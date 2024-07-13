ВСУ за сутки потеряли до 680 военнослужащих в боях с группировкой «Юг»

Tекст: Валерия Городецкая

Нанесено поражение 24-й, 72-й, 93-й механизированным, 46-й, 81-й аэромобильным и 79-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ в районах Антоновки, Григоровки, Николаевки, Катериновки, Успеновки, Спорного, Славянска, Зализнянского и Часова Яра ДНР, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны. Кроме того, отражены две атаки украинских штурмовиков 54-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад.

Потери ВСУ составили до 680 военнослужащих, 15 автомобилей, ЗРК «Стрела-10». В ходе контрбатарейной борьбы поражены установка Krab, гаубицы M198 и FH-70, три орудия Д-20, гаубица Д-30, три гаубицы L-119 и две гаубицы M119, а также четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.

«Северная» группировка нанесла поражение живой силе и технике 34-й бригады морской пехоты, 113-й, 125-й, 127-й бригад теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах Волчанска, Старицы, Тихого, Волчанских Хуторов, Малых Проходов и Липцев Харьковской области. Российские военнослужащие отразили восемь контратак штурмовых групп 42-й механизированной, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты.

Украинская сторона потеряла до 205 военнослужащих, танк, два пикапа, гаубицу M777, орудие Д-20, гаубицу Д-30, противотанковую пушку «Рапира», станцию радиоэлектронной разведки «Пластун» и две станции РЭБ «Анклав-Н».

Военнослужащие группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю и поразили формирования 14-й, 21-й, 63-й, 66-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 103-й, 110-й и 117-й бригад теробороны в районах Петропавловки, Синьковки, Подлимана Харьковской области, Новоселовского, Макеевки, Червоной Дибровы ЛНР, Красного Лимана и Торского ДНР.

В боях с «Западной» группировкой ВСУ потеряли до 590 военнослужащих, три бронемашины, в том числе два БТР М113, 14 автомобилей, гаубицы М198 и FH-70, гаубицу «Мста-Б», орудие Д-20, две гаубицы Д-30, противотанковую пушку «Рапира», две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и три полевых склада боеприпасов.

«Центральная» группировка улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям 32-й, 41-й, 47-й, 110-й, 151-й механизированных, 59-й мотопехотной, 5-й штурмовой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 111-й и 129-й бригад теробороны в районах Новгородского, Воздвиженки, Волчьего, Тарасовки, Камышевки, Константиновки, Александрополя, Прогресса и Торецка ДНР.

Отразжено пять контратак штурмовых групп 23-й, 31-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» МВД Украины.

Потери противника составили до 355 военнослужащих, БТР М113, три пикапа, гаубица М777, гаубица «Мста-Б», гаубица Д-30 и РЛС AN/TPQ-37.

Подразделения «Восточной» группировки заняли более выгодные рубежи и поразили живую силу и технику 1-й танковой, 58-й, 72-й мотопехотных бригад ВСУ, 123-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах Сторожевого, Макаровки, Пречистовки и Октября ДНР. Кроме того, отражены две контратаки штурмовых групп 108-й и 128-й бригад теробороны.

ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, две бронемашины, в том числе БТР М113, три автомобиля, гаубицу М198 и две установки «Гвоздика».

Военнослужащие группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах Новоданиловки, Малой Токмачки Запорожской области, Токаревки Херсонской области и города Херсон.

Потери украинской стороны составили до 105 военнослужащих, три автомобиля, гаубица М777, две гаубицы «Мста-Б», станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два полевых склада боеприпасов.

Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России уничтожили РЛС П-18 и поразили завод по производству взрывчатых веществ, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 136 районах.

Российская ПВО за сутки сбила две ракеты ATACMS, переоборудованную для стрельбы по наземным целям ракету ЗРК С-200, шесть снарядов РСЗО HIMARS и 17 беспилотников.

Всего с начала СВО уничтожено 627 самолетов, 277 вертолетов, 27553 БПЛА, 547 ЗРК, 16567 танков и других бронемашин, 1376 РСЗО, 11834 орудия полевой артиллерии и минометов, 23637 единиц спецтехники.