких непростых условиях своевременным стало решение президента России Владимира Путина о выделении 6,5 тыс. мест в пансионатах и санаториях для жителей области. По словам Гладкова, в данный момент по всей стране отдыхает уже 1400 жителей Белгородской области, в том числе в таких популярных курортных регионах, как Анапа, Туапсе, Тульская область и Крым.

    В среду днем Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли Шебекино, в результате погиб один человек, еще семеро ранены.

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